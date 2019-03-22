中職30年／龍魂將再起 彭政閔準備告別

2019-03-22 20:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中職人氣王彭政閔宣布打完今年球季後退休。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中華職棒維持4隊規模進入第11年，大家盼了很久的第5隊在中職30年出現曙光，而且將是「老面孔」味全龍復活，在新球季開打前就引爆話題；球季明天開幕後，各界目光則將聚焦在中信兄弟隊超人氣球星「恰恰」彭政閔的生涯最後球季。

味全龍隊為中職創隊元老球隊之一，職棒元年就奪下總冠軍，還曾在職棒8年至10年完成3連霸，但隨即宣布解散，讓龍迷很受傷。相隔20年後，頂新集團在今年1月表達有意重組味全龍隊的計畫，三董魏應充強調，組隊是「開弓沒有回頭箭」，後續動作積極。

魏應充本月已和中職會長吳志揚正式會面，預計在4月中提交味全龍加盟的企劃書，趕上7月的中職選秀開始組隊。味全龍的復出不僅老龍迷期待，中職終於要有第5隊，替更多好手提供舞台，球界人士也都樂觀看待。

而新球季明天開打，場上最受矚目的莫過於「恰恰」生涯最後一季的表現，他在1月30日的記者會上哽咽宣布，「今年球季結束後，我將卸下球員身分。」9月29日將是他的引退賽，但今年他以球員身分在場上拚戰的最後身影，每一場都更顯珍貴。

40歲的彭政閔已是中職現役最年長、年資最長的球員，生涯18年累積1957支安打、190轟，今年繼續挑戰生涯2000安、200轟里程碑，他也盼能在選手生涯的最終站拿下中信兄弟隊史首冠、個人生涯第5冠作為句點。

彭政閔是中職目前唯一達成「千安百轟兩百盜」的球員，實力加上他的拚勁和態度等，讓他很受球迷喜愛，中職人氣王14連霸的紀錄不僅前無古人，未來也很難被超越。