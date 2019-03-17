MLB／水手退日職巨人 一朗無安、陽岱鋼吞2K

2019-03-17 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



日籍球星鈴木一朗雖然先發上陣，但三打數繳白卷。 美聯社 分享 facebook

水手移師日本東京備戰海外開幕戰，先找日職讀賣巨人打熱身賽，日籍球星鈴木一朗雖然先發上陣，但三打數繳白卷，而效力巨人的台灣代表陽岱鋼同場先發，兩打數皆吞K下場，終場水手在3發全壘打的火力加持下，以6：4拿下勝利。

水手開賽先馳得點，趁巨人先發投手今村信貴不穩，一人出局後用安打和保送串聯製造滿壘機會，布魯斯（Jay Bruce）接著補上高飛犧牲打賺打點。今村信貴五局投球被敲五支安打只失這分，雖然有兩個保送，但也送出六張老K。

巨人三局下終於突破水手先發李克（Mike Leake）的封鎖，吉川尚輝和坂本勇人連續兩支安打，攻得一分追平比數，四局下中島宏之把握一、二壘有人的機會揮出左外野安打、拿到超前分。

五局下坂本勇人追加一發陽春砲，擴大領先差距，今天先發第二棒的他是巨人最大的火力攻輸，他在九局下又補上一支二壘安打，此役五打數三安打，帶有三分打點還跑回一分。

包含陽春砲在內，坂本勇人是巨人此役最大的火力攻輸。 美聯社 分享 facebook

陽岱鋼雖然被安排為巨人先發第七棒、指定打擊，但全都收到李克的三振，而且兩次都是壘上有人的打席，共留下四個壘包的殘壘，六局下輪到時被啟用代打撤換下場。

回到家鄉日本的45歲老將鈴木一朗為水手先發右外野、打第九棒，開場介紹便讓全場球迷的歡呼聲繚繞東京巨蛋，不過他除了在開賽有一次飛球接殺稍微展現身手外，三次站上打擊區都沒建樹，也在六局下退場休息。

水手在比賽後段展現大聯盟等級的砲火，七、八局用三發全壘打灌進五分逆轉，先是漢尼格（Mitch Haniger）和布魯斯（Jay Bruce）在七局上依序貢獻兩分彈，高登（Dee Gordon）八局上用陽春砲共襄盛舉。