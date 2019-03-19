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頂新味全龍拜會竹市府 職棒第5隊有望落腳竹市

2019-03-19 14:47聯合報 記者張雅婷╱即時報導

頂新和德文教基金會創辦人魏應充今天拜會新竹市長林智堅，討論未來味全龍隊落腳新竹市的合作可能性。新竹市長林智堅力薦位於市中心的新竹市立棒球場，是第五隊「最佳選擇」。

林智堅以「在地球迷」身分，分享竹市爭取職棒第五隊的四大優勢，他說竹市經濟實力在2017年創稅1261億為全國第6、市民人均稅額達28.6萬，已超越台北市民，為全國最高；新竹市每人年可支配所得達44萬，排名全國第一。第二優勢在新竹市更有完善三級棒球訓練，在地的少棒、青少棒到青棒，提供源源不絕的優秀球員儲備庫。

林智堅說，新竹市棒球場重新設計容納萬名球迷的嶄新場地，今年1月工程完成招標發包，正辦理設計規劃中，目標今年正式動工，2021年底可以完工，恰好符合味全龍重回職棒時程，「彷彿老天爺冥冥之中的安排」，未來透過相關程序讓味全龍來當主場經營管理球場，味全龍變成新竹隊，也是球迷引頸期盼，「最大優勢還在新竹市熱情球迷」。

其實魏應充與頂新集團棒球籌備處一個月前，就曾到新竹市立棒球場了解棒球隊基地位置，魏應充表示，在數位時代，球場軟硬體都需跟上數位環境，他希望未來集團棒球籌備處有機會，能積極與市府團隊就球場軟硬體與球迷需求做討論，希望新竹市立棒球場不只是單純的棒球場，在規劃時可考慮娛樂元素，成為台灣棒球場的新典範。

新竹市立棒球場新的示意圖。圖／新竹市府
新竹市立棒球場新的示意圖。圖／新竹市府
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新竹市立棒球場。圖／新竹市府
新竹市立棒球場。圖／新竹市府
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頂新和德文教基金會創辦人魏應充（右）今天拜會新竹市長林智堅（左），討論未來味全龍...
頂新和德文教基金會創辦人魏應充（右）今天拜會新竹市長林智堅（左），討論未來味全龍隊落腳新竹市的合作可能性。
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頂新和德文教基金會創辦人魏應充（中）今天拜會新竹市長林智堅（左），討論未來味全龍...
頂新和德文教基金會創辦人魏應充（中）今天拜會新竹市長林智堅（左），討論未來味全龍隊落腳新竹市的合作可能性。
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