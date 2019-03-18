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日職／火腿遭運動家逼和 王柏融敲全隊唯一長打

2019-03-18 14:32聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

雖然王柏融敲出帶有打點的長打，但火腿最終在九局上被大聯盟運動家隊連追四分扳平，和...
雖然王柏融敲出帶有打點的長打，但火腿最終在九局上被大聯盟運動家隊連追四分扳平，和局收場。 美聯社
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王柏融昨天火腿對大聯盟運動家隊的熱身賽休兵，今天則以先發第五棒、指定打擊出賽作戰，前兩打席都遭到三振的他，六局下敲出帶有一分打點的二壘安打，為球隊增添保險分，不過火腿最終在九局上被連追四分扳平，終場6：6握手言和，無緣一吐前一晚輸球的怨氣。

王柏融前兩次上場打擊只看了七顆球，被運動家先發投手安德森（Brett Anderson）賞了兩張老K，六局下運動家更換投手巴西特（Chris Bassitt），這次王柏融沒錯過一、三壘有人的機會，敲出右外野深遠安打站上二壘，這也是火腿此役所出現的第一支長打。

總計王柏融今天三打數一安打，打擊率0.333，七局下火腿無人出局、滿壘時，王柏融的打席遭啟用代打、退場休息，後來火腿無緣在這局追加分數。

運動家雖然靠著皮斯卡提（Stephen Piscotty）對齋藤佑樹開出陽春砲率先開張，但後來受制於火腿投手群的車輪戰，只在第七局用高飛犧牲打再多得一分。

除了打擊不連貫，運動家野手還發生三次守備失誤，讓安德森的好投做白工，今天投滿五局的他，所掉的兩分都非自責分。

運動家帶著2：6的落後進入最後一局展開大反攻，火腿登板關門的石川直也控球不穩，出現觸身球和暴投，最後更被戴維斯（Khris Davis）用一棒三分砲將比數追平。

火腿運動家王柏融
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