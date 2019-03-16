田徑／亞青少賽再添一銀 何奎霖跳生涯最佳7公尺48

2019-03-16 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



何奎霖跳出個人最佳的7公尺48奪銀。圖／中華田徑協會提供 分享 facebook 第三屆亞洲青少年田徑錦標賽今天繼續在香港將軍澳體育場進行第二天賽事，就讀惠文高中一年級的跳遠小將何奎霖，賽前設定以打破個人最佳成績並奪牌為目標，今天他在第二跳跳出7公尺48的成績，締造個人最佳，不過最後一跳沒能超越大陸選手，但仍替台灣再下一銀。

此次參加跳遠比賽的選手共有17位選手，大陸、日本、南韓選手均有7公尺30以上的成績，賽前教練團評估因參賽成績伯仲之間，就是看大家各自臨場發揮，何奎霖與楊介佑有機會坐二望一，包辦金銀兩面獎牌。

而何奎霖賽前個人最佳紀錄為7公尺34，這次目標要在亞青少突破自我並奪牌，他在第二次試跳跳出7公尺48成績，暫居第一位置，不過大陸選手最後一跳跳出破大會紀錄的7公尺63，逆轉奪金，之後何奎霖最後一跳 離夠遠，不過經過裁判反覆確認越線一點點，紅旗舉起，確認無緣金牌。

與金牌擦身而過的何奎霖賽後難掩失望，他表示今天身體狀況很好、天氣也很好，心中一直想著要奪金給遠在台灣的教練蔡欣憲驚喜，所以當大陸選手最後一跳跳出好成績時，內心始終保持正向積極的心態，「最後一跳想要反超，沒想到有些心急，最後四步的加速有些亂掉，導致最後踩板回抓的動作太晚才會超線，如果成功說不定有機會可以逆轉。」

不過何奎霖對於能夠擺脫低潮，在人生第一場國際賽就締造個人最佳成績仍感覺很棒，他說：「謝謝欣憲老師一直很看好我，雖然這次老師沒能隨行，但還是要堅持跳出好成績，讓老師在台灣能開心一些，當然更期望下一次當自己再入選國手時，老師可以在場，見證我的佳績。」