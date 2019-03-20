季前分析／沒大王打線依舊猛 桃猿三連霸非難事

去年球季Lamigo桃猿完成二連霸，近4年奪3冠，堪稱常勝軍，本季教練團成員完全沒有變動，成了4隊唯一，洋投克恩三世回到老東家中信兄弟，中文譯名又換回「肯恩」，桃猿找來洋投李茲助陣，整體而言，可說不變應萬變，劍指三連霸。

最大變動當然就是「大王」王柏融轉戰日本職棒，加盟日本火腿，王柏融絕對是近年來中職最強大者，如何彌補單季超過20轟、近百分打點的火力缺口，是桃猿教練團傷腦筋的地方。

桃猿在7年內5度奪下總冠軍，即使王柏融轉戰日職後，團隊戰力在未來幾年依舊被看好，總教練洪一中運籌維幄功力無人能及，今年挑戰3連霸勢在必行。 聯合報系資料照片 分享 facebook

先發投手：史博威到底怎麼了？

本季桃猿留下來的兩名洋投，尼克斯表現算中規中矩，史博威春訓狀況一籮筐，熱身賽多次出現離譜暴投，控球偏差很多，且均速遠不如剛來台那麼威猛，去年季中他回到桃猿，一整季累積防禦率破5，壓制力明顯不如過去。

目前桃猿球團並沒有找第4名預備洋投，但依史博威去年季中到現在的表現來看，狀況沒有回穩不說，且有每下愈況的趨勢，看來桃猿找新洋投腳步要快。

史博威去年雖然還是拿下7勝1敗不錯的成績，但防禦率高達5.12，跟前年的2.56相差太多。今年春訓狀況也相當不好，恐怕會是桃猿一大隱憂。 聯合報系資料照片 分享 facebook

至於有大聯盟、日職和韓職經驗的新洋投李茲，雖然2017年右手肘動刀，一整年沒有出賽紀錄，去年則在釀酒人小聯盟，不過，這幾場熱身賽看起來，李茲投球有一定水準，投球續航力是值得觀察的部分。

第4號先發輪值交給王溢正，過去4年他單季都可投滿聯盟規定的120局，先發場數至少有20場以上，這段期間全聯盟本土投手唯一一人，算是相當刻苦耐勞的先發投手，也能繳出不錯績效。

第5號先發投手應該是葉家淇，他一軍生涯勝投雖未開張，不過從去年冬盟到今年熱身賽，表現超級亮眼，即使日前赴日本千葉縣挑戰羅德慘遭KO下場，仍瑕不掩瑜，有球速、有品質的四縫線直球是最大武器，若能加強變化球準度，未來不可限量。

另外，去年先發表現不俗的蘇俊羽，還有翁瑋均、洪聖欽、林樺慶都是先發人選，要說誰能站穩一軍，其實都沒一定把握。

牛棚：年輕投手扛大任

「鄉長」陳禹勳連兩年單季至少拿下30次救援成功，本季直接挑戰生涯百救援，也許明年就可以打破林岳平締造的129救援聯盟紀錄，守護神陳禹勳當之無愧，布局投手則交給林柏佑，最後兩道防線令教練團安心。

猿隊守護神陳禹勳今年不但有望達成生涯百救援，還有很大機會挑戰中職救援王3連霸的新紀錄。 聯合報系資料照片 分享 facebook

去年吳丞哲出賽66場、投了60局，今年勢必會受到重用，是否會提早遇到體能撞牆期？有待觀察。側投黃子鵬去年後援出賽51場，剛好投51局，防禦率低到只有1.59，被打擊率0.172，如果本季他能複製這樣的好成績，有機會去打年底世界12強賽。

其他投手像是賴智垣、朱俊祥、黃偉晟、林國裕，在牛棚預期也會受到倚重，預期將吃下不少局數，狀況比較不明的是王躍霖。去年王躍霖出賽28場，總計投19局，防禦率高達7.11，今年他沒有隨隊征戰石垣島、千葉縣，也沒有北上對樂天，熱身賽調整狀況不明，他是2017年中繼王得主，該年球季結束收下3年複數年約，明年的月薪高達40萬元，以中繼投手身分算是優渥待遇，教練團也期待他能重拾身手，稱職扮演勝利方程式要角。

