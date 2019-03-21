日職／3安猛打賞又開轟 王柏融找到揮擊感覺

2019-03-21 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



王柏融熱身賽首轟出爐。擷圖自畫面 分享 facebook 日職火腿隊「大王」王柏融在官辦熱身賽前6場出賽只敲3安打，但今天對上橫濱隊之戰，他就用球棒來回應球迷的質疑，單場3支3、1打點，包括從今永昇太手中轟出陽春砲，他也向日媒透露，3打席的感覺都不錯。

王柏融昨天面對巨人隊，4打數沒有表現還吞下2次三振，官辦熱身賽出賽6場，合計17打數敲3安，打擊率降至1成76，但今天對戰橫濱隊找回手感。

王柏融擔任先發第3棒、左外野手，面對橫濱隊先發左投今永昇太，前2打席分別擊出中外野安打和右外野安打，5局上率先上場再把球轟成右外野全壘打，官辦熱身賽首轟出爐，連3打席安打，打擊率升到3成，之後就被換下場休息。

這是火腿隊在季前的倒數第3場官辦熱身賽，對於此戰的表現，王柏融表示，目前自己還調整階段，但3打席的內容都還不錯、揮擊的感覺也很好，距離開幕沒有剩多少時間，但還是會照著自己的步調來調整。