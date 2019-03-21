季前分析／獅隊年輕投打扛重責 力拼隊史第10冠

2013年統一獅隊拋下彩帶，拿下7年5冠的榮耀。然而從2014年至2017年，卻連四年無緣台灣大賽，而且還有4個半季墊底，都是隊史最慘紀錄。所幸這幾年的選秀，讓他們累積滿滿的潛力，總算在2018年重返總冠軍賽，讓人看到他們換血的成果。

獅隊去年重返台灣大賽，可惜鎩羽而歸，今年重振旗鼓要在職棒30年力拼隊史第10冠。 聯合報系資料照片 分享 facebook

在低迷的幾年中，獅隊的教練團較不固定，今年球團方面沒有太大動作，兩位離開的教練一色優及許峰賓，都是有規劃自請離隊。體能教練替補的人選為甫從富邦悍將離開的江奕昌，他也是世界棒球12強及第四屆經典賽的教練。另外老將高志綱退役，出任二軍總教練，二軍打擊教練還增加去年曾客座的外籍教練安德魯(Tom Nieto)。

球員部分陽建福、邱子愷遭釋出，劉芙豪及高志綱宣布退休，較特別的是張竣凱變身為裝備車司機。外援部分，2018年最倚重的羅里奇(Josh Roenicke)及瑞安(Ryan Verdugo)都回鍋，還有一位新面孔是去年還在大聯盟的奧斯丁(Austin Bibens-Dirkx)，他們還留下很有心打球的知念広弥。

先發投手：三洋投+本土左右護法

相較於各隊仍在挑選四、五號先發投手，今年統一就沒有這樣的煩惱。原則上除了因應傷兵的狀況外，三洋投加上江辰晏及施子謙的組合，應當會是本季主要的輪值安排。不過對於意外的狀況，獅隊已有防備，老將潘威倫、年輕投手王玉譜、劉軒荅都是替補人選。

施子謙及江辰晏兩位西苑的「左右護法」，去年在獅隊合體後，成功幫球隊再現本土投手王國美名，分別拿下11勝5敗及8勝4敗，而且防禦率及WHIP都是水準之上。江辰晏今年熱身賽的進展更是驚人，連續技壓日職西武獅及韓職斗山熊，穩定度更勝去年。去年拿下新人王的施子謙，今年要克服二年級生症候群，會是比較需要注意的部份。

施子謙及江辰晏今年依舊是統一兩大本土先發，若能持續去年的成長，將是獅隊重返榮耀最關鍵的一步。 聯合報系資料照片 分享 facebook

洋投的部份，羅里奇及瑞安是老面孔，其中羅里奇是去年的防禦率王，更是陣中的勝投王，今年春訓加練變速球，是最穩定的一人。瑞安去年投出史上首次完全比賽，但其實他的整季表現不夠穩定，今年仍投出怎樣的成績還有待觀察。新兵奧斯丁春訓表現跌跌撞撞，可能是還在適應台灣球風，另一方面配球模式似乎還在磨合。

獅隊的先發輪值雖然還有些許隱憂，但所幸還有老將潘威倫可以當活棋，必要時隨時頂替。還有王玉譜、劉軒荅都在等待先發磨練的機會，還有廖文揚、羅錦龍則是想力拼重返先發，人選不少就看教練團如何安排。

牛棚：陳韻文、王鏡銘是關鍵

從去年開始統一獅對於投手定位開始著墨，包含陳韻文、林子崴、王鏡銘都不用先發、牛棚兩頭燒，成績有明顯不同。去年陳韻文19次救援成功，僅次Lamigo的陳禹勳，3.72的防禦率還算不差。王鏡銘更是幾乎重現昔日雄風，林子崴雖然還是不穩，但只能在牛棚找回手感。

旅外失利的陳韻文，今年熱身賽表現不佳，他常有調整慢半拍的情況，誰能夠在此時跳出來就對獅隊很重要。人選應該會是王鏡銘、邱浩鈞及黃竣彥，不過黃竣彥受傷，邱浩鈞是去年的中繼王，在熟悉的位子更好發揮。王鏡銘則是最佳救火隊，大賽經驗相當豐富，而且抗壓性強，要穩住軍心他還是關鍵。

