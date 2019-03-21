棒球／年度熱搜球員 王柏融奪冠李振昌下半季竄升

2019-03-21 17:32 中央社 台北21日電



王柏融連8戰敲安。 擷圖自火腿隊官方推特 分享 facebook 2019年中華職棒球季即將開打，Yahoo奇摩公布「年度10大熱搜球員」及「5大熱搜竄升球員」，年度人氣王由王柏融奪冠，而去年下半季搜尋量暴衝球星則由李振昌居首。

中華職棒邁向第30個年頭，3月23日將由去年打進總冠軍戰的Lamigo桃猿與統一獅交手揭開序幕，YahooTV/Yahoo奇摩運動頻道今天表示，將全面直播本季度240場例行賽。

Yahoo表示，旗下Yahoo TV/Yahoo奇摩運動頻道在去年直播統一、中信主場賽事，創下平均每場超過32萬次觀看佳績，相當於擠滿16座全台最大的澄清湖棒球場。

Yahoo今天也公布台灣棒壇「年度10大熱搜球員」排行榜，曾連兩年締造4成打擊率的王柏融，在去年球季結束後轉戰日本職棒效力北海道日本火腿鬥士隊，吸引一波熱搜潮，登上第1名；位居第2、第3名的林智勝與彭政閔一直都是中職話題人氣球星，從兄弟象到中信兄弟的「恰恰」彭政閔，已宣布在球季結束後就退休，期盼今年達成兩大紀錄里程碑，生涯2000支安打與200支全壘打。

登上Yahoo奇摩球員熱搜排名第4的郭泓志，去年在富邦悍將季後賽後即宣告退休，今年卻傳出將重回投手丘，第5名是中信兄弟的李振昌；統一獅開路先鋒陳傑憲「有臉有實力」，外型出眾，2018年拿下年度安打王與最佳游擊手，與統一獅總教練「甘蔗」黃甘霖分別位居熱搜球員榜第6、第7名；陳金鋒、張志豪、張泰山則位居第8至第10名。

另外，Yahoo奇摩也依據2018年上、下半季球季熱搜成長幅度公布台灣棒壇「5大熱搜竄升球員」，由去年季中選秀之後才加入中信兄弟的李振昌奪下第一位。

熱搜竄升榜第2名王正棠為富邦悍將新秀，去年經選秀加盟中職後，刷新新人連續安打場次紀錄；位居第3的劉芙豪則因去年正式宣告引退，也在引退賽時曝光度暴升。而深受Lamigo桃猿倚重的新生代投手吳丞哲居第4名。被多方傳言在味全龍重回中職後將擔任教練的張泰山，同樣榜上有名，位居第5。