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中職／接見中職冠軍桃猿 總統蔡英文盼成為傳統

2019-03-20 12:26聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡英文總統今天接見中華職棒去年總冠軍Lamigo桃猿隊。 圖／擷取自蔡英文臉書直...
蔡英文總統今天接見中華職棒去年總冠軍Lamigo桃猿隊。 圖／擷取自蔡英文臉書直播畫面
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Lamigo鄉長陳禹勳在臉書上貼出蔡英文總統在總統府請大家吃滷肉飯的照片。圖／取...
Lamigo鄉長陳禹勳在臉書上貼出蔡英文總統在總統府請大家吃滷肉飯的照片。圖／取自陳禹勳臉書
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蔡英文總統今天上午接見中華職棒去年總冠軍Lamigo桃猿隊，她表示，兩年多前提出的「棒球三支箭」正往正確方向飛，政府會繼續努力，支持台灣的國球。

桃猿隊母企業La new集團董事長劉保佑則當場向蔡總統表示，經營這個行業太辛苦，但從來沒人來問他怎樣辛苦，希望外界不要光看光鮮的外表。

Lamigo拿下二連霸，蔡總統今在接見球員與球團工作人員時說，「去年創造了新的歷史，邀請台灣大賽的總冠軍來總統府作客」，想要形成一個傳統，就要一次一次的辦下去，所以今年一定要再請大家來總統府，表示國家對棒球運動的重視。

蔡總統說，今年1月31日在體育署的見證下，職棒聯盟跟棒協簽署合作協議，希望在各方努力下化解對立為合作，一起為台灣棒球努力。從今年底的世界十二強錦標賽開始，我們要組成最強的國家隊，為台灣棒球全力來拚，為前進2020年東京奧運備戰。

蔡總統說，兩年多前她提出強化棒球發展的三支箭，包括增加職棒隊、二軍制度要更健全、棒球場的軟硬提要強化等；目前增加職棒隊已有進展，二軍賽事也在各球團努力下，成為年輕球員重要的成長環境，政府投入資源持續改善球場設備，最好的例子就是重建新竹球場，預計今年就能動工。

蔡總統強調，這三支箭正往正確的方向飛，後續還要繼續努力，她也請教育部體育署持續支持台灣的國球。

棒球棒協中華職棒
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