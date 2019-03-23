親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
UBA決戰小巨蛋
朗神傳奇退休
中職30年
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

賣芭樂被綠委質疑「能吃全台？」 郭台銘：我接地氣

運動筆記2019名古屋女子馬-享受女孩專屬待遇感覺被愛的萬金石馬拉松
健行筆記【裝備談】雪季背包大賞，日本登山者現在都用什麼背包？中央山脈27天之獨行與獨白
NBA焦點球員- JaVale McGee (3月23日)賽事精華- 籃網 vs. 湖人 (3月23日)

中職／個人品牌鬆餅進駐球場 洪總：女兒開的啦

2019-03-23 17:03聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

洪一中個人品牌「小鉄鬆餅球專賣」在全猿主場成立。圖／猿隊提供
洪一中個人品牌「小鉄鬆餅球專賣」在全猿主場成立。圖／猿隊提供
分享
猿隊日前公布總教練洪一中個人品牌「小鉄鬆餅球專賣」今年進駐桃園棒球場美食街，今天開幕戰前談起此事，洪總透露慈父般的笑容說：「那是我小女兒開的啦。」

洪一中透露，小女兒目前就讀大三讀餐飲相關科系，平時也有在老師的店裡工作，就是做鬆餅，日前提出有意在桃園球場試賣的想法，洪總笑說：「一開始覺得好像怪怪，女兒在球場賣吃的，有點不好意思。」但女兒做出的決定，爸爸也給予支持。

女兒與老師一手規畫鬆餅品牌進駐全猿主場，洪總坦言自己沒有掏腰包協助，「她從高中開始就有自己在打工，我完全沒贊助，都是她自己出的錢，我也有跟他說，不夠可以說，但她都自己出。」

雖沒有「投資」，但洪總笑說，自己也算有參與其中，「之前她要去哪裡哪裡買東西，都是我載她去的。」而女兒在開店前也常在家試做鬆餅、飲料，讓家人試吃，之前在球場試做，還會由洪總拿到休息室給球隊、行政人員吃，「全隊都吃過了。」

女兒開的店取名「小鉄」，洪總解密原因，除了因女兒老師的孩子小名「鐵鐵」，也因洪總是「鐵捕」。攤位前就放了洪總的Q版立牌，他笑說：「她說要用我當看板，因為是自己的女兒，我就想說沒關係，公司也說沒關係。」

對於女兒在球場開店一事，洪總表示：「不一定要賺錢，這主要也是讓她在畢業前提早知道自己的興趣。」他提到，只要肯做、認真就好，「跟球員一樣，態度很重要，如果態度對但沒有成功，可能是你選錯行業，如果態度對，選對行業就成功了。」

談起女兒，洪總滿是驕傲，「她很認真，而且成績也很好，在全班成績只有一次拿第2名，其他都是第1名。」

小鉄鬆餅球專賣商品。記者葉姵妤／攝影
小鉄鬆餅球專賣商品。記者葉姵妤／攝影
分享
洪一中小女兒開鬆餅店，以洪一中為品牌的「小鉄鬆餅球專賣」在全猿主場成立。記者葉姵...
洪一中小女兒開鬆餅店，以洪一中為品牌的「小鉄鬆餅球專賣」在全猿主場成立。記者葉姵妤／攝影
分享

