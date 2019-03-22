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職棒26年／瘋狂紀錄年 迎接「大王」降臨

2019-03-22 14:47聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

「破聲隆隆」的中職26年，官辦熱身賽、開幕戰的進場人數都寫新高，帶回一波棒球熱潮，多項打擊紀錄一再被刷新，宣告打者的天下來臨，季中選秀吸引破紀錄的93名好手報名，「大王」王柏融也在這一年降臨中職。

Lamigo桃猿隊在前一年推出「全猿主場」，改裝後的球場和嶄新的應援方式，成功帶起話題及票房，並吸引其他三隊仿效，12場官辦熱身賽場累積超過兩萬人進場。3月21日「全猿主場」的首次開幕戰，桃猿迎戰中信兄弟，更吸引18413人進場，打破中職開幕戰紀錄。

球季才開打第二周，猿隊林智平在3月28日寫下單場6安的中職紀錄，接著隊友郭嚴文以連33場安打改寫高懸18年的中職連續安打紀錄。

猿隊林智勝以單季31轟、30次盜壘成功、3成80打擊率成為中職史上第一位締造「333」大紀錄的球員；高國輝以39轟蟬聯全壘打王，打破2007年洋砲布雷創下的單季34轟中職紀錄，加上猿隊陳俊秀25轟、林泓育24轟及義大犀牛林益全23轟，單季5名超過20轟打者也大大刷新聯盟紀錄。

同年中信兄弟王勝偉（隊史第1人）、義大犀牛隊胡金龍相繼締造完全打擊成就；中信兄弟周思齊、義大林益全（千安百轟同年達成）及統一獅劉芙豪則先後完成千安里程碑。團隊也有中信兄弟寫下連12場開轟的聯盟紀錄。

職棒熱度回溫，報名季中選秀的人數近百人寫新高，也被稱為「選秀大年」，大咖旅外球員回歸，加上前一年U21世界盃冠軍、當年世大運奪金的業餘「金牌世代」都向職棒叩關，好手傾巢而出，最終有46名球員獲青睞。

有過大聯盟資歷的林哲瑄以狀元之姿加入義大，同屬「海歸派」的蔣智賢以第3指名進入中信兄弟，業餘左投林子崴獲統一獅隊選進，是唯一在首輪被挑中的投手，並以破隊史紀錄、中職史上第2高的530萬簽約金加盟，「大王」王柏融在首輪第4順位被猿隊選進，簽約金500萬元也創隊史新高。

王柏融加入中職隨即打出超級菜鳥身手，一再刷新聯盟新人紀錄，出賽29場，繳出9轟、29打點、打擊率3成24的成績；接著在總冠軍賽持續大放異彩，拿下猿隊優秀球員獎。

總冠軍賽連兩年上演猿象爭霸的戲碼，熱度和精彩程度持續爆表，猿隊在1勝3敗落後中打出3連勝逆轉完成二連霸、奪隊史第4冠。其中第3戰激鬥5小時46分，打出中職冠軍賽史上首場跨日大戰，猿隊洋投明星則在第7戰投出總冠軍賽史上首場無安打比賽。7場爭霸戰打好打滿，共吸引破12萬人次觀眾進場也寫新紀錄。

「林智勝，留下來！」總冠軍賽後，猿隊球迷在主場向林智勝溫情喊話，卻沒能成功留人，這名總冠軍賽、年度雙料MVP得主，在季後行使自由球員權利也離開猿隊。統一獅隊「森林王子」張泰山在年底前往統一獅隊領取離隊同意書，雙方結束5年賓主關係，20年中職生涯畫下句點。

中職26年大事紀

● 2月4日 中職會員大會，吳志揚上任，成為中職史上第7任會長，也是史上最年輕會長（45歲）。

● 3月6日 球員工會改選，中信兄弟彭政閔卸下理事長，由義大犀牛胡金龍接任。

● 5月18日 中信兄弟戰績不如預期撤換總教練，謝長亨轉任二軍教頭，二軍教頭吳復連任一軍代理總教練。

● 6月6日 義大犀牛更換總教練，馮喬許將二軍顧問，投手教練羅博特暫代一軍總教練。

● 6月11日 中信兄弟許基宏揮出陽春全壘打，漏踩本壘板，紀錄上為三壘打。

● 6月13日 猿隊替「小頭」石志偉舉行引退儀式，猿隊連兩年同一天奪下上半季冠軍。

● 6月16日 體育署、中華棒協、中華職棒開三方會議後，宣布郭泰源出任世界12強賽中華隊總教練。

● 6月23日 葉君璋接任義大犀牛總教練。

● 7月8日 猿隊郭嚴文連續33場安打，締造中職新紀錄。

● 7月18日 義大犀牛隊林益全以744場、3168打席達成生涯千安，中職最速。

● 8月7日 象獅跨夜大戰，打滿12局5：5和局收場，比賽在8日凌晨0：12結束，成中職史上最晚結束的比賽。

● 8月25日 猿隊洪一中成為聯盟第二位600勝總教練，出賽1122場達成是史上最速。

● 10月7日 中信兄弟奪下半季冠軍，隊史第13次半季封王，第12次半季自力封王締中職紀錄。

● 10月12日 林智勝30盜達成，加上31轟、3成80打擊率，中職史上首位「333」球員，連續60場上壘。

● 10月20日 總冠軍賽G3，史上首次跨日大戰（5小時46分），中信兄弟王勝偉在11局下擊出再見安打。

● 10月25日 總冠軍賽G7，猿隊洋投明星投出史上首場無安打比賽，助猿隊奪隊史第4冠、二連霸。

● 12月30日 張泰山宣布離開統一獅，拿到離隊同意書，成為自由球員。

中職中信兄弟
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