頂新味全龍拜會竹市府 職棒第5隊有望落腳竹市

2019-03-19 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



頂新和德文教基金會創辦人魏應充今天拜會新竹市長林智堅，討論未來味全龍隊落腳新竹市的合作可能性。新竹市長林智堅力薦位於市中心的新竹市立棒球場，是第五隊「最佳選擇」。

林智堅以「在地球迷」身分，分享竹市爭取職棒第五隊的四大優勢，他說竹市經濟實力在2017年創稅1261億為全國第6、市民人均稅額達28.6萬，已超越台北市民，為全國最高；新竹市每人年可支配所得達44萬，排名全國第一。第二優勢在新竹市更有完善三級棒球訓練，在地的少棒、青少棒到青棒，提供源源不絕的優秀球員儲備庫。

林智堅說，新竹市棒球場重新設計容納萬名球迷的嶄新場地，今年1月工程完成招標發包，正辦理設計規劃中，目標今年正式動工，2021年底可以完工，恰好符合味全龍重回職棒時程，「彷彿老天爺冥冥之中的安排」，未來透過相關程序讓味全龍來當主場經營管理球場，味全龍變成新竹隊，也是球迷引頸期盼，「最大優勢還在新竹市熱情球迷」。