洪一中棒球

相關新聞

日職／火腿僅1安遭完封 王柏融單場吞3K

2019-03-23 15:58

中職／王柏融後誰當猿第3棒 藍寅倫陳俊秀2選1

2019-03-23 11:34

中職／猿獅開幕洋投較勁 三振王尬防禦率王

2019-03-23 10:08

中職／創始會長唐盼盼回娘家 呼籲職棒業餘一元化

2019-03-23 17:40

中職／前7次參與開幕戰 潘武雄印象模糊

2019-03-23 16:43

中職／從選秀落選到一軍 林祖傑自助搶機會

2019-03-23 16:11

中職／7年5度開幕戰 桃園票房長紅

2019-03-23 08:48

中職／恰恰彭政閔引退年 拚2000安、200轟

2019-03-22 23:46

中職／猿獅開幕洋投對決 歷史紀錄對獅不利

2019-03-22 23:43

中職／開幕戰下雨機率40％ 順利開打不成問題

2019-03-22 20:22

中職／唯一走過30年的獅隊 要挑戰隊史1600勝

2019-03-22 18:53

中職／30年開幕戰明開打 首任會長唐盼盼開球

2019-03-22 17:19

中職／跑得比余德龍快 新秀陳晨威喊話盜壘王

2019-03-22 16:47

中職／開季7人新面孔 選秀狀元戴培峰最受矚目

2019-03-22 16:33

中職／賴智垣一軍出發 投教誇：投球會思考

2019-03-22 16:31

中職／開幕戰洋投對決 李茲和羅里奇較勁

2019-03-22 16:09

棒球／大專明星隊出爐 25日起與社會隊打7場

2019-03-22 15:21

中職／職棒30開打 9個必看數字

2019-03-22 11:04

中職／中職30年play ball 獅猿周六桃園燃戰火

2019-03-22 09:32

中職／30年將登場 Yahoo TV四隊240場季賽全直播

2019-03-22 08:45

日職／王柏融、陽岱鋼 熱身賽同日開轟

2019-03-21 23:55

棒球／台中市主委盃暨台日少棒賽周五開打 力行拚衛冕

2019-03-21 18:39

季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠

2019-03-21 07:00

季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事

2019-03-20 07:00

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00

日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00

中職／仲裁制度不完整 球員爭薪仍是空談

2019-03-06 07:00

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪5分無助球隊 暴龍109:116遭復仇

2019-03-23 09:53

NBA／哈登大發神威 狂砍61分隻手逆轉馬刺

2019-03-23 10:41

NBA／入湖人首季卻悲情 詹皇斷連13年挺季後賽

2019-03-23 13:58

NBA／化學反應好 勇士續居西區龍頭

2019-03-23 00:01

羅瑞缺陣卻未重用林書豪 范弗利特救不了暴龍

2019-03-23 10:30

中職29年／史上首場完全比賽超驚奇 王柏融旅日開先例

2019-03-22 19:11

MLB／鈴木一朗受敬重 從51號登機門搭機返美

2019-03-22 22:34

NBA／衛少奪本季第28次大三元 雷霆甜蜜復仇暴龍

2019-03-23 10:44

NBA／布萊恩再發挑戰英雄帖 點名喬治、羅素等人

2019-03-23 10:46

MLB／又一大咖不進自由市場 紅襪45億綁塞爾

2019-03-23 08:07

MLB／一朗引退提他名字 大谷翔平「飯心」爆發

2019-03-23 07:33

NCAA／杜克大學威廉森人氣旺 專屬攝影機全場跟拍

2019-03-23 13:00

MLB／多留韋蘭德2年 太空人開20億提前續約

2019-03-23 10:52

NBA／無緣季後賽後休戰？詹姆斯：還未定論

2019-03-23 14:50

體操／卡達多哈世界盃鞍馬奪金 李智凱東奧門票幾到手

2019-03-22 22:58

MLB／與貝比魯斯跨時空對決 洋基將歐塔維諾狂言變廣告

2019-03-23 10:22

NBA／控父親好友詐欺騙財 鮑爾稱有4500萬流向不明

2019-03-23 15:30

NBA／魔術延長賽險勝灰熊 本季最大逆轉分差

2019-03-23 13:00

NBA／傳10天合約簽孟洛 塞爾蒂克著眼充實禁區

2019-03-23 14:00

UBA／世新女籃扳倒天敵北市大 隊史首闖冠軍戰

2019-03-23 15:00

NBA／誰守得住哈登？丹東尼笑回：只有不讓他上場

2019-03-23 13:45

NBA／安戴托昆波回歸球場 公鹿主場大勝熱火

2019-03-23 12:30

MLB／柳賢振扛道奇開幕戰 韓投隔17年寫歷史

2019-03-23 07:04

日職／火腿僅1安遭完封 王柏融單場吞3K

2019-03-23 15:58

MLB／鈴木一朗表關心 陳偉殷：一朗桑，我很好

2019-03-22 23:35

慶幸我們活在有你的時代 回顧傳奇球星鈴木一朗生涯的榮耀時刻

2019-03-23 10:39

MLB／林子偉連兩天替補上場 紅襪三連轟勝雙城

2019-03-23 10:31

NBA／鐵血教育風格惹爭議 格林力挺大學恩師

2019-03-23 13:32

MLB／熬夜看鈴木一朗退休 王貞治喊可惜

2019-03-23 11:41

中職30年／龍魂將再起 彭政閔準備告別

2019-03-22 20:41

中職／恰恰彭政閔引退年 拚2000安、200轟

2019-03-22 23:46

MLB／一朗非狂想 球探：大谷若專職打者可望單季50轟

2019-03-23 13:04

MLB／印地安人內野再添傷兵 張育成開季現生機

2019-03-23 09:30

中職／獅19度打開幕戰 象隊陳憲章曾投3球拿勝

2019-03-22 17:47

中職／7年5度開幕戰 桃園票房長紅

2019-03-23 08:48

NBA／約柯奇全能演出 金塊輕取尼克奪6連勝

2019-03-23 13:17

中職／猿獅開幕洋投較勁 三振王尬防禦率王

2019-03-23 10:08

JHBL／閃電俠宋瑞蓁帶頭衝 民族女籃有四巨頭

2019-03-22 18:21

NBA／今日戰績表 湖人輸籃網詹皇確定季後賽可休息了

2019-03-23 13:47

中職／猿獅開幕洋投對決 歷史紀錄對獅不利

2019-03-22 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top