中職／開幕戰4次延長賽 陳義信曾完投10局拿勝

2019-03-22 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



陳義信職棒四年開幕戰投10局勝投。 報系資料照 分享 facebook 中職30年開幕戰明天開打，歷年開幕戰共出現過4次延長賽分高下，除了職棒12年統一獅、興農牛隊和局收場，另3次都是兄弟象隊拿勝，「假日飛刀手」陳義信甚至締造完投10局拿勝投的開幕戰紀錄。

職棒4年開幕戰，由象隊迎戰味全龍，象隊靠陳彥成單場兩安、一發全壘打追分，在正規9局和龍隊3：3戰成平手，王光輝在延長賽10局下擊出再見安打，率隊4：3獲勝，此戰打了3小時37分鐘。

陳義信是當年象隊王牌投手，理所當然扛起開幕戰先發重責，撐完10局等到隊友火力支援，整場比賽被擊出9支安打、投出8次三振、4次保送、失3分，成為史上第1人，也是迄今僅有1次的開幕戰完投10局勝投紀錄。

這場比賽，龍隊先發投手黃平洋也是從頭投到尾，但最後被擊出再見安打，承擔敗投，記錄上投9局、被擊出12支安打、投出6次三振、3次保送，失分僅有1分為責失。

味全隊先攻，首局上半第一棒孫昭立即擊出二壘安打，接著二棒郭建霖再出現安打，孫昭立再利用羅世幸的打擊奔回本壘，先馳得點以一比零領先。

職棒5年開幕戰，象隊迎戰統一獅隊，打到延長賽10局，以5：4獲勝；象隊另在職棒14年開幕戰，和中信鯨隊鏖戰11局，靠許誌為再見安打，3：2搶下球季首勝。