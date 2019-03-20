中職／接見中職冠軍桃猿 總統蔡英文盼成為傳統
蔡英文總統今天上午接見中華職棒去年總冠軍Lamigo桃猿隊，她表示，兩年多前提出的「棒球三支箭」正往正確方向飛，政府會繼續努力，支持台灣的國球。
桃猿隊母企業La new集團董事長劉保佑則當場向蔡總統表示，經營這個行業太辛苦，但從來沒人來問他怎樣辛苦，希望外界不要光看光鮮的外表。
Lamigo拿下二連霸，蔡總統今在接見球員與球團工作人員時說，「去年創造了新的歷史，邀請台灣大賽的總冠軍來總統府作客」，想要形成一個傳統，就要一次一次的辦下去，所以今年一定要再請大家來總統府，表示國家對棒球運動的重視。
蔡總統說，今年1月31日在體育署的見證下，職棒聯盟跟棒協簽署合作協議，希望在各方努力下化解對立為合作，一起為台灣棒球努力。從今年底的世界十二強錦標賽開始，我們要組成最強的國家隊，為台灣棒球全力來拚，為前進2020年東京奧運備戰。
蔡總統說，兩年多前她提出強化棒球發展的三支箭，包括增加職棒隊、二軍制度要更健全、棒球場的軟硬提要強化等；目前增加職棒隊已有進展，二軍賽事也在各球團努力下，成為年輕球員重要的成長環境，政府投入資源持續改善球場設備，最好的例子就是重建新竹球場，預計今年就能動工。
蔡總統強調，這三支箭正往正確的方向飛，後續還要繼續努力，她也請教育部體育署持續支持台灣的國球。
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