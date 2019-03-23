中職／打掉重練 林智平新球季重新出發

2019-03-23 18:46 中央社 桃園23日電



林智平。 報系資料照 分享 facebook 中華職棒30年開幕戰今天在桃園棒球場進行，Lamigo桃猿林智平先發打第8棒、守三壘，剛好今天是他34歲生日，他說自己靠著信仰「打掉重練」，要忘記過去的事情，重新出發。

林智平2017年曾因合約談不定，缺席熱身賽也沒入選開季一軍名單，僅出賽77場，打擊率從前一年的0.365降至0.265，去年更僅出賽59場，打擊率0.248。因此去年林智平的月薪遭減7萬元，今年更從29萬減至23萬元。

不過林智平今年開季順利從一軍出發，教練也認為他心態改變很多，面對這次開幕戰，林智平說：「就是把自己準備好，忘記之前不好的事情，有種打掉重練的感覺。」

林智平表示，自己是靠著信仰轉換心態，他說：「聖經有一句話是『舊事已過』，還是要迎接明天，相信一定會更好。」因此現在他更享受棒球，也更積極面對每一天的練習。

林智平指出，今年春訓更要求自己注意細節，不論是打擊還是守備，讓自己更好應付每一顆球，能感受處理每一顆球的過程。

林智平坦言，自己個性容易在意外界的批評與聲音，從小到大都是這樣，雖然現在還是沒辦法改變這樣的個性，不過他說：「我不希望自己是沒準備好就去面對這些聲音，而是我準備好了再去面對，讓自己能在掌握之中。」

林智平認為，這樣一來就會更有企圖心去面對外界聲音，他說：「重點是有沒有往好的方面想，不然就會去躲避了。」