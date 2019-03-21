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日職／王柏融熱身賽首轟出爐 陽岱鋼也開砲

2019-03-21 13:40聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

王柏融打擊手感回溫，前3打數全數敲出安打，還包括熱身賽首度開轟。 截圖自火腿官方...
王柏融打擊手感回溫，前3打數全數敲出安打，還包括熱身賽首度開轟。 截圖自火腿官方推特
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日本火腿隊今天在熱身賽迎戰橫濱隊，旅日好手王柏融擔任先發第三棒、左外野手，打擊手感回溫，3打數全數敲出安打，還包括熱身賽首度開轟。效力讀賣巨人的陽岱鋼，出戰西武獅之戰也敲兩分砲，兩名旅日野手同日異地開轟。

王柏融昨天面對巨人4打數掛蛋後，打擊率跌到1成76，只剩最後三場熱身賽可以調整，但王柏融此役早早用球棒甩開外界的擔憂，面對橫濱左投今永昇太，3打數都敲出安打，打擊率回到3成。

王柏融一局上在兩人出局後敲出一壘安打，第三局在二壘有人時續敲安打延續攻勢，第五局再掃出超前比分的右外野陽春砲，幫助火腿取得2：1領先，這也是王柏融在日職熱身賽的首發全壘打，隨後退場休息，結束今天的出賽任務。

陽岱鋼則隨讀賣巨人出戰西武獅，扛先發第六棒、右外野手，4打數敲出1支安打、3分打點後收工，他在第三局於一、三壘有人時擊出游擊方向滾地球出局，送回1分打點，第六局則敲出兩分全壘打、熱身賽第二轟。

王柏融讀賣巨人
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