中職／無敵指叉球竟挨轟？ 蔡仲南至今難忘

2019-03-17 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



「阿甘」蔡仲南過去有「指叉王子」之稱，2002年獲興農牛隊以第一指名選進，並以600萬元簽約金加盟，目前仍是中職最高紀錄，而回憶過去在中職的時光，招牌指叉球挨轟的震驚回憶，讓他至今難忘。

蔡仲南在1999年亞錦賽以20歲之齡出戰日本隊，對決「平成怪物」松坂大輔，繳出先發8.1局失2分、飆11K的精采表現，一戰成名，談起該役，蔡仲南透露：「其實沒有什麼特別的想法，到了國際賽，只想要全力以赴。」

2002年蔡仲南以破紀錄簽約金加盟中職，也造成轟動，他先締造新人初登板起開季6連勝，當年以14勝作收，隔年再投出開季5連勝，整季收下11勝，只是日後的球員生涯因膝傷大受影響。

儘管他在國際賽、職棒前期的表現仍是球迷難忘的記憶，但在蔡仲南心中，在中職最印象深刻的比賽，是2002年3月15日生涯第2戰，挨了生涯首轟。

「剛進來的時候，我想說，在中華職棒不可能有人能把我的指叉球打全壘打，竟然在高雄立德棒球場有人打出去？」該役統一獅隊許聖杰抓準蔡仲南的指叉球開轟，讓蔡仲南直呼：「真的很訝異。」