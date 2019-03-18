親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

桃機二航廈迴旋梯墜落意外 男將女從4樓丟下2樓再跳樓

運動筆記【2019名古屋女子馬拉松】賴床偷懶不練跑都會夢到我在跑步，但我做夢也想不到我真的可以破四💪無傷站在自已的舞台上、已經戰勝過昨天自已！
健行筆記△ 沒有想像中好走的奇萊南華之行[經驗分享] 野外食材的保鮮與選擇
NBA今日十大好球 (3月17日)賽事精華- 拓荒者 vs. 馬刺 (3月17日)

日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

2019-03-18 07:00Hiyan

巨人隊的老將阿部慎之助本週就要迎接他的40歲生日，2019年的現役選手之中僅次於隊友上原浩治（43歲）、福浦和也（43歲）、福留孝介（41歲）、山井大介（40歲）。

不過對於阿部來說這個生日可能難有太多的喜悅，主要是因為小腿拉傷他已經脫離一軍，而是跟著巨人三軍一同行動，想要趕上3月29日的開幕戰也有困難。

今年對於阿部慎之助來說，除了是邁入40歲的「不惑球季」之外，他還將要挑戰生涯400支全壘打的達成。去年球季他擊出11支全壘打，達成了自從新人球季起，連續18個球季都有雙位數全壘打的難得成就，也累積了生涯399轟。原本依照正常進度，無論是在開幕第一個對戰組合對上勁敵廣島（3/29-3/31），或是隔週的主場開幕系列賽對阪神（4/2-4/4）達成400轟，阿部慎之助都會在一開季就製造不小的話題。不過可惜依照目前的狀況看來，進度可能被迫必須延後。

阿部慎之助是球團寄望的未來監督人選，完成全巨人球員生涯不是問題，新球季應該能很快...
阿部慎之助是球團寄望的未來監督人選，完成全巨人球員生涯不是問題，新球季應該能很快達成400轟里程碑，並且幫助巨人找回過去的榮光。 福耳攝影
分享

另外2019年對阿部來說比較特別的是，他又將回到捕手這個老位置。阿部最近在一軍正式賽蹲捕已經要回溯到2015年球季，不過當年球季他原本已經轉任一壘，是因為FA補進的捕手相川亮二受傷才緊急支援，全季只在捕手位置只出賽25場。等於說從阿部慎之助2015年起脫離巨人正捕手之後，巨人隊就一路與優勝無緣。而在他4度拿下捕手金手套這幾年（2002、2008、2013、2014），巨人隊全數拿下中央聯盟優勝。可見阿部擔任正捕手，坐鎮指揮全局對於巨人的重要性。監督原辰德今年回鍋之後又把阿部慎之助調回捕手，不過以他的年紀以及身體狀況，想要複製「正捕手阿部=優勝」已經難上加難。

巨人隊今年除了原先的一號捕手小林誠司之外，宇佐見真吾、大城卓三兩名新秀潛力也是有目共睹。巨人球團還從FA市場上挖來了西武隊的炭谷銀仁朗，使得捕手這個防區可說空前大爆炸。等到阿部傷癒復出，原辰德監督還會把他放在捕手這個位置嗎？或是直接讓他專職代打呢？畢竟以阿部慎之助的經驗以及打擊能力，如果擺在板凳區，在比賽後半段重要時刻出來代打，對於對手來說會是一個相當大的威脅，這應該是現階段阿部最能發揮價值的地方。

小林誠司是2013年在選秀會上被讀賣巨人隊以第一指名選中，在2017年經典賽時攻...
小林誠司是2013年在選秀會上被讀賣巨人隊以第一指名選中，在2017年經典賽時攻守表現都很優異，近兩季已成為巨人隊的主戰捕手，但在打擊上表現並不理想，比賽後半需要阿部等球員的代打。 歐新社資料照片
分享

原辰德會在捕手人手已經充足的情況下，還決定讓阿部慎之助重作馮婦，一般推估有可能是阿部畢竟已經40歲，加上身上的大小傷，快的話應該這兩年左右就會從選手生涯引退。因此讓他在選手生涯晚期重新擔任捕手，也有為未來轉任教練，第一步先接投捕教練做準備的味道。另外一個用意在於，無論是小林誠司或是宇佐見真吾、大城卓三，甚至實績豐富的炭谷銀仁朗都還不夠好，因此希望藉由阿部慎之助的加入，為他們帶來刺激效果，強化巨人隊的捕手戰力。

