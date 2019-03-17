中職／買嘉儀轟猿5打點 獅隊熱身賽4連勝

2019-03-17 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



買嘉儀單場雙安含一發3分砲，單場掃回5分打點。 中央社 分享 facebook

中職官辦熱身賽今天兩地開打，統一獅隊在台南棒球場對戰Lamigo桃猿隊二軍陣容，買嘉儀單場雙安含一發3分砲，單場掃回5分打點，獅子軍打線則是全場揮出15支安打，終場12：4贏球，官辦熱身賽至今4戰全勝。

獅隊新洋投奧斯丁在官辦熱身賽首度先發，隊友在1局上先替他打下5分領先，但他1局下遇亂流，接連被揮出5支安打丟3分，2局起回穩，直到5局下被邱丹敲二壘打再失1分，合計先發5局，被擊出7支安打，有1次保送和3K，失4分。

之後獅隊依序換上林其緯、郭恆孝、知念廣彌、王鏡銘及鄭鈞仁，僅讓猿隊打線再擊出1支安打，沒有失分。

猿隊一軍結束與日職羅德隊的交流賽後，昨晚才搭機返台，今天熱身賽推二軍陣容應戰，先發左投林逸翔首局就狀況不斷大失5分，第2局再挨買嘉儀的3分全壘打，僅投2局，被掃出5支安打，投出3次保送，失8分（6分自責分）。

接替登板的新秀陳克羿也壓不住獅隊攻勢，中繼2局再失4分，儘管4任後援投手范柏絜、賴達官、游朝惟、江國謙沒再失分，猿隊終場仍以8分差落敗。

獅隊打線今天猛揮15支安打，買嘉儀單場4支2，貢獻5分打點，先發捕手陳重羽則繳出4支3猛打賞表現，另外潘武雄、高國慶、方昶詠都是雙安演出。