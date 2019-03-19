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中職／中信兄弟攜手台中推棒球 周三學生日外野免費看球

2019-03-19 17:58聯合報 記者喻文玟╱即時報導

中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，今年台中有46場賽事。記者喻文玟／攝...
中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，今年台中有46場賽事。記者喻文玟／攝影
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中信兄弟去年起正式進駐台中洲際棒球場為主場，今年球季3月26日開始，將有46場比賽在台中進行，今天與台中市府共同宣佈年度合作主軸。今年是中華職棒30周年，中信兄弟獨惠台中市民推每周三「學生制服日」右外野免費看球、周五「上班族解放日」外野折價100元好康優惠。

市長盧秀燕說，棒球是台灣的國球，今年要與中信兄弟緊密結合推動三大主軸「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」。

運動局今天邀請讓忠孝、力行國小、西苑、中山國中、興大附農、逢甲大學、台灣體育運動大學五級棒球隊的大、小選手和中信兄弟的球星合影。台體大校長林華韋說，「讓孩子與偶像合照，大家期待不已，會鼓舞士氣！」

今年也是中信兄弟當家球星「恰恰」彭政閔、隊長「紅龜」陳江和的引退年。彭說，職業運動一定要有政府支持，會把自己調整到最好狀態，力拚總冠軍。中信兄弟也允諾將協助台中深耕校園棒由教育。

運動局長李昱叡表示，中信兄弟希望球迷向下扎根，集團提供福利給台中市的學生，今年球季間有8場比賽「星期三學生制服日」，只要穿校服或本人持學生證，可免費在右外野看球，約有1000席次。

另也有10場「周五台中上班族解放日」，市民憑身分證至洲際售票口現場購票外野門票，折價100元。這兩方案都是給台中市民獨一無二的優惠。

忠孝、力行國小少棒隊小球員昨天上台和偶像球星合影，難掩興奮之情。小球員說，有一天要和大哥哥們一樣加入職業棒球隊或是到國外發展，幫台灣爭光。

中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，今年台中有46場賽事，忠孝、力行、中...
中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，今年台中有46場賽事，忠孝、力行、中山國中、西苑、興大附農、逢甲等全市五級棒球隊選手和偶像們合照，鼓舞士氣。記者喻文玟／攝影
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中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，今年台中有46場賽事，忠孝、力行、中...
中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，今年台中有46場賽事，忠孝、力行、中山國中、西苑、興大附農、逢甲等全市五級棒球隊選手和偶像們合照，鼓舞士氣。記者喻文玟／攝影
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中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，今年台中有46場賽事。記者喻文玟／攝...
中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，今年台中有46場賽事。記者喻文玟／攝影
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中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，台中有46場賽事，忠孝、力行、中山國...
中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，台中有46場賽事，忠孝、力行、中山國中、西苑、興大附農、逢甲等全市五級棒球隊選手和偶像們合照，鼓舞士氣。記者喻文玟／攝影
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中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，今年台中有46場賽事。記者喻文玟／攝...
中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，今年台中有46場賽事。記者喻文玟／攝影
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中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場，今年台中有46場賽事，也是當家球星彭政閔（右...
中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場，今年台中有46場賽事，也是當家球星彭政閔（右）引退年。記者喻文玟／攝影
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中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，今年台中有46場賽事，忠孝、力行、中...
中信兄弟去年正式進駐台中洲際棒球場當作主場，今年台中有46場賽事，忠孝、力行、中山國中、西苑、興大附農、逢甲等全市五級棒球隊選手和偶像們合照，鼓舞士氣。記者喻文玟／攝影
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圖／台中市政府提供
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中信兄弟棒球陳江和
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