以炭谷銀仁朗來說，原本是巨人開幕戰捕手的第一人選，不過8日對歐力士之戰他與王牌投手菅野智之搭配投捕，結果菅野智之4局失6分，總計今年實戰比賽2場搭配的防禦率高達10.50，默契與效果都相當不理想。然而菅野智之一到了14日對軟銀之戰與同期生小林誠司搭檔，立即恢復澤村賞身手，6局只被擊出2支安打0失分，只用了68球就輕鬆解決。搭配效果出現如此大的落差，讓巨人教練團不得不思考一號捕手的安排。

炭谷銀仁朗(右)去年在西武只出賽47場，全壘打繳白卷，打擊表現低迷，本季轉戰巨人...
炭谷銀仁朗(右)去年在西武只出賽47場，全壘打繳白卷，打擊表現低迷，本季轉戰巨人後在熱身賽與投手的搭配出現問題，巨人恐怕打錯了算盤。 聯合報系資料照片
分享

如果加上阿部慎之助，巨人隊今年主要的捕手人選光是目前在檯面上的就有5名，球季開打後原辰德監督將如何安排，相當令人好奇。

讀賣巨人阿部慎之助

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

中職／蔣智賢、林哲瑄開轟 悍將13：12勝兄弟

2019-03-17 21:32

中職／官辦熱身賽兩地開打 獅四戰全勝

2019-03-17 23:22

中職／買嘉儀轟猿5打點 獅隊熱身賽4連勝

2019-03-17 17:47

中職／接味全龍職務？ 葉君璋：未被徵詢

2019-03-17 16:59

日職／巨人戰MLB水手 陽岱鋼打DH先發第7棒

2019-03-17 10:18

日職／全猿探班 王柏融大開話匣子

2019-03-16 23:48

中職／羅里奇熱身賽狀況佳 最有機會投開幕戰

2019-03-16 23:46

中職／猿前兩局攻6分 官辦熱身賽拿首勝

2019-03-16 20:39

中職／羅里奇連9局無失分 獅隊熱身賽3連勝

2019-03-16 16:53

日職／陽岱鋼3打數無安 吳念庭也無功而返

2019-03-16 15:36

日職／猿隊改行程來看他 王柏融：滿開心的

2019-03-16 15:10

日職／缺戰9天手感跑掉 王柏融不擔心

2019-03-16 15:03

中職／桃猿日職頻交流撈觀光財 春訓成賺錢管道

2019-03-16 11:22

中職／對日投打得好 陳俊秀受日媒關注

2019-03-16 11:15

中職／看淡拚回身價 林智平盼留在場上更多年

2019-03-16 08:28

日職／冬盟畢業強打輩出 養樂多令各隊稱羨

2019-03-14 07:00

中職／周思齊爭取機會有智慧 值得年輕球員學習

2019-03-13 07:00

日職／只有一個能打 阪神重陷熱身賽連敗惡夢

2019-03-12 07:00

日職／洋砲表現難預測 簽巨約審慎為妙

2019-03-11 07:00

中職／缺訓練基地、轉播權利金狂降 發展遇困境

2019-03-08 07:00

中職／仲裁制度不完整 球員爭薪仍是空談

2019-03-06 07:00

日職／昔日勝投王五虎將 本季力拚重返榮耀

2019-03-05 07:00

日職／王柏融旅日最大挑戰：大低潮經驗值是零

2019-03-04 23:44

日職／38歲還可以進步 藤川球兒再戰名球會

2019-03-04 07:00

日職／洋聯四大新洋砲 誰會是真正救世主？

2019-02-28 07:00

中職／味全龍成軍腳步 恐難沿襲NC恐龍模式

2019-02-27 07:00

中職／年輕好手輩出 看二投二野今年大爆發！

2019-02-27 07:00

日職／樂天來台球星耀眼 多位好手也值得關注

2019-02-26 07:00

日職／3大天之驕子的復活路 充滿辛酸與感傷

2019-02-25 07:00

中職／吉見宏明高人氣 那些年的驚奇日本助拳人

2019-02-22 07:00

中職／兄弟美式球風見成效 戰績翻漲指日可待

2019-02-20 07:00

日職／長野敲進廣島首安 復仇者聯盟3月上演

2019-02-19 07:00

12強賽／旅美強投若無法效力 中華隊挑戰升級

2019-02-18 07:00

日職／同是全新出發 王柏融、藤浪兩樣情

2019-02-18 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／勇士少KD仍輕取雷霆 搶先晉級季後賽

