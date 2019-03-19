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影／文化大學勇奪大專棒球聯賽冠軍

2019-03-19 21:20聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

107學年度大專棒球聯賽公開組一級冠軍戰今晚由衛冕軍文化大學迎戰開南大學，文化大學先發投手李承風主投5.2局，失一分，拿下勝投，救援投手蘇俊璋則主投3局，也失一分；文化大學第四棒指定打擊姚冠瑋包辦兩分打點，終場文化以2比1擊敗開南，勇奪第11座大專聯賽冠軍杯。

摘下最佳教練獎的文化大學總教練廖敏雄賽後表示，大學每隊實力都在伯仲之間，因此，球隊的凝聚力相當重要，就算沒有上場的選手也在場邊為隊友加油，展現球隊團結的一面， 並感謝老天爺眷顧，讓文化大學順利摘下冠軍。

文化大學姚冠瑋擊出勝利打點安打，跑向一壘時振臂歡呼。記者侯永全／攝影
文化大學姚冠瑋擊出勝利打點安打，跑向一壘時振臂歡呼。記者侯永全／攝影
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文化大學摘冠，選手奔向投手丘灑水慶賀。記者侯永全／攝影
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