中職／蔣智賢林哲瑄開轟 悍將13：12勝兄弟

2019-03-17 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將隊今天在澄清湖棒球場對戰中信兄弟隊，索沙先發5局失2分，打線則在前6局就攻進12分，一度拉開10分領先，但8局下牛棚遇亂流讓比數被追成1分差，最終由倪福德關門成功，以13：12守住勝利。

兄弟今天推艾迪頓先發，但擋不住對手攻勢，悍將隊靠5支串連安打和林哲瑄的高飛犧牲打攻進3分，3局上蔣智賢轟陽春砲再添1分。兄弟則在4局下靠保送和3支安打，從悍將隊洋投索沙手中追回2分。

5局上艾迪頓續投又有危機，悍將隊王正棠、胡金龍、蔣智賢連敲3安追加1分，面對兄弟第2任投手吳俊偉，林哲瑄再轟出左外野3分砲（第2轟）拉大差距，之後悍將隊還靠4支安打追加分數，單局灌進7分，兄弟用了4名投手才結束這半局。

悍將隊接著在6、7局都持續有分數進帳，一度拉開10分領先，之後帶著13：5的領先進入8局下，林羿豪登板卻遇亂流。

兄弟洋砲艾銳克在2出局後轟3分砲，熱身賽首轟出爐，兄弟再靠保送和4支連續安打將比數追近至2分差，悍將隊換上終結者倪福德登板，再讓兄弟靠雙盜壘多添1分，但抓下第3個出局數守住領先，第9局再投出三上三下成功關門。

悍將隊索沙主投5局，被敲出6支安打，投出2次保送，另送出5次三振，失2分，接著4任中繼投手張耿豪、范玉禹、林羿豪、張竣龍都失分，僅倪福德後援1.1局沒讓打者上壘。打線則有蔣智賢、陳品捷繳出3安猛打賞演出。

兄弟先發投手艾迪頓僅投4局，被揮出10支安打（1轟），失7分都是自責分，吳俊偉中繼0.2局失4分，全隊共動用8任投手完成比賽。