中職／球場拚2021年完工 盼味全龍主場落腳新竹

2019-03-19 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



市長林智堅積極招募味全龍「空降」新竹棒球場作為主場。 聯合報系資料照 分享 facebook

頂新集團正致力讓味全龍復活，成為中職第五隊，為了尋求和地方政府合作，「三董」魏應充今天早上特地前往新竹市政府拜會新竹市長林智堅，評估2021年改建完工的新竹棒球場，是否能成為龍隊主場的落腳處。

看準新竹球迷的高消費力，位於市中心的新竹棒球場成為味全龍復活的主場首選，新竹市也是頂新集團第一個正式照會的地方政府，是否之後還會拜訪其他縣市政府，頂新集團發言人歐陽劭瑋表示， 還在計畫中。

除了新竹市棒球場外，頂新集團也將高雄市澄清湖棒球場、雲林縣斗六棒球場列為考慮，而「三董」魏應充也曾私下探訪台北市的天母棒球場。

市長林智堅積極招募味全龍「空降」新竹，強調這裡的人口年輕且收入、學歷、消費力高，加上之後有嶄新的球場，最能營造球隊與球迷的雙贏局面。

林智堅表示，新竹棒球場目前已經完成發包，進入規劃階段，預計下半年開工，2021年完工，剛好趕上味全龍進入一軍的時程，笑稱是「冥冥之中註定」。

林智堅還說，新竹棒球場原本考慮採取BOT案新建，但需要九億元資金，當時國家政策並沒有計畫和預算，在蔡英文總統上任後，才爭取到前瞻基礎建設，獲得8.7億元的改建資金，「我想打掉重練，是最好的方案。」

端出棒球場的設計模型，林智堅詳細地向魏應充解說，未來燈柱和記分板全都會改善，地下也將開挖一層，增設300個汽車停車位。