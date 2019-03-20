中職／味全龍復出帶回老球迷 蔡承儒：刺激整體票房

2019-03-20 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊領隊蔡承儒。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 味全龍有望重返中職成為第5隊，消息引發外界關注，曾是龍迷的富邦悍將隊領隊蔡承儒也直說是「好事」，他認為，味全龍的復出或許能帶動老球迷回歸，「可以對整體環境的票房帶來刺激。」

富邦金控在2016年買下義大犀牛隊，進軍中職，並由蔡承儒擔任領隊，當時他就曾透露，自己從小熱愛運動，且喜歡味全龍隊。如今味全龍隊將重提申請加入中職的計畫，讓中職期盼已久的第5隊出現曙光。

對於味全龍隊可能重生的消息，蔡承儒說：「大家一直期待有第5隊，不管哪個企業要組第5隊，對市場來說都是好事。」

蔡承儒認為，味全龍回歸，或許可以帶動已多年沒看中職的球迷重新進場，對整體環境有正面影響，也能對票房帶來新刺激。

在富邦入主中職後，砸大錢經營球隊和新莊主場，儘管去年主場票房是4隊中唯一正成長，仍無法打平支出，但蔡承儒仍號召企業投入職棒經營，「這產業雖然現在不賺錢，但還是希望有企業願意投入，畢竟體育是文化很重要的一環。」

蔡承儒表示，體育為文化帶來的價值很高，台灣教育可以更重視，未來孩子長大後進入企業也能支持，「成熟的國家，體育一定是重要的一塊，我們把眼光看遠一點，未來讓市場活絡起來，以後說不定（職棒）也可以賺錢。」