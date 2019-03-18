親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

桃機二航廈迴旋梯墜落意外 男將女從4樓丟下2樓再跳樓

運動筆記【2019名古屋女子馬拉松】賴床偷懶不練跑都會夢到我在跑步，但我做夢也想不到我真的可以破四💪無傷站在自已的舞台上、已經戰勝過昨天自已！
健行筆記△ 沒有想像中好走的奇萊南華之行[經驗分享] 野外食材的保鮮與選擇
NBA今日十大好球 (3月17日)賽事精華- 拓荒者 vs. 馬刺 (3月17日)

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00Ramos

富邦悍將2017年球季結束，一口氣網羅幾名前中信兄弟球星，包括伍鐸、蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙，並找來前中職三振王布魯斯，兵強馬壯，原被視為奪冠大熱門，不料年度勝率不到5成，勉強打進季後挑戰賽，仍不敵統一獅，畫下遺憾的句點。

因戰績不佳等因素，去年季中葉君璋請辭悍將總教練一職，由曾擔任統一獅教頭的陳連宏接任，帶兵44場，勝敗場次各半，勝率剛好5成。本季對陳連宏而言，考驗、壓力絕對更甚當初在統一執教。

富邦悍將成軍2年，雖然年年看起來有奪冠的實力，但還沒有在4個半季中打進過前2名，...
富邦悍將成軍2年，雖然年年看起來有奪冠的實力，但還沒有在4個半季中打進過前2名，總教練陳連宏(中)的帶兵壓力可能比在獅隊時還要更大。 聯合報系資料照片
分享

今年悍將延攬日籍古久保健二擔任一軍投捕教練，找來前猿將黃浩然擔任二軍投捕教練，強化捕手戰力和投捕搭檔目的明確。朱偉銘離開中信兄弟，來到悍將當二軍體能教練，王建民擔任客座投手教練，前統一美籍打擊教練柏安力擔任客座打擊教練，郭勇志和許國隆離隊，余文彬升任一軍投手教練，整體教練團調動幅度不小。

先發投手：洋投三本柱是亮點

悍將洋投群堪稱全聯盟最強大，羅力曾兩度拿到投手三冠王，是近年來中職最強投手，伍鐸連兩年至少單季13勝，去年勝投王得主，這兩名洋投都在台灣待數年，很熟悉中職環境和生態，單季兩位數勝投是可以期待的。

至於第三名洋投索沙，外傳月薪接近百萬台幣，身價非凡，過去7年都在韓職發展，平均單季收下10勝，去年防禦率3.52、181次奪三振，都在韓職排前三名，今年熱身賽狂飆157公里速球，評價甚至不輸羅力，有了這三張ACE在手，悍將可說滿手好牌。

新洋投索沙在韓職三振能力極強，評價不在羅力之下，若真如此，悍將一次擁有三大超強洋...
新洋投索沙在韓職三振能力極強，評價不在羅力之下，若真如此，悍將一次擁有三大超強洋投，先發投手戰力傲視群雄。 圖／富邦悍將隊提供
分享

有一好、沒兩好，悍將先發洋投超強，但本土先發投手孱弱，過去兩年悍將本土投手合計先發87場，竟然只拿到14勝，平均先發6場拿1勝，防禦率是暴高的5.69、被打擊率破3成；要知道，伍鐸去年先發27場就拿到14勝了。

過去兩年悍將主力先發投手的表現是，黃亦志先發24場，戰績5勝11敗、防禦率6.44；林政賢先發20場只拿3勝，另吞6敗，88.2局投球竟奉送62次四死球保送；陳仕朋先發7場1勝難求、防禦率6.91；陳明軒先發12場，戰績1勝7敗、防禦率8.03，悍將這幾名年輕投手先發表現，只能用慘不忍睹形容。

因此，今年陳連宏安排2013年勝投王林晨樺、老經驗的林克謙、去年一鳴驚人的年少強投吳世豪進入先發輪值，就是希望補強殘破不堪的先發投手戰力。扣除三洋投，另兩席其他本土投手能否爭氣，絕對攸關球隊戰績走勢。

