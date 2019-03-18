中職／兄弟萊福力好投搶勝 桃猿官辦熱身賽戰績墊底

2019-03-18 22:59 中央社 台北18日綜合報導



中職熱身賽中信兄弟今天與Lamigo桃猿隊交手，兄弟隊洋投萊福力5局好投，陳子豪單場2安2打點，兄弟終場以4比3勝；兄弟、桃猿官辦熱身賽賽事結束，桃猿1勝4敗戰績墊底。

兄弟隊今天開賽就有攻勢，首局靠著接連保送、陳子豪安打先馳得點，3局再靠著保送、觸身球保送、陳子豪安打、洋砲艾銳克高飛犧牲打，單局多添2分，取得3比0領先。

兄弟5局再起攻勢，2人出局後靠著接連保送、艾銳克適時安打，多添1分保險分；兄弟全場僅敲出5支安打、比桃猿少，但得分效率佳，陳子豪單場3打數敲出2支安打，貢獻2分打點，表現最亮眼。

兄弟隊先發投手萊福力今天投5局僅被敲出2支安打、投出3次三振、無失分，黃恩賜接手後援，投3局被敲6支安打失掉2分責失分，謝榮豪9局壘上有人接手後援再掉1分，但及時回穩，替球隊守住勝利。

桃猿隊13日帶著幾乎一軍陣容赴日本千葉與日職羅德隊打交流賽、16日返台，中職官辦熱身賽直到今天這場比賽出賽成員才恢復一軍陣容，今天先發投手史博威投4局被敲3支安打，失掉3分（2分責失分）、吞下敗投，桃猿隊官辦熱身賽結束，戰績1勝4敗（1場取消）、排名墊底。

今天比賽也是兄弟隊最後一場官辦熱身賽，拿下今天比賽勝利後，官辦熱身賽戰績2勝4敗；中職季賽將於23日開打，桃猿隊主場迎戰統一獅隊，兄弟隊首場比賽是24日作客桃園，與桃猿隊交手。