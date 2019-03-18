棒球／鈴木一朗3支0秀雷射肩 陽岱鋼熱身賽再吞K

2019-03-18 22:04 中央社 台北18日綜合報導



美職大聯盟日本海外開幕戰熱身賽，水手隊今天與讀賣巨人交手，鈴木一朗單場3打數沒安打，但雷射肩美技全場喝釆，水手隊終場6比5拿勝；巨人隊陽岱鋼代打上場苦情吞k。

西雅圖水手隊最近走訪日本準備進行海外開幕戰，自熱身賽起，陣中日籍外野手鈴木一朗就是球迷焦點。水手今天與日職巨人隊交手，鈴木一朗先發打第9棒、守右外野，3局敲出一壘方向滾地球，4局吞下三振，7局敲出中外野方向飛球出局。

鈴木一朗昨天比賽單場3打數無安打，今天比賽單場3打數也沒有安打，連2戰6打數沒有安打表現。

45歲的鈴木一朗打擊沒有發揮，但守備卻是秀出精采美技，3局下展現長傳臂力。巨人隊洋將葛瑞羅（Alex Guerrero）遭觸身球保送，靠捕逸上二壘，田中俊太敲出右外野方向飛球，鈴木一朗接殺後，直接長傳三壘，阻止壘上跑者再向前推進。

至於巨人隊台灣好手陽岱鋼，昨天與水手熱身賽先發打第7棒、指定打擊，2打數都吞下三振，今天未列先發打序，8局上場代打，還是苦吞三振，兩場比賽總計3打數，均遭三振。

今天比賽兩隊6局打完，水手隊3比5落後，7局水手隊靠著2分砲扳平比數，8局再靠著福瑞塔斯（DavidFreitas）陽春砲取得領先，巨人比賽後半段追分不及，吞下熱身賽對戰2連敗。