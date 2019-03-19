日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

自從加盟火腿，「大王」王柏融一直都是台日媒體追逐的焦點，前幾場在沖繩的實戰也交出不錯的表現，但就在熱身賽戰線拉回日本本島後，他因傷而無法延續理想的打擊狀況，甚至還休息了多場比賽，週日對運動家的首場比賽也未上場，官辦熱身賽出賽5場，打擊率僅有2成31，全壘打仍未開張。好消息是昨日週一面對大聯盟運動家的比賽，他再度先發上場，雖然被三振兩次，但也打出一支帶有打點的二壘安打，狀況慢慢回穩中，不過大王也不需要太著急，隊友們在熱身賽的打擊狀況很好，團隊打擊率高達2成79，全壘打有12支，都在12隊中排第一，隊友以火力掩護，大王有多點時間能夠調整。

王柏融（左）跟著日本火腿隊出戰羅德隊，也與猿隊隊友重聚，總教練洪一中送上芒果乾，大概是想提醒他不要再打「芒」，該拿出真本事了。 記者陳宛晶／攝影 分享 facebook

打線中火力最兇猛的是大田泰示，大田是這幾年巨人送給火腿的最大禮物，他17年來到火腿後整個打擊能力大覺醒，該季打出15轟、46分打點，比過去8季在巨人時的總和還多，上季維持穩定的打擊數據，打擊率來到2成74，有14轟及59分打點，保送、上壘率及長打率都是生涯最佳。今年熱身賽9場全勤，25打數打出13支安打，當中有5發全壘打，是熱身賽至今唯一打擊率破5成及長打率破1的球員，是熱身賽的打擊及全壘打王，大田在熱身賽中曾打過2棒、5棒及6棒，他的打擊狀況如能維持，對於栗山英樹監督來說是非常好運用的活棋，不管是攻擊型第2棒或是中心打線，都對火腿打線有很大的幫助。

火腿監督栗山英樹(右)對王柏融有很高的評價。 美聯社 分享 facebook

横尾俊建是火腿極力培養的年輕球員，進入職棒3年，每年的上場場次及打擊數據都在進步，去年也打出了9轟，今年熱身賽同樣9場全勤，打擊率是4成14，全壘打也有3支，長打率接近8成，是火腿在熱身賽中最大的驚奇。另一名22歲的年輕球員淺間大基，在去年打出生涯單季最多的3轟，今年熱身賽的打擊率近3成，表現也算不錯。

火腿先發投手齋藤佑樹在對運動家的熱身賽中主投5局只被打出3支安打失2分，送出4次三振、2次保送。 美聯社 分享 facebook

除了上述3人，其他未達到規定打席的球員打擊表現也十分優異，近幾年已經證明只要無傷，就能交出3成打擊率、10轟、60分打點以上表現的近藤健介，在熱身賽中出賽7場，打擊率高達4成71，還有7分打點，打擊狀況仍舊穩定；開路先鋒西川遙輝同樣出賽7場，打擊率也有4成21，兩人的全壘打也都已開張；台灣球迷的好朋友杉谷拳士，雖然先發場次及打席數較少，但出賽6場打擊率也有3成85，而且還跑出3次盜壘。

西川遙輝(右)打擊狀況火熱，在對運動家的比賽中還成功盜上二壘。 美聯社 分享 facebook

整體來說，火腿打線在熱身賽的打擊狀況不錯，現在就等隊上的老大哥中田翔，以及大王趕快找回上季的打擊手感了，而投手部分，除了上沢直之外，其他幾名進入先發輪值的投手的表現都算平穩，另外還有幾名中繼投手的狀況，需要趁剩下的4場熱身賽做調整，好來迎接29日開打的球季。