牛棚：期待旅外三羅甦醒

倪福德去年表現亮眼，本季最後一道防線交給他把守令教練團放心，不過其他牛棚土投各有隱憂，「旅外三羅」羅國華、羅華韋、羅嘉仁近年表現都不佳。

其中，羅國華、羅華韋過去在美職小聯盟體系，最高層級僅到1A，要應付中職強打群顯得吃力。羅國華中職生涯投了39局，防禦率5.54，出現28次四死球保送，控球麻煩不小；羅華韋在中職投了58.1局，防禦率高達8.79，奉送47次四死球保送，控球問題更大，關鍵時刻兩人難獲重用。

有大聯盟資歷的羅嘉仁則是在2016年初右肩動刀，傷癒復出投球手感大不如前，過去兩年單季防禦率都破7，球威和控球都大不如前。

羅嘉仁是台灣第十位在大聯盟出賽的球員，在太空人展現優異的三振能力，但回台後持續走...
羅嘉仁是台灣第十位在大聯盟出賽的球員，在太空人展現優異的三振能力，但回台後持續走下坡，本季若能復活對悍將牛棚將有很大的幫助。 聯合報系資料照片
分享

若「旅外三羅」表現持續不振，加上郭泓志離隊，那麼，悍將牛棚仍得倚靠幾名中生代投手，包括陳鴻文、賴鴻誠、張耿豪、林羿豪、林煜清，再搭配年輕小將歐書誠、張竣龍，整體看來，悍將牛棚隱憂不小。

攻擊：華麗五連星打線

和本土投手隱憂不斷相較，悍將打擊群算相當強悍，開路先鋒張正偉生涯上壘率近4成，這是相當亮眼的數據，第二棒王正棠打擊潛力不遜於張正偉，是新生代打擊好手，悍將有這一對雙箭頭就妥當了。

好戲在後頭，依照熱身賽打序安排來看，悍將3至7棒一字排開相當嚇人，依序為胡金龍、蔣智賢、林益全、高國輝和林哲瑄，根本就是國家隊打線，五連星成員都是2107年經典賽國手。

蔣智賢(左起)、胡金龍、林益全、林哲瑄打擊威力都跟陳金鋒(右)一樣火力兇猛，也可...
蔣智賢(左起)、胡金龍、林益全、林哲瑄打擊威力都跟陳金鋒(右)一樣火力兇猛，也可說是國家隊等級的中心打線。 聯合報系資料照片
分享

其中，胡金龍打擊王和安打王各拿過兩次，蔣智賢去年奪打點王，林益全是三屆年度MVP得主，高國輝曾全壘打王三連霸，林哲瑄兩度單季全壘打和盜壘雙十，「帳面上」破壞力驚人。

不過，去年林益全各項打擊數據都是生涯新低，高國輝因傷打打停停，已逐漸失去往昔全壘打王風采，兩人亟待振作。林哲瑄則因聯盟比賽用球彈性係數調降，加上好球帶放寬，打擊數據也不若2016年亮眼，該季他狂敲22轟，打擊率0.345、長打率0.570，去年只剩10轟，打擊率降至0.278、長打率0.425。

守備：三壘防區是不定時炸彈？

悍將主力打者經驗豐富，只要不受傷並調整得宜，打擊火力這部分，教練團應該不用太擔心，該擔憂的是守備。

高國麟有棒子，過去葉君璋讓他改練三游，「轉行」成效不彰，今年春訓期間悍將教練團先表示讓高國麟回到外野老本行，之後又讓他兼練一壘，但守備實在糟糕，目前仍在找定位。

至於生涯主守二壘的林威廷，春訓被拉去練三壘，他表示打棒球以來幾乎沒守過三壘，還需適應；加上去年兼練游擊還要顧三壘的李宗賢，陳連宏的想法很明確，除了林益全、王正棠、蔣智賢這幾名主將固定守一、二、三壘，其他內野手都至少要有兩個以上守備位置，但這樣的安排是否會埋下不安定感？有待觀察。

林威廷生涯防守都是以二、游為主，現在還要習三壘守備，會不會太過勉強？ 聯合報系資...
林威廷生涯防守都是以二、游為主，現在還要習三壘守備，會不會太過勉強？ 聯合報系資料照
分享

