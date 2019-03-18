親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

全新iPad Air與iPad mini閃耀回歸 都可用Apple Pencil了

獨／健保給付砍到見骨 4千種藥品1顆不到2塊錢

運動筆記2019南橫超馬，人生60才開始！寶二水庫半馬. 沒有獎金的話，跑回去！
健行筆記【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 01 交通篇合歡西峰，一點都不鳥，只是粉累而已 @@~
NBA今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (3月18日)今日十大好球 (3月18日)

大專棒球聯賽／曾柏融好投 文化勝台體連4屆晉冠軍戰

2019-03-18 22:06中央社 台北18日電

大專棒球聯賽（公開一級）4強賽，文化大學投打發揮，先發投手曾柏融6.1局好投，李凱威單場3安，率隊以3比0擊敗台灣體大、連4屆闖進冠軍戰，明天力拚2連霸、隊史第11冠。

文化大學目前為止拿下10冠是大專聯賽最多冠球隊，105學年度時冠軍戰不敵開南大學、無緣完成連霸，106學年度冠軍戰擊敗台體、重返榮耀，今年力拚2連霸，明天冠軍戰將再碰上開南大學。

文化大學今天2局就有攻勢，靠著接連安打、高飛犧牲打先馳得點，3局李凱威率先敲出二壘打，再靠著失誤、高飛犧牲打跑回第2分，5局李凱威再敲二壘打，再靠著接連安打，跑回球隊第3分。

文化先發投手曾柏融今天總計用94球投6.1局，被敲3支安打、無失分，蘇俊璋接手後援2.2局，沒被敲出安打，投出4次三振，兩人聯手替球隊搶下關鍵一勝。

文化總教練廖敏雄表示，曾柏融今天表現不錯，變化球都可以投進好球帶，曲球讓對方打者難以掌握，至於打擊串連則沒有這麼理想，「一般敲出10支安打，應該要拿至少5分，今天只拿下3分，才會打得這麼辛苦」。

曾柏融表示，大專聯賽預賽時表現不如預期，心理也有受到影響，休息過後慢慢調整回來，時常扛關鍵戰先發已經習慣壓力，隊友昨天也一直提醒他要早點睡，今天指叉球搶好球率高也是有效壓制打者的原因之一。

文化大專聯賽一路打得艱辛，球員集體得A型流感，陣中多名主力球員因傷沒有出賽，廖敏雄表示，可以打進冠軍戰已經很感動，球員們都很想要冠軍，比賽過程中球員們情緒很亢奮，「希望他們延續氣勢打下去」。

文化挑戰大專聯賽隊史第11冠，廖敏雄表示不會特別去想，比賽還是要一場一場來，從艱困的環境中一路打上來才更有意義，雖然少了一些主力球員，但能夠順利打進冠軍戰，代表每個球員都可以撐起大任，「文化是很有實力的球隊」。

