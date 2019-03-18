大專棒球聯賽／蘇俊璋強心臟後援好投 想先發需增加球路

2019-03-18 22:08 中央社 台北18日電



文化大學大二投手蘇俊璋強心臟，今天大專棒球聯賽（公開一級）4強與台體大交手，關鍵時刻登板後援止血，替球隊守住勝利，他也盼增加球種和續航力，慢慢往先發調整。

今天4強文化與台體交手，7局1人出局、壘上有人時蘇俊璋接手後援，連抓2個出局數、化解掉分危機，總計投2.2局沒被敲出安打，投出4次三振，替球隊守住勝利、順利晉級冠軍戰。

文化總教練廖敏雄直呼，「蘇俊璋真的心臟很大顆」，從進到文化後就以後援出賽，只要比賽後半段得點圈有人的危機押上蘇俊璋，他的表現都不會讓教練團失望，「這是我們之間的默契，每經過一次這樣的危機處理，他的心臟又變得更強」。

廖敏雄透露，之前也想過要讓蘇俊璋投先發，但因為他的球路比較單調，如果之後要轉先發，需要再增加球路。

蘇俊璋表示，大專聯賽過程中先得到A型流感，後來又腸胃炎，覺得今年球隊打得特別辛苦，今天危機時登板後援，只想著要趕快進入狀況，運用直球、指叉球，但之後也會想要往先發調整，滑球和曲球也需要加強。

蘇俊璋高中時期也是先發投手，但升上大學後幾乎沒有投過先發，他表示體力會是一個關鍵，想要回到先發位置，體力需要再加強。