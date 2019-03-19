棒球／前球星當教練 基隆信義國中首成立體育班

2019-03-19 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府今年在信義國中成立第一個國中棒球體育班，也是唯一的一班，原來的棒球隊從學生社團轉變成體育班，指導教練還找來前中職球星李桀郡（原李風華）加強球技，實力大增，也讓基隆各國小畢業想打棒球的孩子，可以在地就學實現打棒球的夢想，不必離開基隆遠赴外地。

今年成立基隆唯一國中棒球體育班的信義國中校長莊焙琪表示，今年信義國中棒球隊從學生社團轉變成體育班，讓基隆今年各國小畢業想打棒球的孩子們，可以不再小小年紀就離開基隆，遠赴外地才能夠實現打棒球的夢想，在信義國中就能接受正規的棒球訓練。也因為如此，更應該負起推動基隆孩童打棒球的風氣，所以辦理「夢想盃」基隆市少年棒球賽的賽事。

「2019「夢想盃」基隆市少年棒球賽」將於30日在大武崙棒球場開打，由信義區的智慧社區發展協會主辦，在大武崙棒球場舉行。基隆市智慧社區發展協會理事長郭建皇表示，只要是基隆孩子的「夢想是打棒球」，不管是在學校的校隊孩子，還是社區棒球隊伍的孩子，都可以輕鬆地享受打球、球場奔馳的樂趣。

信義國中指導教練是前中職球星李桀郡（原名李風華），將在30日比賽開幕上，向在場的孩子們述說他的棒球人生，李桀郡是近10年來唯一在基隆指導棒球的前中職球星，曾效力過台灣大聯盟第一金剛隊、中華職棒LaNew熊隊、中華職棒兄弟象隊，曾任中華職棒兄弟象隊、桃園航空城棒球隊、崇越隼鷹棒球隊等投手教練。

「2019「夢想盃」基隆市少年棒球賽」，只要設籍於基隆，凡是基隆市內各公、私立各小學與社區均得以組隊參加。報名方式，即日起至3月20日下午5點前，於信義國中網站下戴報名表，填索後將報名表以電子郵件寄送郵寄，至基隆市立信義國中棒球隊巫佳錫教練電子信箱aa5315@gm.kl.edu.tw，完成報名手續。