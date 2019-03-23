中職／高國慶8度打開幕戰難忘開轟 春訓狂操期待開打

2019-03-23 18:46 中央社 桃園23日電



高國慶2007年在獅隊打出全壘打。 報系資料照 分享 facebook 中職統一獅隊陣中年紀最長的野手高國慶，生涯第8度打開幕戰經驗最豐富， 印象最深刻是2007、2008年連兩年開幕戰開轟，高國慶笑說，「被操了2個月、很期待開幕戰」。

40歲的獅隊野手高國慶是獅隊陣中年紀最長的球員，獅隊隊史第19度打聯盟開幕戰，高國慶參與了8次，獅隊上一次打聯盟開幕戰為2014年，當時先發打序中僅高國慶、潘武雄依舊在今天開幕戰的先發打序中。

談起開幕戰紀錄，高國慶淡淡的說，「只是再多打了一次」，但也特別強調休季期間被操了2個月，「準備了這麼久、很期待球季趕快開打」，之前球季因為受傷沒能趕上開季，今年運氣不錯，能參與球隊首場比賽，要保持一整年不受傷需要很注意。

對於開幕戰紀錄，高國慶難忘2007年開幕戰敲出全壘打，當年度高國慶也打出亮眼成績，整季敲出20轟、打擊率3成58，2008年開幕戰再敲出滿貫砲，算是為一整年球季搶下好彩頭；高國慶也提到，開幕戰球迷特別熱血，「感覺比較嗨，應該是因為2個多月沒有正式球賽可以發洩」。

近年獅隊陣中年輕球員冒出頭，高國慶扮演學長帶領角色，不斷鼓勵學弟，「失敗不可怕，可怕的是不願意接受失敗，棒球是失敗的運動，不要因為1、2次失敗受到影響，重點是怎麼再爬起來」，透過平常的訓練調整心態，想辦法將訓練在正式比賽中複製貼上。

至於今年球季目標，高國慶表示，隨著年紀越來越長，不一定能每場比賽都上場，不會給自己設不可及的目標，「希望上場替球隊貢獻可以達70分，剩下的就交給其他的學弟們」。