親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

737 Max飛安醜聞！美國航空署「縱容波音安檢」？

韓國瑜退燒？ 他揭國民黨立委補選反而賺到三件事

運動筆記2019南橫超馬，人生60才開始！寶二水庫半馬. 沒有獎金的話，跑回去！
健行筆記△ 沒有想像中好走的奇萊南華之行[經驗分享] 野外食材的保鮮與選擇
NBA精彩演出- Lou Williams 絕殺三分彈 (3月18日)焦點球員- Marvin Bagley III (3月18日)

中職八年／兩聯盟惡性競爭 另類產物二代鷹爭霸

2019-03-18 11:58聯合報 記者藍宗標╱即時報導

中職史上第二次擴編球隊，新軍和信鯨隊入列，7隊規模寫下空前紀錄，但這也是棒界分裂的起點，台灣大聯盟從中職挖走不少球星，另組4隊展開第一個球季；從表面上看來，國內職棒欣欣向榮多達11支職棒隊，事實卻是兩聯盟大亂鬥，造成兩敗俱傷。

中職「內憂大於外患」，因為放水風暴愈演愈烈，不少球員遭到收押、起訴，最後命運就是禁賽；球迷對比賽的信任感幾乎完全消失，造成各隊票房大崩盤，觀眾人數流失的速度前所未見，這是中職從1990年開打以來面臨的最大危機。

由於鯨隊加盟，球季賽增至336場，寫下中職開打8年新高，但受到簽賭事件的影響，整季只有68萬5832人次觀戰，成為8年來最慘紀錄，不但中斷連續6季觀眾人數破百，單場平均數比起前一季，跌幅更是高達55%，這個幅度到現在為止仍是最難看數字。

儘管中職人氣暴跌，8月27日在台中球場進行的兄弟象、興農牛之戰湧進5104人觀戰，歷年累積觀眾人數達到一千萬的里程碑；象隊洋砲奧力偉此役轟出雙響砲，締造連續5戰（6轟）開轟紀錄，直到2007年球季才被獅隊布雷以連續7戰（7轟）超越。

時報鷹隊加入中職第五年，終於首次嘗到季冠軍的滋味，上半季封王搶下第一張總冠軍賽門票；諷刺的是，由於鷹隊大批球員陷入放水疑雲，本土戰力嚴重流失，聯盟被迫召開臨時常務理事會，決定從另六隊「借將」，支援二線球員組成所謂「二代鷹」，應付下半季賽事。

鷹隊上半季30勝封王，雜牌軍下半季11勝在7隊墊底，勝場數、勝率都寫下中職開打8年最慘紀錄，總冠軍賽對決味全龍隊全用洋投應戰，6場比賽用了7人，寫下爭霸戰前所未有的紀錄，最後2勝4敗出局，隊史也畫下句點，繼俊國熊隊之後，成為史上第二支消失的球隊。

龍隊總教練徐生明在1991、96年總冠軍賽不敵統一獅隊，對二代鷹前兩戰甚至吞敗，接下來4連勝奪下領軍生涯首冠；隊上洋砲大帝士單季71次盜壘成功，以驚人數字奪下盜壘王，領先排名第二的鯨隊闕壯鎮多達40次，這個紀錄被喻為史上最高障礙之一，被改寫的機會很低。

旅日名將郭源治結束日職生涯16年，返台加盟統一獅隊，成為中職史上首位月薪50萬元的球員，笑說想拚新人王；他在台灣職棒發展最亂的一年回國，強調自己不是救世主，希望球迷別把他視為神話，若被當成「神醫」救棒球，大家可能會失望。

中職八年大事紀

●1月6日，旅日名將郭源治正式披上統一獅隊33號球衣，展開中職生涯，也受聘擔任中職國際親善大使。

●2月13日，全國體育總會召開中職、台灣大聯盟、中華棒協三方協議書簽約協調會，原則決定取消職棒球團不得與未滿23歲球員簽約的限制，但職不能和學生、軍人（含役男）、打甲組未滿兩年的球員簽約。

●2月21日，統一獅隊領隊郭俊男宣布開除郭進興，聯盟秘書長屠德言表示，其他6隊也已有共識，中職決定永不錄用。

●2月23日，統一獅、時報鷹隊在台南球場進行新球季開幕戰，中職會長陳重光在致詞時表示，前一季雖然遭空前打擊，他向球迷保證從開幕戰起場場真實、清白，希望球迷繼續給予中職信心和鼓勵。

