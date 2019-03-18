中職八年／兩聯盟惡性競爭 另類產物二代鷹爭霸

2019-03-18 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中職史上第二次擴編球隊，新軍和信鯨隊入列，7隊規模寫下空前紀錄，但這也是棒界分裂的起點，台灣大聯盟從中職挖走不少球星，另組4隊展開第一個球季；從表面上看來，國內職棒欣欣向榮多達11支職棒隊，事實卻是兩聯盟大亂鬥，造成兩敗俱傷。

中職「內憂大於外患」，因為放水風暴愈演愈烈，不少球員遭到收押、起訴，最後命運就是禁賽；球迷對比賽的信任感幾乎完全消失，造成各隊票房大崩盤，觀眾人數流失的速度前所未見，這是中職從1990年開打以來面臨的最大危機。

由於鯨隊加盟，球季賽增至336場，寫下中職開打8年新高，但受到簽賭事件的影響，整季只有68萬5832人次觀戰，成為8年來最慘紀錄，不但中斷連續6季觀眾人數破百，單場平均數比起前一季，跌幅更是高達55%，這個幅度到現在為止仍是最難看數字。

儘管中職人氣暴跌，8月27日在台中球場進行的兄弟象、興農牛之戰湧進5104人觀戰，歷年累積觀眾人數達到一千萬的里程碑；象隊洋砲奧力偉此役轟出雙響砲，締造連續5戰（6轟）開轟紀錄，直到2007年球季才被獅隊布雷以連續7戰（7轟）超越。

時報鷹隊加入中職第五年，終於首次嘗到季冠軍的滋味，上半季封王搶下第一張總冠軍賽門票；諷刺的是，由於鷹隊大批球員陷入放水疑雲，本土戰力嚴重流失，聯盟被迫召開臨時常務理事會，決定從另六隊「借將」，支援二線球員組成所謂「二代鷹」，應付下半季賽事。

鷹隊上半季30勝封王，雜牌軍下半季11勝在7隊墊底，勝場數、勝率都寫下中職開打8年最慘紀錄，總冠軍賽對決味全龍隊全用洋投應戰，6場比賽用了7人，寫下爭霸戰前所未有的紀錄，最後2勝4敗出局，隊史也畫下句點，繼俊國熊隊之後，成為史上第二支消失的球隊。

龍隊總教練徐生明在1991、96年總冠軍賽不敵統一獅隊，對二代鷹前兩戰甚至吞敗，接下來4連勝奪下領軍生涯首冠；隊上洋砲大帝士單季71次盜壘成功，以驚人數字奪下盜壘王，領先排名第二的鯨隊闕壯鎮多達40次，這個紀錄被喻為史上最高障礙之一，被改寫的機會很低。

旅日名將郭源治結束日職生涯16年，返台加盟統一獅隊，成為中職史上首位月薪50萬元的球員，笑說想拚新人王；他在台灣職棒發展最亂的一年回國，強調自己不是救世主，希望球迷別把他視為神話，若被當成「神醫」救棒球，大家可能會失望。

中職八年大事紀

●1月6日，旅日名將郭源治正式披上統一獅隊33號球衣，展開中職生涯，也受聘擔任中職國際親善大使。

●2月13日，全國體育總會召開中職、台灣大聯盟、中華棒協三方協議書簽約協調會，原則決定取消職棒球團不得與未滿23歲球員簽約的限制，但職不能和學生、軍人（含役男）、打甲組未滿兩年的球員簽約。

●2月21日，統一獅隊領隊郭俊男宣布開除郭進興，聯盟秘書長屠德言表示，其他6隊也已有共識，中職決定永不錄用。

●2月23日，統一獅、時報鷹隊在台南球場進行新球季開幕戰，中職會長陳重光在致詞時表示，前一季雖然遭空前打擊，他向球迷保證從開幕戰起場場真實、清白，希望球迷繼續給予中職信心和鼓勵。

●3月1日，時報鷹隊曾貴章成為中職最快揮出第500支安打的球員，只花375場比賽就達成。

●3月9日，三商虎隊陳該發在台中球場對兄弟象隊之戰，成為中職第一位締造完全打擊紀錄的本土球員，也是史上第四人。

●4月15日，時報鷹隊在台中球場10：7擊敗三商虎隊，李瑞麟成為中職首位達到200勝紀錄的本土總教練。

●5月8日，興農牛隊在嘉義縣球場11：0擊敗三商虎隊，牛隊洋投楓康成為中職史上第三位投出無安打比賽的投手。

●6月20日，時報鷹隊9名本土球員被約談後交保，聯盟決定下半季不延賽、不停賽、不改賽制。

●9月25日，味全龍隊大帝士對興農牛隊之戰，演出本季第71次盜壘成功，單季71次盜壘寫下空前紀錄。

●9月30日，中職領隊會議決定，新球季採行單一球季制，前3名球隊可參加季後賽，年度戰績第3名有機會拚總冠軍。

●10月25日，味全龍隊在台南球場4：0擊敗時報鷹隊，暌違6年再嘗總冠軍滋味，總教練徐生明領軍首次封王。

●11月14日，時報鷹隊正式宣布停權一年，新球季不參賽，領隊文念萱強調，這是痛苦決定，鷹隊不是解散，休息一年重整，後年再來。