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中職／鐵捕黃金年華 葉君璋：以為會在興農退休

2019-03-17 19:00聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

葉君璋（右）、蔡仲南（左）一同出席中職30周年展活動。記者葉姵妤／攝影
葉君璋（右）、蔡仲南（左）一同出席中職30周年展活動。記者葉姵妤／攝影
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球迷心中的「無敵鐵金剛」葉君璋，球員生涯待過味全龍、興農牛及兄弟象3隊，其中在興農牛隊待了10年，黃金年華都在牛隊度過，他也坦言，自己曾以為會在牛隊退休，甚至接任總教練。

葉君璋在1996年以24歲之齡加盟味全龍隊，並以主戰捕手身分替球隊拚出3連霸，他回憶，當時自己年紀比較輕，「就把自己當成新人，想要趕快融入這球隊，每個學長都對我非常好，讓我減少新人的不適應，當時覺得自己是個小老弟進入這大家庭。」

味全龍隊在1999年底解散後，葉君璋轉戰興農牛隊，相較於在味全龍隊的時光，更多了一些負擔，「當時從味全來到興農，大家會想看，你到底可以給我們什麼，是不是可以像3連霸一樣帶來連霸？所以心裡會有些壓力，換自己當家作主。」

葉君璋披上興農球衣後，一穿就是10年，是他球員生涯最長的一段，他也笑說，「我一直以為我會在興農退休，然後當教練，然後可能當總教練。」

葉君璋（右）、蔡仲南（左）一同出席中職30周年展活動。記者葉姵妤／攝影
葉君璋（右）、蔡仲南（左）一同出席中職30周年展活動。記者葉姵妤／攝影
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但葉君璋在2009年底被興農釋出，之後又加入兄弟象隊，成為他球員生涯最後一站，而轉隊後的那年總冠軍賽，就上演迎戰老東家的戲碼，由兄弟以4戰橫掃興農封王，葉君璋笑說：「感覺真的非常特別，有時候還擔心說，我會不會不小心跑錯休息室，心裡會一直注意。」

在兄弟的2年期間，葉君璋帶著傳承的心態，「打球打那麼久了，就像是以前味全學長帶我那樣，把自己的經驗傳承給兄弟的年輕球員。」

2011年底葉君璋沒獲續約，球員生涯畫下句點，並隨即展開執教生涯，先獲聘擔任美職印地安人隊體系教練，2014年底接任義大犀牛隊副領隊，隔年季中接任總教練。

「我還記得，洪總（洪一中）在我年輕時候就跟我講過一句話，『可以當選手就不要當教練，可以當教練就不要當總教練。』」葉君璋透露，自己一直把這番話記在腦中，當初對於接任義大教頭，其實有點排斥，「但我知道時機到了可能就是要這麼做，時機到了你也沒機會拒絕。」

葉君璋味全龍印地安人
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