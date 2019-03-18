大專棒球聯賽／曾柏融好投 文化勝台體連4屆晉冠軍戰

2019-03-18 22:06 中央社 台北18日電



大專棒球聯賽（公開一級）4強賽，文化大學投打發揮，先發投手曾柏融6.1局好投，李凱威單場3安，率隊以3比0擊敗台灣體大、連4屆闖進冠軍戰，明天力拚2連霸、隊史第11冠。

文化大學目前為止拿下10冠是大專聯賽最多冠球隊，105學年度時冠軍戰不敵開南大學、無緣完成連霸，106學年度冠軍戰擊敗台體、重返榮耀，今年力拚2連霸，明天冠軍戰將再碰上開南大學。

文化大學今天2局就有攻勢，靠著接連安打、高飛犧牲打先馳得點，3局李凱威率先敲出二壘打，再靠著失誤、高飛犧牲打跑回第2分，5局李凱威再敲二壘打，再靠著接連安打，跑回球隊第3分。

文化先發投手曾柏融今天總計用94球投6.1局，被敲3支安打、無失分，蘇俊璋接手後援2.2局，沒被敲出安打，投出4次三振，兩人聯手替球隊搶下關鍵一勝。

文化總教練廖敏雄表示，曾柏融今天表現不錯，變化球都可以投進好球帶，曲球讓對方打者難以掌握，至於打擊串連則沒有這麼理想，「一般敲出10支安打，應該要拿至少5分，今天只拿下3分，才會打得這麼辛苦」。

曾柏融表示，大專聯賽預賽時表現不如預期，心理也有受到影響，休息過後慢慢調整回來，時常扛關鍵戰先發已經習慣壓力，隊友昨天也一直提醒他要早點睡，今天指叉球搶好球率高也是有效壓制打者的原因之一。

文化大專聯賽一路打得艱辛，球員集體得A型流感，陣中多名主力球員因傷沒有出賽，廖敏雄表示，可以打進冠軍戰已經很感動，球員們都很想要冠軍，比賽過程中球員們情緒很亢奮，「希望他們延續氣勢打下去」。

文化挑戰大專聯賽隊史第11冠，廖敏雄表示不會特別去想，比賽還是要一場一場來，從艱困的環境中一路打上來才更有意義，雖然少了一些主力球員，但能夠順利打進冠軍戰，代表每個球員都可以撐起大任，「文化是很有實力的球隊」。