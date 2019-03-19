中職／郭勇志看好龍隊復出 被壓縮選手有機會出頭

2019-03-19 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



台灣體大教練郭勇志認為，學校一直強調學業的重要性。記者藍宗標／攝影 分享 facebook 味全龍隊確定重返中職，領隊、總教練人選呼之欲出，台灣體大教練郭勇志表示，龍隊復出是好事，職棒球隊變多，對年輕球員有很大激勵作用，希望中職「以後多來幾隊」。

郭勇志3月初卸下富邦悍將隊投手教練職務，回到台灣體大任職，他說：「很多職棒好手到了年底都被放走，不少人只打一、兩年就結束生涯，實在走太多人了，龍隊回鍋讓被壓縮的選手仍有機會發展。」

郭勇志認為，每年業餘球員都很多，又有城市隊，職棒增隊絕對不是問題。

台灣體大今天在大專棒球聯賽公開一級奪下季軍，郭勇志表示，想打職棒的年輕球員很多，但想成為職棒同等級實力、可在一軍先發，還要經過不少時間磨練，尤其心理素質是天生，想進職棒還有重重關卡。

他說：「現在職棒環境太競爭，除非像林承飛、申皓瑋這種大物型選手，想很快站穩腳步真的不容易。」

郭勇志表示，年輕球員要好好珍惜學生棒球時期，這個階段可以學到最多，若有機會進職棒，整天都在比賽，反而無法學到太多東西。

很多年輕球員不管自己等級如何，都有拚職棒的目標，郭勇志指出，台灣體大一直強調學業的重要性，「我要告訴學生，一定要好好想想，將來有一天沒球打，該怎麼辦？」