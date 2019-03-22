中職／開幕戰下雨機率40％ 順利開打不成問題

2019-03-22 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



北部地區今晚都在飄雨，根據氣象局預報，桃園地區明天清晨6時到晚上6時的下雨機率是40％，6時後降為30％，中職30年開幕戰如期開打，應該不成問題。

中職歷年開幕戰，有3次因雨延賽，職棒9年（1998年）是首見紀錄，當年統一獅、味全龍隊開幕戰原本打算安排在2月20日舉行，但因黃曆記載「諸事不宜、忌開市」，提前到19日開打，沒想到雨神來攪亂。

這場開幕戰只有「開幕」，當時的副總統連戰順利開球，明華園的賽前表演活動也順利完成，但比賽開打後雨勢不停，一局都沒打完，聯盟便宣布延賽。

職棒10年開幕戰在1999年3月13日舉行，雨神再度眷顧，下午不到4時就宣布延賽，但照常開幕，還是由副總統連戰主持開球儀式，而龍隊連兩年在開幕戰當主人，卻都碰到下雨、變成「苦主」。

最讓人印象深刻的開幕戰延賽，是職棒16年的統一獅、興農牛之戰，此戰原定2005年3月12日中舉行，但當天台中又是風、又是雨，比賽打了兩局半、以2：2平手，保留至5月14日再戰，中職開幕戰首度遇雨保留比賽。

而這場開幕戰，差點成為上半季「閉幕戰」，之後又經過兩次延賽，直到6月21日才打成（上半季6月26日結束）。