中職／悍將再花3千5百萬升級球場 領隊盼戰績幫忙

2019-03-20 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊領隊蔡承儒。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊將展開以新莊棒球場為「家」的第2個球季，今年再花3千5百萬進行第二期的球場整建工程，包括換上一面全新的LED副屏幕、打造環形舞台等，希望提供球迷更佳的看球體驗。

悍將隊取得2018年起的新莊球場10年經營權，去年先砸1億元改造球場，並將整季60場主場賽事都安排在新莊，整季票房較前一年成長26%，也是4隊中唯一正成長。

今年悍將隊再投入3千5百萬持續更新設備，將右外野螢幕更換為無邊框LED全彩顯示屏，並將舞台區改為從本壘後方連結至一、三壘側的環型舞台，本壘後方及其他部分區域更換有杯架的座椅等，另外增加照明，場內草皮、紅土等都進行年度保養。

悍將隊本季另推出更多專屬特殊席位，除了既有的滿漢席、親子席外，還增加「K zone」投手席及德式啤酒放題「不渴席」，提供更多樣化的看球選擇。

儘管今年持續升級看球環境，悍將隊領隊蔡承儒深知，要複製去年第一年入主新莊時帶出26%票房成長難度不小，因此他也希望戰績能有所起色，若有機會先拿到半季冠軍，對票房一定有幫助，「就是球隊要保持競爭力，再搭配球場的硬體和行銷的提升。」

除了現場看球體驗升級，賽事直播也將有新氣象，悍將隊旗下的WIN TV今年斥資約1.8億元打造全新的4K轉播車，提供悍將隊全主場賽事的超高畫質轉播。