棒球
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

中職／Uni-Girls新成員報到 迎統一獅主場開幕戰

2019-03-18 20:56

中職／史博威吞敗 猿隊熱身賽確定墊底

2019-03-18 22:12

棒球／一朗對巨人兩戰6支0 陽岱鋼連3打數三振

2019-03-18 21:45

大專棒球聯賽／曾柏融扳倒台體大 文大拚第11冠

2019-03-18 20:22

大專棒球聯賽／吳俊杰飆13K 蔡仲南讚可打職棒

2019-03-18 16:41

日職／火腿遭運動家逼和 王柏融敲全隊唯一長打

2019-03-18 14:32

日職／運動家熱身賽戰火腿 王柏融先發第5棒DH

2019-03-18 09:48

中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00

中職／官辦熱身賽兩地開打 獅四戰全勝

2019-03-17 23:22

中職／蔣智賢、林哲瑄開轟 悍將13：12勝兄弟

2019-03-17 21:32

中職／買嘉儀轟猿5打點 獅隊熱身賽4連勝

2019-03-17 17:47

中職／接味全龍職務？ 葉君璋：未被徵詢

2019-03-17 16:59

日職／巨人戰MLB水手 陽岱鋼打DH先發第7棒

2019-03-17 10:18

日職／全猿探班 王柏融大開話匣子

2019-03-16 23:48

中職／羅里奇熱身賽狀況佳 最有機會投開幕戰

2019-03-16 23:46

日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00

中職／仲裁制度不完整 球員爭薪仍是空談

2019-03-06 07:00

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

中職／吉見宏明高人氣 那些年的驚奇日本助拳人

2019-02-22 07:00

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

2019-03-18 07:00

NBA／連尼克都輸！ 詹皇絕殺失手湖人慘遭橫掃

2019-03-18 08:54

NBA／遭爐主尼克橫掃 詹姆斯稱兩隊半斤八兩

2019-03-18 12:29

中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00

NBA／林書豪再先發只拿3分 暴龍遭活塞橫掃

2019-03-18 08:11

NBA／字母哥生涯新高52分不夠 76人扳倒公鹿

2019-03-18 10:06

NBA／靠鵜鶘「不存在暫停」奪勝 太陽將帥傻眼

2019-03-18 10:33

NBA／安比德大戰安戴托昆波 攜手創聯盟罕見紀錄

2019-03-18 18:10

HBL／2020決賽續攻蛋 索票方式再討論

2019-03-18 11:03

NBA／勇士連7年闖進季後賽 創隊史最佳紀錄

2019-03-18 12:43

NBA／近4年來首度0罰球 哈登：這不重要

2019-03-18 14:34

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

日職／火腿遭運動家逼和 王柏融敲全隊唯一長打

2019-03-18 14:32

NBA／威廉斯大號三分絕殺籃網 快艇近8戰7勝

2019-03-18 12:50

NBA／敗給太陽學教訓 格林：我們眼神不一樣了

2019-03-17 23:37

NBA／柯瑞對馬刺可能輪休 杜蘭特有望復出

2019-03-18 11:04

NBA／威廉斯生涯首度絕殺：隊友笑我不會慶祝

2019-03-18 17:55

NBA／保羅高效演出 火箭單節10顆三分轟垮灰狼

2019-03-18 13:44

MLB／艾爾斯柏瑞現身春訓 高薪低就刻意避媒體

2019-03-18 08:56

日職／運動家熱身賽戰火腿 王柏融先發第5棒DH

2019-03-18 09:48

HBL／高錦瑋率能仁逆轉奪冠 稱林彥廷更辛苦

2019-03-18 00:09

SBL／台銀教頭：陳昱瑞是台灣籃球未來keyman

2019-03-17 23:22

中職六年／獅四巨投驚人58勝 阿坡里納讓人頭痛

2019-03-18 09:59

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00

大專棒球聯賽／吳俊杰飆13K 蔡仲南讚可打職棒

2019-03-18 16:41

中職十年／龍隊3連霸解散 虎隊鳥比人多也再見

2019-03-18 13:58

NBA／湖人英格倫手術成功 預計休養3到4個月

2019-03-18 11:15

MLB／兩大工具人卡位 林子偉開季大聯盟難度高

2019-03-18 10:37

大專棒球聯賽／兩戰255球28K 吳俊杰是大物

2019-03-18 17:24

中職七年／放水傳聞毀形象 鷹俠百轟史上第一人

2019-03-18 10:57

MLB／佛心藍鳥 全體小聯盟球員加薪百分之50

2019-03-18 09:33

ABL／夢想家滅「火」卻爆衝突 莫瑞：很遺憾

2019-03-17 23:36

HBL／南山封后 李吟娸臨陣當控球奪MVP

2019-03-18 00:03

中職九年／洪瑞河喊再賭就解散 怪力男當三冠王

2019-03-18 12:58

中職八年／兩聯盟惡性競爭 另類產物二代鷹爭霸

2019-03-18 11:58

ABL／遭判出場喊冤 米勒：對手拉球衣噴垃圾話

2019-03-17 23:45

ABL／客場末節爆衝突 夢想家8連勝

2019-03-18 00:19

MLB／哈維有望再起 扛天使開幕戰先發機會大

2019-03-18 10:02

HBL／李吟娸拿下MVP 家扶、大倫國中引以為榮

2019-03-18 19:32

MLB／鈴木一朗再戰巨人 20日開幕戰有望先發

2019-03-18 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top