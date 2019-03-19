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SBL／季末安慰獎 陳昱瑞首度獲單周最佳球員

2019-03-19 15:59聯合報 記者曾思儒╱即時報導

雖無緣季後賽，台銀隊在SBL例行賽尾聲卻有「拉尾盤」表現，上周更在選秀「狀元」陳昱瑞決勝節2記三分彈領軍下扳倒龍頭台啤隊，本季第2度連勝到手，手感發燙的陳昱瑞也獲選單周最有價值球員。

陳昱瑞去年率國體大打下隊史第一座UBA公開一級冠軍，SBL選秀會上更被台銀第一順位指名，頂著「狀元」身分進入SBL，菜鳥球季表現也漸入佳境，最近5戰得分都達兩位數，其中3場超過20分，13日碰金酒貢獻SBL個人新高的22分，上周場均也有20分，球隊雖無緣季後賽至少收穫個人獎肯定的「安慰獎」。

陳昱瑞的表現也讓教頭韋陳明十分滿意，韋陳明說：「台銀非常幸運選到昱瑞這名球員，他是位自我要求甚高的選手，在球場上除了敏捷性高，他的防守判斷力更是非常有天賦的。」

陳昱瑞本季的亮眼演出，除獲得單周最有價值球員肯定，也成為「新人王」熱門；首度拿下單周最有價值球員的陳昱瑞則說：「很感謝教練第一年就給我這麼多的機會和發揮空間，很開心幫助球隊贏球，獲得大家的肯定，但是也不過打好幾場球而已，未來還有很多需要加強的地方，自己也要更努力！」

SBL本周繼續進行一日一戰的球隊主場日，明天由富邦隊作東，晚上7點迎戰金酒隊，台銀本周唯一賽程則是24日出戰扮主人翁的達欣隊。

台銀選秀「狀元」陳昱瑞（右）獲單周最佳球員。圖／中華籃協
台銀選秀「狀元」陳昱瑞（右）獲單周最佳球員。圖／中華籃協
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