●3月1日，時報鷹隊曾貴章成為中職最快揮出第500支安打的球員，只花375場比賽就達成。

●3月9日，三商虎隊陳該發在台中球場對兄弟象隊之戰，成為中職第一位締造完全打擊紀錄的本土球員，也是史上第四人。

●4月15日，時報鷹隊在台中球場10：7擊敗三商虎隊，李瑞麟成為中職首位達到200勝紀錄的本土總教練。

●5月8日，興農牛隊在嘉義縣球場11：0擊敗三商虎隊，牛隊洋投楓康成為中職史上第三位投出無安打比賽的投手。

●6月20日，時報鷹隊9名本土球員被約談後交保，聯盟決定下半季不延賽、不停賽、不改賽制。

●9月25日，味全龍隊大帝士對興農牛隊之戰，演出本季第71次盜壘成功，單季71次盜壘寫下空前紀錄。

●9月30日，中職領隊會議決定，新球季採行單一球季制，前3名球隊可參加季後賽，年度戰績第3名有機會拚總冠軍。

●10月25日，味全龍隊在台南球場4：0擊敗時報鷹隊，暌違6年再嘗總冠軍滋味，總教練徐生明領軍首次封王。

●11月14日，時報鷹隊正式宣布停權一年，新球季不參賽，領隊文念萱強調，這是痛苦決定，鷹隊不是解散，休息一年重整，後年再來。

中職統一獅味全龍
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

中職六年／獅四巨投驚人58勝 阿坡里納讓人頭痛

2019-03-18 09:59

中職七年／放水傳聞重創形象 鷹俠百轟史上第一人

2019-03-18 10:57

中職30年／無敵指叉球竟挨轟？ 蔡仲南至今難忘

2019-03-17 20:02

中職30年／鐵捕黃金年華 葉君璋：以為會在興農退休

2019-03-17 19:00

中職五年／不拿冠軍就切腹 山根俊英率象3連霸

2019-03-17 14:25

中職四年／熊鷹新球隊加入 也有老球隊想賣掉

2019-03-17 13:20

中職三年／空前絕後金冠軍 創紀錄的兄弟象

2019-03-16 13:40

中職二年／波斯灣戰爭爆發 中職洋將也受影響

2019-03-15 13:30

中職元年／開打熱情紀錄 球迷曾和象隊打友誼賽

2019-03-14 18:30

中職30年／工讀做到副主任 楊士霈20年場務路

2019-03-11 12:45

中職30年／楊士霈領軍後勤 只想創造贏球氣氛

2019-03-11 12:40

中職30年／不只是場務 楊士霈分享激勵球員故事

2019-03-11 12:35

中職30年／兩聯盟合併後熱身賽對決 獅勝金剛沒漏氣

2019-03-09 19:48

中職30年／歷年熱身賽紀錄 陳金鋒返台首轟最轟動

2019-03-09 19:05

中職30年／官辦熱身賽曾經下鄉 票房反而開紅盤

2019-03-09 17:55

中職30年／熱身賽開打前遭起訴 陳峰民無辜離開職棒

2019-03-09 16:26

中職30年／來台旅遊毛遂自薦 湯瑪仕曾在熱身賽開轟

2019-03-09 15:38

中職30年／1997年爆發假球案 熱身賽差點開天窗

2019-03-09 15:27

中職30年／職棒開打30年 官辦熱身賽不是年年有

2019-03-09 14:38

中職30年／職棒之父洪騰勝 讓棒球走入台灣日常

2019-03-09 12:00

中職30年／走過分立與黑暗期 下個30年才是挑戰

2019-03-09 12:00

中職30年／球探與名將經驗談 打高投低有原因

2019-03-09 12:00

中職30年／完成7348場比賽 用球數字藏玄機

2019-03-09 12:00

中職30年／風光中的黑歷史 如果沒有假球案...

2019-03-09 12:00

中職30年／永遠的人氣王 彭政閔見證聯盟興衰

2019-03-09 12:00

中職30年／汾條伯邊賣邊聽 烤香腸也烤棒球情

2019-03-09 12:00

中職30年／不論起落都堅守崗位 比賽的守護者

2019-03-09 12:00

中職30年／制度演變 自由球員和選秀影響深遠

2019-03-09 12:00

中職30年／歷代薪一哥 只4人純本土

2019-02-02 23:59

中職30年／黃甘霖月薪25.5萬元 也當過薪水一哥

2019-02-02 18:06

中職30年／郭源治1997年返台 是50萬俱樂部第一人

2019-02-02 17:03

中職30年／洋將歷年月薪高標 從3000美元到無上限

2019-02-02 16:48

中職30年／黃平洋3獲特例調薪 史上20萬俱樂部第2人

2019-02-02 16:25

中職30年／元年最高薪8萬元 標準都是因為...

