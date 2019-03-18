季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

富邦悍將2017年球季結束，一口氣網羅幾名前中信兄弟球星，包括伍鐸、蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙，並找來前中職三振王布魯斯，兵強馬壯，原被視為奪冠大熱門，不料年度勝率不到5成，勉強打進季後挑戰賽，仍不敵統一獅，畫下遺憾的句點。

因戰績不佳等因素，去年季中葉君璋請辭悍將總教練一職，由曾擔任統一獅教頭的陳連宏接任，帶兵44場，勝敗場次各半，勝率剛好5成。本季對陳連宏而言，考驗、壓力絕對更甚當初在統一執教。

富邦悍將成軍2年，雖然年年看起來有奪冠的實力，但還沒有在4個半季中打進過前2名，總教練陳連宏(中)的帶兵壓力可能比在獅隊時還要更大。 聯合報系資料照片 分享 facebook

今年悍將延攬日籍古久保健二擔任一軍投捕教練，找來前猿將黃浩然擔任二軍投捕教練，強化捕手戰力和投捕搭檔目的明確。朱偉銘離開中信兄弟，來到悍將當二軍體能教練，王建民擔任客座投手教練，前統一美籍打擊教練柏安力擔任客座打擊教練，郭勇志和許國隆離隊，余文彬升任一軍投手教練，整體教練團調動幅度不小。

先發投手：洋投三本柱是亮點

悍將洋投群堪稱全聯盟最強大，羅力曾兩度拿到投手三冠王，是近年來中職最強投手，伍鐸連兩年至少單季13勝，去年勝投王得主，這兩名洋投都在台灣待數年，很熟悉中職環境和生態，單季兩位數勝投是可以期待的。

至於第三名洋投索沙，外傳月薪接近百萬台幣，身價非凡，過去7年都在韓職發展，平均單季收下10勝，去年防禦率3.52、181次奪三振，都在韓職排前三名，今年熱身賽狂飆157公里速球，評價甚至不輸羅力，有了這三張ACE在手，悍將可說滿手好牌。

新洋投索沙在韓職三振能力極強，評價不在羅力之下，若真如此，悍將一次擁有三大超強洋投，先發投手戰力傲視群雄。 圖／富邦悍將隊提供 分享 facebook

有一好、沒兩好，悍將先發洋投超強，但本土先發投手孱弱，過去兩年悍將本土投手合計先發87場，竟然只拿到14勝，平均先發6場拿1勝，防禦率是暴高的5.69、被打擊率破3成；要知道，伍鐸去年先發27場就拿到14勝了。

過去兩年悍將主力先發投手的表現是，黃亦志先發24場，戰績5勝11敗、防禦率6.44；林政賢先發20場只拿3勝，另吞6敗，88.2局投球竟奉送62次四死球保送；陳仕朋先發7場1勝難求、防禦率6.91；陳明軒先發12場，戰績1勝7敗、防禦率8.03，悍將這幾名年輕投手先發表現，只能用慘不忍睹形容。

因此，今年陳連宏安排2013年勝投王林晨樺、老經驗的林克謙、去年一鳴驚人的年少強投吳世豪進入先發輪值，就是希望補強殘破不堪的先發投手戰力。扣除三洋投，另兩席其他本土投手能否爭氣，絕對攸關球隊戰績走勢。

牛棚：期待旅外三羅甦醒

倪福德去年表現亮眼，本季最後一道防線交給他把守令教練團放心，不過其他牛棚土投各有隱憂，「旅外三羅」羅國華、羅華韋、羅嘉仁近年表現都不佳。

其中，羅國華、羅華韋過去在美職小聯盟體系，最高層級僅到1A，要應付中職強打群顯得吃力。羅國華中職生涯投了39局，防禦率5.54，出現28次四死球保送，控球麻煩不小；羅華韋在中職投了58.1局，防禦率高達8.79，奉送47次四死球保送，控球問題更大，關鍵時刻兩人難獲重用。

有大聯盟資歷的羅嘉仁則是在2016年初右肩動刀，傷癒復出投球手感大不如前，過去兩年單季防禦率都破7，球威和控球都大不如前。

羅嘉仁是台灣第十位在大聯盟出賽的球員，在太空人展現優異的三振能力，但回台後持續走下坡，本季若能復活對悍將牛棚將有很大的幫助。 聯合報系資料照片 分享 facebook

若「旅外三羅」表現持續不振，加上郭泓志離隊，那麼，悍將牛棚仍得倚靠幾名中生代投手，包括陳鴻文、賴鴻誠、張耿豪、林羿豪、林煜清，再搭配年輕小將歐書誠、張竣龍，整體看來，悍將牛棚隱憂不小。

攻擊：華麗五連星打線

和本土投手隱憂不斷相較，悍將打擊群算相當強悍，開路先鋒張正偉生涯上壘率近4成，這是相當亮眼的數據，第二棒王正棠打擊潛力不遜於張正偉，是新生代打擊好手，悍將有這一對雙箭頭就妥當了。

