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MLB／鈴木一朗14次扛開幕戰先發 史上野手第二老

2019-03-19 10:04聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）正式承諾，日籍老將鈴木一朗將擔任水手與運動家在東京海外開幕戰的先發，一朗將以45歲又149天之齡成為大聯盟開幕史上第二老的野手。

史上最老野手是勇士隊一壘手法蘭柯（Julio Franco），2004年擔任開幕戰先發時已45歲又227天，若算進投手，鈴木一朗只能排在第七，最老的是1931年的昆恩（Jack Quinn），擔任布魯克林羅賓隊先發投手的他已是47歲又287天的高齡，也難怪鈴木一朗覺得自己還能打。

這是鈴木一朗生涯第14次擔任開幕戰先發，其他13次也都是身披水手隊球衣時，有望超前13次的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）成為隊史第二多，紀錄保持人則是15次的馬丁尼茲（Edgar Martinez），小葛瑞菲今年也為了鈴木一朗特地飛到日本，擔任開球嘉賓。

鈴木一朗雖然春訓打擊率僅0.080，來到東京後兩場熱身賽對讀賣巨人，共六打數無安打，但他對日本球界的地位，以及昨天秀了一手右外野長傳三壘不落地的雷射肩，守備上的功力仍讓瑟維斯放心讓他擔任先發。

雖然不確定是哪個位置，但瑟維斯確定鈴木一朗將擔任外野手，而不是先前預測的指定打擊，瑟維斯表示：「他傳三壘那一球證明了他的臂力不是問題，雖然春訓攻擊方面的狀況不理想，但如果有人能夠在短短幾天調整好，那就是鈴木一朗了。」

鈴木一朗水手
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