2019-03-17 11:26

NCAA／不為選秀放棄大學 威廉森助杜克奪冠圓夢

2019-03-17 16:48

HBL／能仁逆轉南山 17戰「全勝封王」

2019-03-17 21:06

HBL／陳定杰譜光復驚奇 田本玉：他是我的驕傲

2019-03-17 17:12

HBL／林彥廷、高錦瑋奪個人獎 相約大學再同隊

2019-03-17 22:47

NBA／諾維茨基轟14分 總得分即將超越張伯倫

2019-03-17 17:00

NBA／堅信勇士三連霸 威斯特：球隊能啟動開關

2019-03-17 16:16

世界盃男籃／抽籤結果出爐 衛冕軍美國分在E組

2019-03-16 20:33

HBL／破永仁不敗金身 南山女籃奪隊史第2冠

2019-03-17 18:30

NBA／均衡火力壓倒拓荒者 馬刺勇奪8連勝

2019-03-17 15:16

NBA／表達出征世界盃意願 哈登：算我一份

2019-03-17 17:40

NBA／鵜鶘烏龍暫停 太陽延長賽驚險勝出

2019-03-17 12:40

MLB／塞爾球速慢照飆7K 林子偉小聯盟練手感

2019-03-17 08:05

HBL／愛笑女孩擦乾淚 陳芷英誓言再闖小巨蛋

2019-03-17 15:03

NBA／著自己戰靴強勢復出 厄文讚威廉森表現

2019-03-17 16:25

印地安泉網賽／納達爾退賽 費德勒盼還能對決

2019-03-17 09:03

HBL／永仁只輸冠軍戰 教頭：美好一仗已打完

2019-03-17 20:05

中職／無敵指叉球竟挨轟？ 蔡仲南至今難忘

2019-03-17 20:02

球迷種族歧視衛少 爵士公關危機處理值得借鏡

2019-03-18 07:00

MLB／台將重返開季名單 看陳偉殷、林子偉表現

2019-03-17 10:48

HBL／對手都是全勝之師 南山為老教頭拚雙冠

2019-03-17 09:23

ABL／夢想家、火焰打出火氣 爆發肢體衝突

2019-03-17 21:58

HBL／新人后熱門7記三分彈 普門壓北一收季軍

2019-03-17 14:03

NBA／厄文準大三元 塞爾蒂克險遭老鷹翻盤

2019-03-17 11:08

MLB／賈吉破解四人外野 春訓六轟領先全聯盟

2019-03-17 08:46

HBL／季軍戰師徒對決 高苑壓光復在小巨蛋開胡

2019-03-17 15:57

HBL／南山女籃登頂 教頭淚謝過世老教頭

2019-03-17 19:48

中職四年／熊鷹新球隊加入 也有老球隊想賣掉

2019-03-17 13:20

NBA／足底筋膜傷纏身 公鹿波格登休養6至8周

2019-03-17 10:58

HBL／光復高中首奪殿軍 創校史最佳

2019-03-17 18:00

MLB／水手退日職巨人 一朗無安、陽岱鋼吞2K

2019-03-17 14:08

HBL／執教首冠 能仁教頭自封MVP

2019-03-17 22:24

NBA／敗給太陽學教訓 勇士宰雷霆進季後賽

2019-03-17 23:37

NBA／米爾賽普致命一擊 金塊晉級季後賽剩M1

2019-03-17 15:22

NBA／互相爭執同判出場 公牛、快艇教頭各執一詞

2019-03-17 10:48

MLB／不介意二刀流條款 大谷：是好事且必須

2019-03-17 11:39

日職／巨人戰MLB水手 陽岱鋼打DH先發第7棒

2019-03-17 10:18

圖／HBL終結光復驚奇之旅 高苑大勝奪季軍

2019-03-17 16:13

中職／接味全龍職務？ 葉君璋：未被徵詢

2019-03-17 16:59

中職／鐵捕黃金年華 葉君璋：以為會在興農退休

2019-03-17 19:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top