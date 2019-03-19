親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

NBA文字轉播／暴龍迎爐主尼克 林書豪再戰前東家

賴想當總統？謝龍介撂8個字「絕對會喚醒大家記憶」

運動筆記2019南橫超馬，人生60才開始！寶二水庫半馬. 沒有獎金的話，跑回去！
健行筆記【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 01 交通篇合歡西峰，一點都不鳥，只是粉累而已 @@~
NBA今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (3月18日)今日十大好球 (3月18日)

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00福耳

自從加盟火腿，「大王」王柏融一直都是台日媒體追逐的焦點，前幾場在沖繩的實戰也交出不錯的表現，但就在熱身賽戰線拉回日本本島後，他因傷而無法延續理想的打擊狀況，甚至還休息了多場比賽，週日對運動家的首場比賽也未上場，官辦熱身賽出賽5場，打擊率僅有2成31，全壘打仍未開張。好消息是昨日週一面對大聯盟運動家的比賽，他再度先發上場，雖然被三振兩次，但也打出一支帶有打點的二壘安打，狀況慢慢回穩中，不過大王也不需要太著急，隊友們在熱身賽的打擊狀況很好，團隊打擊率高達2成79，全壘打有12支，都在12隊中排第一，隊友以火力掩護，大王有多點時間能夠調整。

王柏融（左）跟著日本火腿隊出戰羅德隊，也與猿隊隊友重聚，總教練洪一中送上芒果乾，...
王柏融（左）跟著日本火腿隊出戰羅德隊，也與猿隊隊友重聚，總教練洪一中送上芒果乾，大概是想提醒他不要再打「芒」，該拿出真本事了。 記者陳宛晶／攝影
分享

打線中火力最兇猛的是大田泰示，大田是這幾年巨人送給火腿的最大禮物，他17年來到火腿後整個打擊能力大覺醒，該季打出15轟、46分打點，比過去8季在巨人時的總和還多，上季維持穩定的打擊數據，打擊率來到2成74，有14轟及59分打點，保送、上壘率及長打率都是生涯最佳。今年熱身賽9場全勤，25打數打出13支安打，當中有5發全壘打，是熱身賽至今唯一打擊率破5成及長打率破1的球員，是熱身賽的打擊及全壘打王，大田在熱身賽中曾打過2棒、5棒及6棒，他的打擊狀況如能維持，對於栗山英樹監督來說是非常好運用的活棋，不管是攻擊型第2棒或是中心打線，都對火腿打線有很大的幫助。

火腿監督栗山英樹(右)對王柏融有很高的評價。 美聯社
火腿監督栗山英樹(右)對王柏融有很高的評價。 美聯社
分享

横尾俊建是火腿極力培養的年輕球員，進入職棒3年，每年的上場場次及打擊數據都在進步，去年也打出了9轟，今年熱身賽同樣9場全勤，打擊率是4成14，全壘打也有3支，長打率接近8成，是火腿在熱身賽中最大的驚奇。另一名22歲的年輕球員淺間大基，在去年打出生涯單季最多的3轟，今年熱身賽的打擊率近3成，表現也算不錯。

火腿先發投手齋藤佑樹在對運動家的熱身賽中主投5局只被打出3支安打失2分，送出4次...
火腿先發投手齋藤佑樹在對運動家的熱身賽中主投5局只被打出3支安打失2分，送出4次三振、2次保送。 美聯社
分享

除了上述3人，其他未達到規定打席的球員打擊表現也十分優異，近幾年已經證明只要無傷，就能交出3成打擊率、10轟、60分打點以上表現的近藤健介，在熱身賽中出賽7場，打擊率高達4成71，還有7分打點，打擊狀況仍舊穩定；開路先鋒西川遙輝同樣出賽7場，打擊率也有4成21，兩人的全壘打也都已開張；台灣球迷的好朋友杉谷拳士，雖然先發場次及打席數較少，但出賽6場打擊率也有3成85，而且還跑出3次盜壘。

西川遙輝(右)打擊狀況火熱，在對運動家的比賽中還成功盜上二壘。 美聯社
西川遙輝(右)打擊狀況火熱，在對運動家的比賽中還成功盜上二壘。 美聯社
分享

整體來說，火腿打線在熱身賽的打擊狀況不錯，現在就等隊上的老大哥中田翔，以及大王趕快找回上季的打擊手感了，而投手部分，除了上沢直之外，其他幾名進入先發輪值的投手的表現都算平穩，另外還有幾名中繼投手的狀況，需要趁剩下的4場熱身賽做調整，好來迎接29日開打的球季。

