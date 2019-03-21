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中職23年／為了8萬元 獅、象「演」出救援王鬧劇

2019-03-21 11:49聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

為了一座8萬元的獎盃，中職23年的例行賽最後一戰，成為全年度最大的汙點；兄弟象和統一獅各自為了幫終結者湯瑪仕和林岳平爭取救援王，上演投手想投保送、打者不想上壘的鬧劇，湯瑪仕雖收下第23次救援成功，擊退林岳平，隔天聯盟做出懲處，直接取消該年救援王獎項。

猿隊在9月23日確定登頂下半季冠軍，接下來的消化比賽，焦點全在個人獎項追逐；早在周思齊與張泰山競爭打點王時，兩隊已因故意保送引發話題，球季最終戰的情節更是變本加厲，賽前林岳平以23救援點，領先湯瑪仕的22救援點，但湯瑪仕的防禦率較優，若能追平，將由湯瑪仕勝出。

兄弟象先發投手增菘瑋繳7局無失分，7局下黃鈞聲敲出生涯首轟，卻也因為這一轟讓比賽走向失控；兄弟象帶著4：0領先進入最後一局，並不符合救援條件，但接任投手葉詠捷第9局壞球連發，張泰山和高國慶面對明顯偏差的壞球仍出棒攻擊出局，葉詠捷續對李育儒連投3壞球，李育儒為了不想保送，面對大壞球甚至甩棒揮擊。

葉詠捷最終保送了李育儒，再對鄧志偉投觸身球，送上兩名跑者完成救援條件，湯瑪仕登板只用3球解決陳俊輝，拿下第23個救援點，防禦率0.75勝過林岳平的4.50，贏下救援王，但賽後並不平靜，這場投手想要保送、打者想要三振的鬧劇引發各界撻伐，連自家球員都痛批丟臉，只為了一座8萬元的獎盃不顧運動精神。

聯盟隔天召開記者會，取消本季救援王獎項，葉詠捷、李育儒和兄弟象總教練陳瑞振、統一獅總教練中島輝士各遭禁賽3場和罰款5萬，雙方領隊洪芸鈴、蘇泰安，以及聯盟會長黃鎮台、副秘書長王惠民皆在記者會上鞠躬致歉。

鬧劇之後，猿隊在總冠軍賽以4勝1敗收拾統一獅，相隔6年再度奪冠，拿下隊史第2座總冠軍；兄弟象周思齊則成年度頒獎典禮的最大贏家，3成65打擊率、21支全壘打、158支安打的「生涯代表年」，為他贏回年度MVP獎座。

興農牛在歷經兩年的全本土政策後，戰績和票房全面崩盤，連續4個半季排名墊底，在球季後公開尋求接手企業，結束17年隊史，最終在各方牽線之下，由來自高雄的義聯集團以1.3億元接手球隊，更名為義大犀牛。

中職23年大事紀

●2月12日，兄弟象前教頭「教官」曾紀恩辭世，享年91歲。

●2月15日，統一獅總教練呂文生在台南球場被檢調單位帶走，以背信罪遭約談，隔天宣布辭去總教練職務。

●3月5日，會員大會與理監事會議通過，黃鎮台成為第八任中華職棒聯盟會長。

●3月17日，兄弟象由林煜清擔任開幕戰先發，投5局失1分，成為史上首位在開幕戰先發就拿勝投的新人。

●3月25日，興農牛以2：11不敵統一獅，跨季14連敗，改寫中職最長連敗紀錄。

●4月25日，兄弟象洋投庫倫僅投1球後自行退場，隔天遭到解約。

●5月27日，統一獅高建三對猿隊之戰在第8局登板，達成500場出賽，為投手第一人。

●6月2日，統一獅以8：0擊敗兄弟象，拿下隊史第12座季冠軍。

●6月24日，統一獅林岳平面對興農牛，後援1局無失分，成為本土投手達成100救援點第一人。

●8月10日，興農牛以5：24不敵猿隊，單場失分破聯盟紀錄，總教練劉榮華隔天請辭下台。

●9月23日，猿隊以9：7擊敗兄弟象，拿下隊史第6座季冠軍。

●9月30日，兄弟象與統一獅之戰爆發救援王爭議，上演投手想保送、打者不想上壘的鬧劇，隔天聯盟宣布取消本季救援王。

●10月18日，猿隊以4勝1敗擊敗統一獅，拿下隊史第2座總冠軍。

●10月22日，興農集團召開董事會後決議，停止職棒球隊經營，尋求企業接手。

●11月8日，亞洲職棒大賽在南韓釜山開打，首度有5國、6隊參賽。

●12月17日，義聯集團與興農牛簽約，以1億3千萬元完成球隊轉售案，更名為義大犀牛。

統一獅林岳平
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