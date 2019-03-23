中職／7年5度開幕戰 桃園票房長紅

2019-03-23 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



中職去年在桃園開幕戰。 報系資料照 分享 facebook 中華職棒30年開幕戰今天下午5時於桃園棒球場點燃戰火，再度尋求三連霸的猿隊以地主之姿，迎戰去年總冠軍賽鎩羽而歸的統一獅，預售票已經賣破1萬2000張，確定創下連九年開幕戰票房破萬的佳景。

過去開幕戰最佳票房正是猿隊在桃園主場寫下，2016年對上中信兄弟，吸引了1萬9393人進場迎接中職27年的到來，今天能否再突破新高、甚至挑戰2萬滿場，值得觀察。

由於桃猿近年戰績搶眼，中職在最近七年的開幕戰共有五年在桃園登場，第五度上演開幕戰也追平台南棒球場的次數，距離台北市立棒球場的六次只差一步。另外，新莊和天母棒球場在過去各辦過四場開幕戰，澄清湖三次、台中兩次，嘉義市有過一次。

過去開幕戰平均有1萬1071人進場，桃園四戰場均1萬8505人最為出色，和它一量有兩萬容納量的澄清湖居次，開幕戰場均為一萬4128人，已經不復存在的台北市立棒球場憑著中職初期的熱潮，開幕戰場均也破萬，達一萬1000人次。

新莊球場在1999年擧辦開幕戰卻遇雨延期，改到一個多月後原地進行雙重賽，雖然是周六下午，這場編號一號的例行賽只有2406人到場支持，為開幕戰第二低票房；最低的情況發生在隔年移師嘉義棒球場，統一獅和中信鯨之戰，只有2010人進場觀賽。