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中職／蔡總統兌現滷肉飯承諾 陳禹勳：要打包兩碗

2019-03-20 18:27中央社 台北20日電

陳禹勳。 擷圖自桃猿隊臉書
陳禹勳。 擷圖自桃猿隊臉書
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去年中職總冠軍Lamigo桃猿隊今天接受總統蔡英文接見，蔡總統曾在臉書與陳禹勳約好「一起為大王加油！一起守護滷肉飯」，今天球員在總統府吃滷肉飯，陳禹勳喊好吃、要打包。

去年底前隊友王柏融確定加盟日職火腿隊後，Lamigo桃猿隊球員陳禹勳在臉書粉絲團發文祝福他，「你一定會向日本職棒證明台灣人不是吃素的，台灣滷肉飯不比日本壽司差！」蔡總統也在貼文下回覆，「一起為大王加油！ 一起守護滷肉飯！」並搭上滷肉飯照片，不忘宣傳防疫豬瘟。

陳禹勳也向蔡總統喊話，「總統好！下一次去總統府約您一起吃滷肉飯，另外請問您這家滷肉飯在哪裡？看起來很美味」。蔡總統去年曾提到，希望每年邀請中職總冠軍隊進總統府可以成為慣例。今天桃猿隊接受總統接見，蔡總統履行約定，備妥滷肉飯招待球員。

陳禹勳笑說，「有許願有差」，他也提到本來忘記這件事，在去總統府的路上，副領隊浦韋青問「在總統府吃滷肉飯是什麼哏」，陳禹勳才想起與總統的約定。

達成在總統府吃滷肉飯心願，陳禹勳表示，滷肉飯口感不錯、可惜冷掉了，「好像可以打包，等下要包兩碗」。陳禹勳不忘拜託在場攝影師幫忙拍照，事後在粉絲團上發文，「很榮幸跟我的隊友們站在一起，接受這個榮耀」。

對於新球季目標，陳禹勳表示，個人獎項和球隊贏球相比，「大家一起努力，一起贏下每一場球賽，跟拿到個人獎項的氣氛是不一樣的，希望今年球隊可以完成3連霸」。

陳禹勳中職Lamigo桃猿
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