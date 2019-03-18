日職／阿部慎之助重回老本行 5個捕手救巨人？

巨人隊的老將阿部慎之助本週就要迎接他的40歲生日，2019年的現役選手之中僅次於隊友上原浩治（43歲）、福浦和也（43歲）、福留孝介（41歲）、山井大介（40歲）。

不過對於阿部來說這個生日可能難有太多的喜悅，主要是因為小腿拉傷他已經脫離一軍，而是跟著巨人三軍一同行動，想要趕上3月29日的開幕戰也有困難。

今年對於阿部慎之助來說，除了是邁入40歲的「不惑球季」之外，他還將要挑戰生涯400支全壘打的達成。去年球季他擊出11支全壘打，達成了自從新人球季起，連續18個球季都有雙位數全壘打的難得成就，也累積了生涯399轟。原本依照正常進度，無論是在開幕第一個對戰組合對上勁敵廣島（3/29-3/31），或是隔週的主場開幕系列賽對阪神（4/2-4/4）達成400轟，阿部慎之助都會在一開季就製造不小的話題。不過可惜依照目前的狀況看來，進度可能被迫必須延後。

阿部慎之助是球團寄望的未來監督人選，完成全巨人球員生涯不是問題，新球季應該能很快達成400轟里程碑，並且幫助巨人找回過去的榮光。 福耳攝影 分享 facebook

另外2019年對阿部來說比較特別的是，他又將回到捕手這個老位置。阿部最近在一軍正式賽蹲捕已經要回溯到2015年球季，不過當年球季他原本已經轉任一壘，是因為FA補進的捕手相川亮二受傷才緊急支援，全季只在捕手位置只出賽25場。等於說從阿部慎之助2015年起脫離巨人正捕手之後，巨人隊就一路與優勝無緣。而在他4度拿下捕手金手套這幾年（2002、2008、2013、2014），巨人隊全數拿下中央聯盟優勝。可見阿部擔任正捕手，坐鎮指揮全局對於巨人的重要性。監督原辰德今年回鍋之後又把阿部慎之助調回捕手，不過以他的年紀以及身體狀況，想要複製「正捕手阿部=優勝」已經難上加難。

巨人隊今年除了原先的一號捕手小林誠司之外，宇佐見真吾、大城卓三兩名新秀潛力也是有目共睹。巨人球團還從FA市場上挖來了西武隊的炭谷銀仁朗，使得捕手這個防區可說空前大爆炸。等到阿部傷癒復出，原辰德監督還會把他放在捕手這個位置嗎？或是直接讓他專職代打呢？畢竟以阿部慎之助的經驗以及打擊能力，如果擺在板凳區，在比賽後半段重要時刻出來代打，對於對手來說會是一個相當大的威脅，這應該是現階段阿部最能發揮價值的地方。

小林誠司是2013年在選秀會上被讀賣巨人隊以第一指名選中，在2017年經典賽時攻守表現都很優異，近兩季已成為巨人隊的主戰捕手，但在打擊上表現並不理想，比賽後半需要阿部等球員的代打。 歐新社資料照片 分享 facebook

原辰德會在捕手人手已經充足的情況下，還決定讓阿部慎之助重作馮婦，一般推估有可能是阿部畢竟已經40歲，加上身上的大小傷，快的話應該這兩年左右就會從選手生涯引退。因此讓他在選手生涯晚期重新擔任捕手，也有為未來轉任教練，第一步先接投捕教練做準備的味道。另外一個用意在於，無論是小林誠司或是宇佐見真吾、大城卓三，甚至實績豐富的炭谷銀仁朗都還不夠好，因此希望藉由阿部慎之助的加入，為他們帶來刺激效果，強化巨人隊的捕手戰力。

以炭谷銀仁朗來說，原本是巨人開幕戰捕手的第一人選，不過8日對歐力士之戰他與王牌投手菅野智之搭配投捕，結果菅野智之4局失6分，總計今年實戰比賽2場搭配的防禦率高達10.50，默契與效果都相當不理想。然而菅野智之一到了14日對軟銀之戰與同期生小林誠司搭檔，立即恢復澤村賞身手，6局只被擊出2支安打0失分，只用了68球就輕鬆解決。搭配效果出現如此大的落差，讓巨人教練團不得不思考一號捕手的安排。

炭谷銀仁朗(右)去年在西武只出賽47場，全壘打繳白卷，打擊表現低迷，本季轉戰巨人後在熱身賽與投手的搭配出現問題，巨人恐怕打錯了算盤。 聯合報系資料照片 分享 facebook

如果加上阿部慎之助，巨人隊今年主要的捕手人選光是目前在檯面上的就有5名，球季開打後原辰德監督將如何安排，相當令人好奇。