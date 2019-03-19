影／文化大學勇奪大專棒球聯賽冠軍

2019-03-19 21:20 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



107學年度大專棒球聯賽公開組一級冠軍戰今晚由衛冕軍文化大學迎戰開南大學，文化大學先發投手李承風主投5.2局，失一分，拿下勝投，救援投手蘇俊璋則主投3局，也失一分；文化大學第四棒指定打擊姚冠瑋包辦兩分打點，終場文化以2比1擊敗開南，勇奪第11座大專聯賽冠軍杯。