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HBL／不敗之身斷在冠軍戰 永仁教頭：美好一仗已經打完

2019-03-17 20:05聯合報 記者曾思儒╱即時報導

107學年HBL唯一的落敗卻是在最後一場女甲級冠軍戰，永仁高中今天以61：65敗給南山高中後，全隊哭成淚人兒，但教頭時超傑要子弟兵抬頭挺胸，「最美好的一仗已經打完。」

永仁今年共有8名高三，全部都是來自永仁高中國中部，從JHBL開始攜手打拚6年；3年前8人一起打下JHBL金盃，「3年計畫」高中再續，今天雖一度落後南山12分，但第四節追平甚至2分反超，無奈讀秒階段幾波攻勢都沒把握，只能淚眼看南山迎接隊史第2座女甲級冠軍。

時超傑承認，遺憾絕對有，「雖然沒有拿下冠軍，但在我心中已經是冠軍了，因為這6年計畫、3年的等待，她們一直在成長，球賽有輸有贏，雖然前面都贏，但最不願意輸的一場在最後，但是對我們來說也是個學習。」

他也感性，3年來，球員在每場球中互相學習、建立關係，默契一年比一年好，連家長間也更團結緊密，「在我來說，這三年是很圓滿的，雖然輸了，但我心滿意足，感謝她們6年的陪伴，讓我和她們每天一起練球。」

轟下全場最高28分的高三前鋒林佳蓉也紅著眼眶說：「我們贏了一整年卻輸在最後一場球，但我覺得這場球，應該會比贏球學到更多東西，讓我學會如何在逆勢中打球。我也很開心我們團隊都沒有放棄，拚盡全力，也要感謝教練團和每個隊友，不斷給我信心，讓我度過非常精采的6年。」

大學計畫赴美的隊長吳瑋茹則是哽咽說，雖然高中最後一場是不完美的句點，但不會影響全隊的關係，高中最終戰貢獻17分、8籃板的她說：「因為我們是家人，我們會一起面對所有的一切，雖然遺憾但有滿滿的感謝，感謝教練的帶領，感謝上帝的帶領，這6年來陪著我的隊友，還有很努力的自己。」

去年摘下新人后的永仁前鋒鄭慧慈，今天摘下全場最高24籃板，賽後大眼也蓄滿淚水，她苦笑說：「我劇本都想好了，本來想說佳蓉姊能拿MVP的。」

永仁教頭時超傑（黑衣）感謝球員努力。記者余承翰／攝影
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永仁前鋒林佳蓉（右）轟下全場最高28分，卻無緣助隊奪冠。記者余承翰／攝影
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永仁教頭時超傑。記者余承翰／攝影
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