中職15年／林智盛嶄露頭角 熊蛇加入吹新風

2019-03-19 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



La New與誠泰正式入主棒球隊，讓中職15年吹起新的風貌，La New熊在照顧選手「食衣住行」上別出新裁，新人林智盛的表現也證明自己足以擔當球隊基石，統一獅凱薩換了新名字再出發，依舊難纏。

La New接手第一金剛後改名「La New熊」，於高雄澄清湖落腳，誠泰也正式接掌球隊經營，改名為「誠泰Cobras」，1月中通過的「轉檯球員回饋金方案」也讓兩隊「黑牌」教練終於解套，呂明賜、吳復連、李安熙、孫昭立、洪一中、郭建霖等前那魯灣球員，得以正式登錄為教練。

第一年經營職棒，La New熊老闆劉保佑推行許多新措施，在球迷中人氣比球員還高，不僅認養澄清湖球場，也聘請廚師專門料理，讓前一年在第一金剛不受重視的球員，感覺到「家」的溫暖，對洋將也採取原文直譯，尊重原本姓名，甚至與統一獅同組「南方之星聯盟」建構職棒二軍雛形。

以狀元身分加盟La New熊的林智盛，直到今年6月3日才迎來職棒處女秀，在締造新人球季連續23場安打紀錄，短短四個月時間就成為媒體寵兒，新人球季就繳出11轟、13盜的「雙十」成績單，與石志偉組成的「勝石連線」讓「暴力熊」印象深植球迷心中。

誠泰Cobras當年沒有贊助商貼布的日系球衣，吸引不少目光，加上上半季戰績一度獨走，讓不少球迷開始詢問「這支新球隊是什麼來頭？」王牌投手林英傑更在轉戰中職第一年就繳出單季203次三振，成為200K俱樂部第二人，拿下防禦率王、三振王等兩座大獎。

味全龍守護神賈西改名凱薩加盟統一獅，以7勝1敗26救援成功、防禦率0.71的頂級成績，拿下年度MVP，精準的控球搭配銳利的滑球，讓中職打者頻頻吃癟，只要登板敵隊球迷可以準備離場，單季連續45局無失分至今仍是聯盟紀錄，成為史上第一位拿下生涯百救援的中職投手。

中職今年全力支援雅典奧運，球季也因此暫停，以11名中職球員為底，搭配王建民、曹錦輝和張誌家等旅外強投，原本寄望複製2002釜山亞運熱潮，最終以第五名作收，帶隊的總教練徐生明壓力大、操勞、作息不正常，返國後就因腎功能失常而住院治療。

中職15年大事紀

●1月6日，中信鯨聘請羅春美擔任體能教練，成為中職首位女性教練。

●1月8日，代訓球員林智盛由經紀人宋正立洽談合約，創下球員委託經紀人談約的先例。

●1月12日，領隊會議通過「轉檯球員回饋金方案」，逕行跳槽那魯灣的球員，繳交當年簽約金的一半僅可解除永不錄用禁令。

●3月24日，統一獅黃甘霖以512場出賽達成生涯250盜，創下中職史上最快紀錄。

●3月27日，中華職棒首度在宜蘭舉行例行賽，由中信鯨對上La New熊。

●3月28日，陳瑞昌敲出兄弟象隊史第6000分，也是中職第一支達成6000得分的球隊。

●6月26日，兄弟象「萬人迷」王光輝於花蓮棒球場舉辦引退賽，敲回勝利打點並獲選單場MVP。

●7月23日，統一獅終結者凱薩拿下生涯第100次救援成功，中職史上第一人。

●7月29日，統一獅終結者凱薩締造單季連續45局無失分紀錄。

●8月2日，中華職棒為配合雅典奧運停賽4周。

●10月1日，La New熊林智盛締造新人球季連續23場安打紀錄。

●11月1日，中職與日職簽訂互不挖角協議。

●11月14日，興農牛以四勝三敗擊敗統一獅，奪下隊史首座總冠軍。

●12月11日，中職會長陳河東病逝，享年67歲。

●12月18日，統一獅一口氣釋出包括羅敏卿、陳政賢、曾智偵等11名球員與教練，史上最多人數釋出案。

●12月31日，高等法院宣判「黑鷹事件」職棒賭博案結果，前時報鷹郭建成等22人被判有罪。