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日職／曹竣崵在撥接年代旅日 王柏融現壓力更大

2019-03-20 12:28聯合報 記者藍宗標╱即時報導

台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵以「旅日過來人」的身分觀察。 圖／曹竣崵提供
台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵以「旅日過來人」的身分觀察。 圖／曹竣崵提供
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日職新球季倒數9天，日本火腿隊29日在札幌巨蛋對歐力士隊進行開幕戰，旅日好手王柏融也將正式接受考驗；統一獅隊退役老將、台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵以「旅日過來人」的身分觀察，認為王柏融比起他的年代，將面臨更大壓力，網路發達是很大原因。

曹竣崵1999年從獅隊展開職棒生涯，2000到02年加中日龍隊，03年返回獅隊；他表示，自己在日職那3年，網路還不是很發達，上網還要透過撥接的方式，相關資訊也不多，就算表現不好也很少看到評價。

王柏融披上火腿球衣，赴日發展的年代晚了17年，網路世界早已大不同；曹竣崵指出，現在網路實在太發達，隨時都可上網，各種言論一大堆，日本、台灣都會有批評的聲音，尤其很多日本球迷都不理性，這將是王柏融未來面臨的挑戰。

以自己的年代和旅日後輩相較，他說：「資訊少有少的好處，多有多的壞處。」

曹竣崵認為，王柏融在日本的生活會很緊張，但只要個性不在意，不必太理會這些網路上的東西，就可以減輕壓力。

曹竣崵過去待在中央聯盟，球隊比較集中，移動距離不像太平洋聯盟那麼遠；他表示，日職各隊移動不是搭飛機就是新幹線，火腿若到軟銀主場出賽，等於從北海道移動到九州，這可不像範圍比較小的台灣，王柏融也要慢慢適應。

王柏融日本火腿統一獅
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