王柏融日本火腿

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

☆ 歡迎造訪FB粉絲專頁：福耳的原野藝想世界

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

中職／史博威控球不OK 猿熱身賽墊底

2019-03-18 23:58

大專棒球聯賽／投手給力 文化、開南今爭霸

2019-03-18 23:46

中職／史博威吞敗 猿隊熱身賽確定墊底

2019-03-18 22:12

棒球／一朗對巨人兩戰6支0 陽岱鋼連3打數三振

2019-03-18 21:45

中職／Uni-Girls新成員報到 迎統一獅主場開幕戰

2019-03-18 20:56

大專棒球聯賽／曾柏融扳倒台體大 文大拚第11冠

2019-03-18 20:22

大專棒球聯賽／兩戰255球28K 吳俊杰是大物

2019-03-18 17:24

大專棒球聯賽／吳俊杰飆13K 蔡仲南讚可打職棒

2019-03-18 16:41

日職／火腿遭運動家逼和 王柏融敲全隊唯一長打

2019-03-18 14:32

日職／運動家熱身賽戰火腿 王柏融先發第5棒DH

2019-03-18 09:48

中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00

中職／官辦熱身賽兩地開打 獅四戰全勝

2019-03-17 23:22

中職／蔣智賢、林哲瑄開轟 悍將13：12勝兄弟

2019-03-17 21:32

中職／買嘉儀轟猿5打點 獅隊熱身賽4連勝

2019-03-17 17:47

中職／接味全龍職務？ 葉君璋：未被徵詢

2019-03-17 16:59

日職／巨人戰MLB水手 陽岱鋼打DH先發第7棒

2019-03-17 10:18

日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00

中職／仲裁制度不完整 球員爭薪仍是空談

2019-03-06 07:00

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

中職／吉見宏明高人氣 那些年的驚奇日本助拳人

2019-02-22 07:00

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／連尼克都輸！ 詹皇絕殺失手湖人慘遭橫掃

2019-03-18 08:54

NBA／遭爐主尼克橫掃 詹姆斯稱兩隊半斤八兩

2019-03-18 12:29

NBA／安比德大戰安戴托昆波 攜手創聯盟罕見紀錄

2019-03-18 18:10

NBA／字母哥生涯新高52分不夠 76人扳倒公鹿

2019-03-18 10:06

HBL／2020決賽續攻蛋 索票方式再討論

2019-03-18 11:03

NBA／近4年來首度0罰球 哈登：這不重要

2019-03-18 14:34

日職／火腿遭運動家逼和 王柏融敲全隊唯一長打

2019-03-18 14:32

NBA／威廉斯大號三分絕殺籃網 快艇近8戰7勝

2019-03-18 12:50

NBA／威廉斯生涯首度絕殺：隊友笑我不會慶祝

2019-03-18 17:55

NBA／林書豪首節1分 暴龍手感熱38：29尼克

2019-03-19 08:08

NBA／保羅高效演出 火箭單節10顆三分轟垮灰狼

2019-03-18 13:44

MLB／艾爾斯柏瑞現身春訓 高薪低就刻意避媒體

2019-03-18 08:56

日職／運動家熱身賽戰火腿 王柏融先發第5棒DH

2019-03-18 09:48

中職六年／獅四巨投驚人58勝 阿坡里納讓人頭痛

2019-03-18 09:59

大專棒球聯賽／吳俊杰飆13K 蔡仲南讚可打職棒

2019-03-18 16:41

中職十年／龍隊3連霸解散 虎隊鳥比人多也再見

2019-03-18 13:58

大專棒球聯賽／兩戰255球28K 吳俊杰是大物

2019-03-18 17:24

HBL／李吟娸拿下MVP 家扶、大倫國中引以為榮

2019-03-18 19:32

MLB／兩大工具人卡位 林子偉開季大聯盟難度高

2019-03-18 10:37

中職七年／放水傳聞毀形象 鷹俠百轟史上第一人

2019-03-18 10:57

中職／Uni-Girls新成員報到 迎統一獅主場開幕戰

2019-03-18 20:56

MLB／佛心藍鳥 全體小聯盟球員加薪百分之50

2019-03-18 09:33

中職九年／洪瑞河喊再賭就解散 怪力男當三冠王

2019-03-18 12:58

中職八年／兩聯盟惡性競爭 另類產物二代鷹爭霸

2019-03-18 11:58

客場病春訓仍難解 陳偉殷先發空間拉警報

2019-03-19 00:28

MLB／鈴木一朗再戰巨人 20日開幕戰有望先發

2019-03-18 12:29

MLB／東京巨蛋新草皮詭異 水手教頭：球滾動慢

2019-03-18 13:16

MLB／哈維有望再起 扛天使開幕戰先發機會大

2019-03-18 10:02

自由車／環台賽19日進東勢 台3線交管

2019-03-18 14:36

印地安泉網賽／3盤退費德勒 汀恩名人賽首登頂

2019-03-18 13:15

戴資穎首任新品試吃員 邀穎迷粉一起帥起來

2019-03-18 22:36

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

瑞士羽賽／搶第2冠失利 李洋、王齊麟不敵亞運銀牌

2019-03-18 09:10

季前分析／兄弟新秀養成中 奪冠希望在下半季

2019-03-19 07:00

NBA／生涯第一次 衛少16次技術犯規遭禁賽1場

2019-03-18 11:46

MLB／塞爾再扛開幕戰先發 紅襪教頭：容易的決定

2019-03-18 10:44

中職／史博威吞敗 猿隊熱身賽確定墊底

2019-03-18 22:12

MLB／紅襪公布第2波下放名單 林子偉留在春訓

2019-03-19 07:58

MLB／教頭春訓在幹嘛？ 59歲法蘭柯納挑戰跳傘

2019-03-18 12:06

棒球／一朗對巨人兩戰6支0 陽岱鋼連3打數三振

2019-03-18 21:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top