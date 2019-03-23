中職／個人品牌鬆餅進駐球場 洪總：女兒開的啦

2019-03-23 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



洪一中個人品牌「小鉄鬆餅球專賣」在全猿主場成立。圖／猿隊提供 分享 facebook 猿隊日前公布總教練洪一中個人品牌「小鉄鬆餅球專賣」今年進駐桃園棒球場美食街，今天開幕戰前談起此事，洪總透露慈父般的笑容說：「那是我小女兒開的啦。」

洪一中透露，小女兒目前就讀大三讀餐飲相關科系，平時也有在老師的店裡工作，就是做鬆餅，日前提出有意在桃園球場試賣的想法，洪總笑說：「一開始覺得好像怪怪，女兒在球場賣吃的，有點不好意思。」但女兒做出的決定，爸爸也給予支持。

女兒與老師一手規畫鬆餅品牌進駐全猿主場，洪總坦言自己沒有掏腰包協助，「她從高中開始就有自己在打工，我完全沒贊助，都是她自己出的錢，我也有跟他說，不夠可以說，但她都自己出。」

雖沒有「投資」，但洪總笑說，自己也算有參與其中，「之前她要去哪裡哪裡買東西，都是我載她去的。」而女兒在開店前也常在家試做鬆餅、飲料，讓家人試吃，之前在球場試做，還會由洪總拿到休息室給球隊、行政人員吃，「全隊都吃過了。」

女兒開的店取名「小鉄」，洪總解密原因，除了因女兒老師的孩子小名「鐵鐵」，也因洪總是「鐵捕」。攤位前就放了洪總的Q版立牌，他笑說：「她說要用我當看板，因為是自己的女兒，我就想說沒關係，公司也說沒關係。」

對於女兒在球場開店一事，洪總表示：「不一定要賺錢，這主要也是讓她在畢業前提早知道自己的興趣。」他提到，只要肯做、認真就好，「跟球員一樣，態度很重要，如果態度對但沒有成功，可能是你選錯行業，如果態度對，選對行業就成功了。」