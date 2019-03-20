中職／富邦悍將啦啦隊添新血 球場再升級迎球迷

2019-03-20 23:07 中央社 台北20日電



中華職棒30年開季在即，富邦悍將隊20日下午舉行開季記者會，領隊蔡承儒（後左6）率球員與啦啦隊Fubon Angels會中展示新商品。 中央社 分享 facebook 中職富邦悍將隊去年球季票房成長26%，今年再次加碼翻新球場設施，也補進5名啦啦隊Fubon Angels新成員，將在4月5日迎接新莊主場的開幕戰。

悍將隊去年球季票房成長26%、商品銷售成長7成，領隊蔡承儒表示，今年新莊棒球場設備翻新、硬體提升，加上行銷包裝，希望可以提供球迷更好的觀賽體驗。

悍將今天舉辦記者會，除了蔡承儒介紹球場與主題活動外，同時公布新的Fubon Angels成員，姍姍、蓁蓁、丹丹、秀秀子和游游，新球季全隊將以14人組合應援。

Fubon Angels今年由Anny擔任隊長，希望與姊妹們一起在球場拿出活力與自信，帶動所有球迷；新學妹姍姍的姊姊是中信兄弟啦啦隊隊長小安，姍姍說，姊姊在家裡有教她一些小技巧，要在場上運用肢體，發揮出自己的自信與特色。

台藝大舞蹈系出身的丹丹，則是近期與學姊們勤加練習，希望在開幕戰展練成果；同是台藝大舞蹈系畢業的秀秀子，最喜歡球星王正棠燦爛笑容，「充滿正能量」，尤其應援動作很可愛，讓她印象深刻。

雖然不是科班出身，舞齡也較其他Fubon Angels短，但是新學妹蓁蓁也努力向學姊檸檬請益，因為前幾年在球場看到女孩主題日，被女孩們的活力觸動，讓她很嚮往富邦大家庭，進而努力進修，今年終於成功加入。

富邦悍將隊將在4月5日迎接新莊主場的開幕戰，Fubon Angels也如火如荼排練舞蹈，希望在翻新後的球場，與球迷一起賣力大聲吶喊，為悍將加油打氣。