陳韻文的霸氣不輸過去兩季救援王陳禹勳，但他調整的步伐太慢，恐怕會影響球隊牛棚穩定。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另外，獅隊目前還是太過倚賴前面提到的投手，現階段教練團看起來有意磨練鄭鈞仁、林威志等年輕球員，但都還不成火候，還需要更多時間。

攻擊：打線成熟具破壞力

統一獅隊的打線與中信兄弟很像，都有很資深的球員，也有很年輕的球員，而且都是即戰力球員。今年的統一打線與去年不會改變太多，主要是吳桀睿受傷，將由林祖傑頂替。陳傑憲仍為開路先鋒，他的打擊率及上壘率都很高，還是會盜壘的球員。第二棒目前會由不年輕的新人林祖傑擔當，他同樣是有速度的球員，雖然屬短程攻擊型球員，但能讓攻勢延續中心打者即可。

中心打者依然由潘武雄、蘇智傑、郭阜林（或陳鏞基）及高國慶組成，蘇智傑及郭阜林兩人去年分別繳出19及17支全壘打，是陣中的前兩傑，兩人都已成為穩定且具破壞力的打者。

蘇智傑及陳傑憲2016年時一起加盟獅隊，現在一位已成為當家第四棒，一位擔任開路先鋒，他們將是獅子軍爭冠的利爪！ 聯合報系資料照片 分享 facebook

不過後段棒次除了陳重羽外，可能會有兩位外野手，到底要排誰先發比較是問題。除了蘇智傑外，這兩個位子將由鄭鎧文、羅國龍、朱元勤及唐肇廷，雖然穩定性不足，但難維持高打擊率，但都是成熟具一定能力的打者，應會用輪值方式維持戰力。

守備：二游防線依舊不安定

二游防線的不安定感是去年季前分析的標題，今年雖然人員更替卻依然如此。目前預定由陳傑憲移防二壘，彌補吳桀睿的空缺，他去年就是在內野防區迷航之後，才轉戰外野手，回到內野後即使二壘壓力較低，還是要面對傳球穩定度不足的問題。

陳傑憲各方面表現都好，就是守內野時比較不會傳球，今年移防二壘仍然是個考驗。 聯合報系資料照片 分享 facebook

游擊防區熱身賽多是林祖傑為主，他高中即是游擊底出身，防守範圍及臂力表現都不錯。不過前面有說到他是短程安打型球員，球隊後續是否會犧牲防守，改用打擊能力較好的球員，並無不可能，但是像楊家維，或是讓郭阜林移防，守備能力就都會有問題。

深度：板凳打優於守

現在中職強調打擊，因此各隊守優於打的球員大多會埋伏於板凳席上，然而統一休息室卻是打優於守。熱身賽以代打出賽的陳鏞基、去年火力回春的鄧志偉，都會是出場就會有逆轉戰局的能力。

板凳席上有個可以一棒定江山的球員，就會成為敵隊的夢魘，鄧志偉就具備這樣的能力。 聯合報系資料照片 分享 facebook

外野手雖然先發還是不確定，但年輕球員眾多，還有磨練多時的方昶詠、莊駿凱等人，打擊能力都有進展。另外獅隊教練團多達5位捕手出身的教練，間接提升讓獅隊捕手戰力，除陳重羽外，林祐樂、郭峻偉都能扛重責，整體深度還算足夠。

結語：把握今年拚總冠軍

已經久未奪冠的統一獅隊，現在已經展開新氣象，即使還是有些許不穩定，但大多步上軌道。尤其年輕球員經歷這兩年的磨練，多已成為大將，加上老將還能壓陣，軍心更穩定。

對手Lamigo少了王柏融，洋將狀況也不穩定；富邦及中信都仍在換血，還不成火候。這對於獅隊而言都是利多，他們年輕投打都已經成熟，要拚重返榮耀拿下第10冠，統一獅一定要把握今年。

統一7-ELEVEn獅季後戰力異動 入隊球員 守備位置 離隊球員 守備位置 奧斯丁* 投手 安狄* 投手 古林睿煬 投手 陽建福 投手 劉軒荅 投手 邱子愷 投手 方建德 投手 高志綱** 捕手 李丞齡 捕手 劉芙豪 外野手 林靖凱 內野手 張竣凱 外野手 姚雨翔 內野手 張偉聖 外野手 *外籍球員 **退役轉任教練