攻擊：大王離開後火力依舊兇猛

王柏融離隊後，打擊火力恐難有人可以彌補，留下來的中外野空缺，目前看來總教練洪一中屬意人選是老將詹智堯、扛開路先鋒；王柏融的第三棒位置，藍寅倫可望接棒。

即使王柏融離隊，桃猿打線破壞力依舊驚人，從熱身賽布局來看，其實洪一中不斷嘗試火力最大化，除了開路先鋒之外，第二棒擺上強打少年廖健富，第三棒藍寅倫、第四、五棒是曾奪年度MVP的林泓育、陳俊秀，第六棒朱育賢，第七棒郭嚴文，從第二到七棒，對方投手群幾乎沒有閃躲空間。

廖健富在新人球季就展現非常優異的打擊能力，長打率高達.575，未來有機會接棒王柏融成為球隊未來的超級強打。 聯合報系資料照片 分享 facebook

換句話說，即使抽離王柏融，暴力猿打線兇悍依舊，而且大部分主將都正值球技巔峰時期，還可以活躍好幾年，更重要的是這一批球員一起打硬仗很長一段時間，默契十足，這是其他球隊所缺乏的特點。

守備：捕手大家輪流蹲

這幾年桃猿守備表現中規中矩，談不上全聯盟頂尖，但也不會太差。

本季捕手由林泓育、廖健富、劉時豪、嚴宏鈞輪流蹲捕，廖健富打擊實力無庸置疑，有本錢拿個人獎項，但關鍵還是在他蹲捕功力，年紀輕輕專職DH終究不是好辦法，但洪一中也不敢讓廖健富扛主戰捕手，若蹲捕有一場、沒一場，很難成為優秀捕手，價值就有些打折扣了。

桃猿一壘交給陳俊秀，朱育賢為輔，後面還有楊岱均等著，二壘有郭嚴文把守，三壘林智平和梁家榮，游擊林承飛和郭永維，外野主要是藍寅倫、詹智堯和朱育賢。

桃猿林智平曾是兩屆三壘手金手套獎得主，近年打擊和跑壘能力下滑，開始有其他球員來搶佔出賽時間。 聯合報系資料照片 分享 facebook

其中，去年桃猿三壘防區整體守備率僅0.913，前後有6人守三壘，今年要如何調度，有待教練團費思量，關鍵還是在老將林智平能否回復過去水準。

深度：兩大超級工具人壓陣

去年桃猿團隊代打打擊率高達0.320，排名4隊之冠，教練團可以排出兩套先發陣容，可見板凳深度之深厚。

板凳上兩大活棋，除了超級工具人余德龍之外，速度飛快的新秀陳晨威，業餘時期主守內野，進職棒後因內野人才濟濟，目前也兼練外野，成為第二個超級工具人，不管守內野和外野，陳晨威有速度，壘間破壞力十足，打擊也不錯，只要多加磨練，未來絕對是桃猿開路先鋒不二人選。

陳晨威是去年選秀第2指名，本季可能以擔任工具人為主，若能把握機會加速成長，有望成為猿隊未來的開路先鋒。 中央社 分享 facebook

至於打擊不錯的內野手林立，守備狀況百出一直是他的硬傷，接球問題一時無解。林力打擊實力絕對沒問題，但若守備狀況無法改善，短期內他很難成為球隊不動先發主力，或許會成為代打部隊大隊長。

結語：洋投戰力是關鍵

桃猿少了王柏融，對打線當然有影響，但也並非無法彌補，關鍵仍在於洋投戰力能否「三門齊」，如果史博威表現持續不振，換將步調可能要快，然而，桃猿找洋將預算不如其他3隊，能否找到堪用的好洋投也是個問題。

不要忘記桃猿的隱形戰力： 擁有強大人海戰術與超人氣的LamiGrils啦啦隊。 中央社 分享 facebook

當然，桃猿戰力依舊強大，仍是奪冠大熱門，但別忘了其他3隊也在大肆補強，特別是洋將戰力齊全。如果桃猿洋投績效不如其他3隊，那麼，就會重蹈2016年覆轍，那一年桃猿找了6洋投，合計丟93場先發只拿到29勝，防禦率5.49，是球隊戰績墊底的原因之一。

Lamigo桃猿季後戰力異動 入隊球員 守備位置 離隊球員 守備位置 李茲* 投手 道恩斯* 投手 翁瑋均 投手 克恩三世* 投手 賴智垣 投手 鄭承浩 投手 陳克羿 投手 陳敏賜 投手 江國謙 投手 游宗儒 投手 范柏絜 投手 林宗緯 投手 陳晨威 內野手 黃浩然** 捕手 邱丹 外野手 翁克堯 內野手 林政億 外野手 王柏融 外野手 *外籍球員 **退役轉任教練







