日職／3安猛打賞又開轟 王柏融找到揮擊感覺
日職火腿隊「大王」王柏融在官辦熱身賽前6場出賽只敲3安打，但今天對上橫濱隊之戰，他就用球棒來回應球迷的質疑，單場3支3、1打點，包括從今永昇太手中轟出陽春砲，他也向日媒透露，3打席的感覺都不錯。
王柏融昨天面對巨人隊，4打數沒有表現還吞下2次三振，官辦熱身賽出賽6場，合計17打數敲3安，打擊率降至1成76，但今天對戰橫濱隊找回手感。
王柏融擔任先發第3棒、左外野手，面對橫濱隊先發左投今永昇太，前2打席分別擊出中外野安打和右外野安打，5局上率先上場再把球轟成右外野全壘打，官辦熱身賽首轟出爐，連3打席安打，打擊率升到3成，之後就被換下場休息。
這是火腿隊在季前的倒數第3場官辦熱身賽，對於此戰的表現，王柏融表示，目前自己還調整階段，但3打席的內容都還不錯、揮擊的感覺也很好，距離開幕沒有剩多少時間，但還是會照著自己的步調來調整。
王柏融 本日三安打目のヒットは特大ホームラン！— 倉庫 (@TWSrRFS0izpfwrC) March 21, 2019
ハマスタの上段へと運ぶ復調の兆しを感じさせる勝ち越しソロを放つ！
F2-1De pic.twitter.com/AOlhKW3aAA
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