2019-02-02 15:52

中職30年／史上最悲情投手？陳明德12局完封不勝

2019-01-08 09:18
看更多

熱門文章

HBL／林彥廷、高錦瑋奪個人獎 相約大學再同隊

2019-03-17 22:47

NCAA／不為選秀放棄大學 威廉森助杜克奪冠圓夢

2019-03-17 16:48

HBL／能仁逆轉南山 17戰「全勝封王」

2019-03-17 21:06

HBL／陳定杰譜光復驚奇 田本玉：他是我的驕傲

2019-03-17 17:12

打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

2019-03-18 07:00

NBA／諾維茨基轟14分 總得分即將超越張伯倫

2019-03-17 17:00

NBA／堅信勇士三連霸 威斯特：球隊能啟動開關

2019-03-17 16:16

NBA／連尼克都輸！ 詹皇絕殺失手湖人慘遭橫掃

2019-03-18 08:54

NBA／表達出征世界盃意願 哈登：算我一份

2019-03-17 17:40

NBA／均衡火力壓倒拓荒者 馬刺勇奪8連勝

2019-03-17 15:16

HBL／破永仁不敗金身 南山女籃奪隊史第2冠

2019-03-17 18:30

中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00

NBA／林書豪再先發只拿3分 暴龍遭活塞橫掃

2019-03-18 08:11

NBA／鵜鶘烏龍暫停 太陽延長賽驚險勝出

2019-03-17 12:40

球迷種族歧視衛少 爵士公關危機處理值得借鏡

2019-03-18 07:00

中職30年／無敵指叉球竟挨轟？ 蔡仲南至今難忘

2019-03-17 20:02

HBL／愛笑女孩擦乾淚 陳芷英誓言再闖小巨蛋

2019-03-17 15:03

NBA／著自己戰靴強勢復出 厄文讚威廉森表現

2019-03-17 16:25

HBL／永仁只輸冠軍戰 教頭：美好一仗已打完

2019-03-17 20:05

NBA／靠鵜鶘「不存在暫停」奪勝 太陽將帥傻眼

2019-03-18 10:33

ABL／夢想家、火焰打出火氣 爆發肢體衝突

2019-03-17 21:58

NBA／敗給太陽學教訓 格林：眼神看得到專注

2019-03-17 23:37

HBL／新人后熱門7記三分彈 普門壓北一收季軍

2019-03-17 14:03

HBL／執教首冠 能仁教頭自封MVP

2019-03-17 22:24

HBL／南山女籃登頂 教頭淚謝過世老教頭

2019-03-17 19:48

HBL／季軍戰師徒對決 高苑壓光復在小巨蛋開胡

2019-03-17 15:57

中職四年／熊鷹新球隊加入 也有老球隊想賣掉

2019-03-17 13:20

NBA／字母哥生涯新高52分不夠 76人扳倒公鹿

2019-03-18 10:06

HBL／光復高中首奪殿軍 創校史最佳

2019-03-17 18:00

HBL／2020決賽續攻蛋 索票方式再討論

2019-03-18 11:03

MLB／水手退日職巨人 一朗無安、陽岱鋼吞2K

2019-03-17 14:08

NBA／柯瑞對馬刺可能輪休 杜蘭特有望復出

2019-03-18 11:04

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

HBL／高錦瑋率能仁逆轉奪冠 稱林彥廷更辛苦

2019-03-18 00:09

NBA／米爾賽普致命一擊 金塊晉級季後賽剩M1

2019-03-17 15:22

中職／接味全龍職務？ 葉君璋：未被徵詢

2019-03-17 16:59

中職30年／鐵捕黃金年華 葉君璋：以為會在興農退休

2019-03-17 19:00

圖／HBL終結光復驚奇之旅 高苑大勝奪季軍

2019-03-17 16:13

SBL／台銀教頭：陳昱瑞是台灣籃球未來的keyman

2019-03-17 23:22

MLB／艾爾斯柏瑞現身春訓 高薪低就刻意避媒體

2019-03-18 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top