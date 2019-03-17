中職／官辦熱身賽兩地開打 獅四戰全勝

2019-03-17 23:22 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中職官辦熱身賽昨天在南部兩地開戰，統一獅隊在台南棒球場對戰猿隊二軍陣容，新洋投奧斯丁首度先發，開賽「熱機」太慢先丟三分，但獅隊打線全場揮出15支安打，以12：4掃退猿隊，至今四戰全勝。

奧斯丁在官辦熱身賽第二度登板、首度先發，隊友雖在一局上就替他打下五分，但進攻太久也影響他的準備，一局下登板時被揮出五支安打還投出一次保送失三分，賽後他也坦言自己犯了錯，沒有提早熱身。

奧斯丁先發五局失四分，總教練黃甘霖不擔心他的狀況，也不會更動他開季先發輪值的位置，獅隊23日聯盟開幕戰的先發投手則交給續留洋投羅里奇。

之後獅隊五任牛棚投手僅讓對手一支安打，沒有失分，守住勝利。打線則由買嘉儀開轟領軍，單場兩安，包括二局上從猿隊先發林逸翔手中擊出一支三分彈，貢獻五分打點。

晚間在高雄澄清湖棒球場進行的「金控大戰」，雙方洋投對決，悍將隊索沙被喻為近年中職最強洋投，昨天他在官辦熱身賽第二度登板，先發五局失兩分，賽後總教練陳連宏透露，他確定擔綱球隊開幕戰先發，24日在中職初登板，於台南球場迎戰統一獅隊。

兄弟開幕戰先發艾迪頓昨天則狀況不理想，只投四局失七分。悍將隊打線在蔣智賢轟陽春砲、林哲瑄三分砲帶領下，一度在六局上打完領先達十分，但牛棚投手都有狀況，包括在八局下攻進七分，靠著終結者倪福德後援一點一局成功關門，守住勝利，助悍將隊以13：12贏球。