另外，去年陳品捷在二壘多次出現離譜暴傳，今年確定只會守外野，他將與林哲瑄、張正偉、高國輝、胡金龍、高國麟、申皓瑋、高孝儀競爭外野天空。

蔣智賢去年開季至5月12日守三壘都沒失誤，然而，5月13日至球季結束他守三壘發生20次守備失誤，這段期間三壘守備率僅0.884，不是很穩定，只能用打擊火力掩護守備頻出瑕疵的漏洞。

深度：去年代打部隊慘不忍睹

這幾年悍將經選秀選進不少年輕好手，包括戴培峰、楊晉豪、范國宸、胡冠俞、申皓瑋，不過，他們離獨當一面還有很長一段路要走，現階段替補戰力仍靠中生代球員撐起一片天。

富邦悍將雖然有恐怖的先發打線，但在代打部隊方面卻是弱人一截，需要年輕的新秀們早日...
富邦悍將雖然有恐怖的先發打線，但在代打部隊方面卻是弱人一截，需要年輕的新秀們早日成為即戰力。 聯合報系資料照片
分享

值得一提的是，去年Lamigo桃猿和中信兄弟團隊代打打擊率都超過3成，統一獅也有0.285，但悍將代打團隊打擊率僅0.218，得點圈打擊率更是慘不忍睹的0.138，代打總計110打數竟然未開轟，勉強打進7分打點，顯見板凳深度和其他3隊相較有一大段落差。

結語：星光閃閃能換一冠？

沒錯，富邦悍將團隊星光閃閃，而且很多人喝過洋墨水，有曾上過大聯盟的胡金龍、林哲瑄、倪福德、羅嘉仁，有待過小聯盟2A以上的高國輝、陳品捷、蔣智賢、陳鴻文，也有本土猛將林益全、張正偉，更有超猛三洋投羅力、伍鐸、索沙。

可是，棒球講求團隊運動，從來就不是單打獨鬥，陳連宏如何有效整合戰力，並搞定這些大咖球員，球季中所面臨的課題不少，也是富邦能否更上一層樓奪冠關鍵。

富邦悍將季後戰力異動
入隊球員
守備位置
離隊球員
守備位置
索沙*
投手
喬登*
投手
陳品學
投手
布魯斯*
投手
張竣龍
投手
郭泓志
投手
王尉永
投手
蕭一傑
投手
楊彬
投手
郭勝安
投手
歐書誠
投手
黃勝雄
投手
游霆崴
投手
張承駿
捕手
戴培峰
捕手
林瑋恩
內野手
蕭憶銘
捕手
吳睿勝
內野手
曾慈恩
捕手
林旺衛
外野手
王正棠
內野手
吳宗峻
外野手
胡冠俞
內野手
劉家愷
外野手
王詩聰
外野手
*外籍球員　　**退役轉任教練



富邦悍將

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00

中職／蔣智賢、林哲瑄開轟 悍將13：12勝兄弟

2019-03-17 21:32

中職／官辦熱身賽兩地開打 獅四戰全勝

2019-03-17 23:22

中職／買嘉儀轟猿5打點 獅隊熱身賽4連勝

2019-03-17 17:47

中職／接味全龍職務？ 葉君璋：未被徵詢

2019-03-17 16:59

日職／巨人戰MLB水手 陽岱鋼打DH先發第7棒

2019-03-17 10:18

日職／全猿探班 王柏融大開話匣子

2019-03-16 23:48

中職／羅里奇熱身賽狀況佳 最有機會投開幕戰

2019-03-16 23:46

中職／猿前兩局攻6分 官辦熱身賽拿首勝

2019-03-16 20:39

中職／羅里奇連9局無失分 獅隊熱身賽3連勝

2019-03-16 16:53

日職／陽岱鋼3打數無安 吳念庭也無功而返

2019-03-16 15:36

日職／猿隊改行程來看他 王柏融：滿開心的

2019-03-16 15:10

日職／缺戰9天手感跑掉 王柏融不擔心

2019-03-16 15:03

中職／桃猿日職頻交流撈觀光財 春訓成賺錢管道

2019-03-16 11:22

中職／對日投打得好 陳俊秀受日媒關注

2019-03-16 11:15

中職／看淡拚回身價 林智平盼留在場上更多年

2019-03-16 08:28

日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00

中職／仲裁制度不完整 球員爭薪仍是空談

2019-03-06 07:00

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

中職／吉見宏明高人氣 那些年的驚奇日本助拳人

2019-02-22 07:00

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

12強賽／旅美強投若無法效力 中華隊挑戰升級

2019-02-18 07:00

日職／同是全新出發 王柏融、藤浪兩樣情

2019-02-18 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／勇士少KD仍輕取雷霆 搶先晉級季後賽