好戲在後頭，依照熱身賽打序安排來看，悍將3至7棒一字排開相當嚇人，依序為胡金龍、蔣智賢、林益全、高國輝和林哲瑄，根本就是國家隊打線，五連星成員都是2107年經典賽國手。

蔣智賢(左起)、胡金龍、林益全、林哲瑄打擊威力都跟陳金鋒(右)一樣火力兇猛，也可說是國家隊等級的中心打線。 聯合報系資料照片 分享 facebook

其中，胡金龍打擊王和安打王各拿過兩次，蔣智賢去年奪打點王，林益全是三屆年度MVP得主，高國輝曾全壘打王三連霸，林哲瑄兩度單季全壘打和盜壘雙十，「帳面上」破壞力驚人。

不過，去年林益全各項打擊數據都是生涯新低，高國輝因傷打打停停，已逐漸失去往昔全壘打王風采，兩人亟待振作。林哲瑄則因聯盟比賽用球彈性係數調降，加上好球帶放寬，打擊數據也不若2016年亮眼，該季他狂敲22轟，打擊率0.345、長打率0.570，去年只剩10轟，打擊率降至0.278、長打率0.425。

守備：三壘防區是不定時炸彈？

悍將主力打者經驗豐富，只要不受傷並調整得宜，打擊火力這部分，教練團應該不用太擔心，該擔憂的是守備。

高國麟有棒子，過去葉君璋讓他改練三游，「轉行」成效不彰，今年春訓期間悍將教練團先表示讓高國麟回到外野老本行，之後又讓他兼練一壘，但守備實在糟糕，目前仍在找定位。

至於生涯主守二壘的林威廷，春訓被拉去練三壘，他表示打棒球以來幾乎沒守過三壘，還需適應；加上去年兼練游擊還要顧三壘的李宗賢，陳連宏的想法很明確，除了林益全、王正棠、蔣智賢這幾名主將固定守一、二、三壘，其他內野手都至少要有兩個以上守備位置，但這樣的安排是否會埋下不安定感？有待觀察。

林威廷生涯防守都是以二、游為主，現在還要習三壘守備，會不會太過勉強？ 聯合報系資料照 分享 facebook

另外，去年陳品捷在二壘多次出現離譜暴傳，今年確定只會守外野，他將與林哲瑄、張正偉、高國輝、胡金龍、高國麟、申皓瑋、高孝儀競爭外野天空。

蔣智賢去年開季至5月12日守三壘都沒失誤，然而，5月13日至球季結束他守三壘發生20次守備失誤，這段期間三壘守備率僅0.884，不是很穩定，只能用打擊火力掩護守備頻出瑕疵的漏洞。

深度：去年代打部隊慘不忍睹

這幾年悍將經選秀選進不少年輕好手，包括戴培峰、楊晉豪、范國宸、胡冠俞、申皓瑋，不過，他們離獨當一面還有很長一段路要走，現階段替補戰力仍靠中生代球員撐起一片天。

富邦悍將雖然有恐怖的先發打線，但在代打部隊方面卻是弱人一截，需要年輕的新秀們早日成為即戰力。 聯合報系資料照片 分享 facebook

值得一提的是，去年Lamigo桃猿和中信兄弟團隊代打打擊率都超過3成，統一獅也有0.285，但悍將代打團隊打擊率僅0.218，得點圈打擊率更是慘不忍睹的0.138，代打總計110打數竟然未開轟，勉強打進7分打點，顯見板凳深度和其他3隊相較有一大段落差。

結語：星光閃閃能換一冠？

沒錯，富邦悍將團隊星光閃閃，而且很多人喝過洋墨水，有曾上過大聯盟的胡金龍、林哲瑄、倪福德、羅嘉仁，有待過小聯盟2A以上的高國輝、陳品捷、蔣智賢、陳鴻文，也有本土猛將林益全、張正偉，更有超猛三洋投羅力、伍鐸、索沙。

可是，棒球講求團隊運動，從來就不是單打獨鬥，陳連宏如何有效整合戰力，並搞定這些大咖球員，球季中所面臨的課題不少，也是富邦能否更上一層樓奪冠關鍵。

富邦悍將季後戰力異動 入隊球員 守備位置 離隊球員 守備位置 索沙* 投手 喬登* 投手 陳品學 投手 布魯斯* 投手 張竣龍 投手 郭泓志 投手 王尉永 投手 蕭一傑 投手 楊彬 投手 郭勝安 投手 歐書誠 投手 黃勝雄 投手 游霆崴 投手 張承駿 捕手 戴培峰 捕手 林瑋恩 內野手 蕭憶銘 捕手 吳睿勝 內野手 曾慈恩 捕手 林旺衛 外野手 王正棠 內野手 吳宗峻 外野手 胡冠俞 內野手 劉家愷 外野手 王詩聰 外野手 *外籍球員 **退役轉任教練







