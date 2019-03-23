中職／猿獅開幕洋投較勁 三振王尬防禦率王

2019-03-23 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



羅里奇(獅)對決李茲(猿)。 中華職棒聯盟提供 分享 facebook 中華職棒30年開幕戰今天下午5時在桃園球場開打，重現去年總冠軍賽的獅猿對決戲碼，雙方都派出洋投先發，主場猿隊將任務交給新同學李茲，獅隊則由去年隊上勝投王羅里奇上陣。

挾帶前韓職三振王的頭銜叩關中職，李茲首場先發就是打開幕戰，擁有大聯盟、日職和韓職經驗的他在加盟後，只在和日職樂天、羅德的交流賽登板，還未面對過中職打者，不過他表示並不擔心，會盡全力去投；開幕戰就看獅隊如何應對156公里的火球。

李茲過去在大聯盟共留下7勝12敗，同場先發的羅里奇也不遑多讓，在大聯盟也有8勝3敗的戰績，去年他剛轉戰就奪下12勝10敗，並且防禦率3.17奪下防禦率王；羅里奇在春訓熱身賽兩次登板，共投九局未失分，顯現已準備好迎接開季。

中職連兩年開幕戰上演洋投對決，同時也是史上第五次，在所有球隊中，最愛派洋投先發開幕戰的正是猿隊，隊史（含前身La New熊）六次開幕戰，都由洋投領銜上陣，本土王牌王溢正至今仍沒有在開幕戰先發的機會。

猿隊過去在開幕戰出賽6場拿下3勝，勝率為50%，身為中職唯一全程參與的元老獅隊，已打了18次開幕戰，但只贏下6場，另有一場和局，堪稱開幕戰苦主。

中職最會打開幕戰的是中信兄弟（含前身兄弟象），過去15次參與拿下10勝，富邦悍將（含前身義大犀牛、興農牛）則是8戰3勝，另有兩場和局。