2019-03-17 11:26

NCAA／不為選秀放棄大學 威廉森助杜克奪冠圓夢

2019-03-17 16:48

HBL／能仁逆轉南山 17戰「全勝封王」

2019-03-17 21:06

HBL／陳定杰譜光復驚奇 田本玉：他是我的驕傲

2019-03-17 17:12

HBL／林彥廷、高錦瑋奪個人獎 相約大學再同隊

2019-03-17 22:47

NBA／諾維茨基轟14分 總得分即將超越張伯倫

2019-03-17 17:00

NBA／堅信勇士三連霸 威斯特：球隊能啟動開關

2019-03-17 16:16

世界盃男籃／抽籤結果出爐 衛冕軍美國分在E組

2019-03-16 20:33

HBL／破永仁不敗金身 南山女籃奪隊史第2冠

2019-03-17 18:30

NBA／均衡火力壓倒拓荒者 馬刺勇奪8連勝

2019-03-17 15:16

NBA／表達出征世界盃意願 哈登：算我一份

2019-03-17 17:40

NBA／鵜鶘烏龍暫停 太陽延長賽驚險勝出

2019-03-17 12:40

MLB／塞爾球速慢照飆7K 林子偉小聯盟練手感

2019-03-17 08:05

HBL／愛笑女孩擦乾淚 陳芷英誓言再闖小巨蛋

2019-03-17 15:03

NBA／著自己戰靴強勢復出 厄文讚威廉森表現

2019-03-17 16:25

印地安泉網賽／納達爾退賽 費德勒盼還能對決

2019-03-17 09:03

HBL／永仁只輸冠軍戰 教頭：美好一仗已打完

2019-03-17 20:05

中職／無敵指叉球竟挨轟？ 蔡仲南至今難忘

2019-03-17 20:02

球迷種族歧視衛少 爵士公關危機處理值得借鏡

2019-03-18 07:00

MLB／台將重返開季名單 看陳偉殷、林子偉表現

2019-03-17 10:48

HBL／對手都是全勝之師 南山為老教頭拚雙冠

2019-03-17 09:23

ABL／夢想家、火焰打出火氣 爆發肢體衝突

2019-03-17 21:58

HBL／新人后熱門7記三分彈 普門壓北一收季軍

2019-03-17 14:03

NBA／厄文準大三元 塞爾蒂克險遭老鷹翻盤

2019-03-17 11:08

MLB／賈吉破解四人外野 春訓六轟領先全聯盟

2019-03-17 08:46

HBL／季軍戰師徒對決 高苑壓光復在小巨蛋開胡

2019-03-17 15:57

HBL／南山女籃登頂 教頭淚謝過世老教頭

2019-03-17 19:48

中職四年／熊鷹新球隊加入 也有老球隊想賣掉

2019-03-17 13:20

NBA／足底筋膜傷纏身 公鹿波格登休養6至8周

2019-03-17 10:58

HBL／光復高中首奪殿軍 創校史最佳

2019-03-17 18:00

MLB／水手退日職巨人 一朗無安、陽岱鋼吞2K

2019-03-17 14:08

HBL／執教首冠 能仁教頭自封MVP

2019-03-17 22:24

NBA／敗給太陽學教訓 勇士宰雷霆進季後賽

2019-03-17 23:37

NBA／米爾賽普致命一擊 金塊晉級季後賽剩M1

2019-03-17 15:22

NBA／互相爭執同判出場 公牛、快艇教頭各執一詞

2019-03-17 10:48

MLB／不介意二刀流條款 大谷：是好事且必須

2019-03-17 11:39

日職／巨人戰MLB水手 陽岱鋼打DH先發第7棒

2019-03-17 10:18

圖／HBL終結光復驚奇之旅 高苑大勝奪季軍

2019-03-17 16:13

中職／接味全龍職務？ 葉君璋：未被徵詢

2019-03-17 16:59

中職／鐵捕黃金年華 葉君璋：以為會在興農退休

2019-03-17 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top