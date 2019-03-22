中職／中職30年play ball 獅猿周六桃園點燃戰火

2019-03-22 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



桃猿隊要挑戰三連霸。 擷圖自桃猿隊臉書 分享 facebook 挑戰隊史首度三連霸的猿隊，明天將在桃園球場出戰唯一元老球隊統一獅，為中職30年點燃戰火，四隊尋求在標誌性的一年留下冠軍足跡，各具難題、也各有看點。

中職邁入第30個年頭，四隊各具看點，猿隊隊史共擁八座總冠軍，近七年共拿五冠，儼然已是王朝，但卻不曾完成過三連霸，今年將再次叩關，總教練洪一中坦言有壓力，但並非因三連霸才有，「三連霸只是一個詞，不會去在意幾連霸，每年都是新的開始，每年都有壓力。」

猿隊雄厚的打線實力，今年將面臨「後王柏融時代」的挑戰，王柏融的三個完整中職球季，平均每季可貢獻打擊率3成91、179支安打、25.7轟、96.7分打點，留下的火力缺口將由誰來補齊，恐怕不是一個人選就能擺平；熱身賽以來，猿隊啟用過藍寅倫、陳俊秀、廖健富等人扛過第三棒，誰會是最佳解答，還有待球季開打後揭曉。

唯一完整陪中職走過30年的獅隊，期許在創隊30周年拿下隊史第十座總冠軍，破繭而出的江辰晏，以及去年一鳴驚人的施子謙，兩名年輕投手盼為獅隊扮演左右護法，加上老將「嘟嘟」潘威倫，今年本土投手戰力仍值得期待。

中信兄弟「恰恰」彭政閔今年將迎接生涯第19個球季，卻也是告別的一季，他確定將打完今年後卸下球員身分，球迷看一場就少一場的倒數再度展開；彭政閔生涯已累積1957支安打、190支全壘打，僅差43支安打、10轟就將成為「2000安、200轟、200盜」第一人，他也曾透露這是他的目標，盼以最完美的紀錄為生涯畫下句點。

富邦悍將陣容華麗，卻連兩年陷入球員內鬨爭議，球場上也繳不出相稱戰績，新球季亟需重振旗鼓，七年韓職生涯累積68勝的洋投索沙，可能扮演關鍵，加上將展開第七年中職生涯的羅力和近兩季繳出27勝的伍鐸，預料將是四隊中洋投實力最穩定。