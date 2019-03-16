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中職三年／空前絕後金冠軍 創紀錄的兄弟象

2019-03-16 13:40聯合報 記者婁靖平╱即時報導

「金冠軍」是啥玩意？職棒3年的兄弟象隊打給大家看。這一年的象隊包辦上、下半季冠軍，依聯盟規定，直接獲得總冠軍，季後再擊敗由統一獅、三商虎、味全龍隊組成的聯軍，拿到空前絕後的「金冠軍」。

象隊在職棒3年上半季打得輕鬆，光在5月份就笑納11勝（5敗），並在6月20日提前登基，捧回隊史首座半季冠軍。

下半季象隊受到另3隊糾纏，曾和統一獅、味全龍隊在9月5日並列第1，獅隊一度亮起封王魔術數字「M5」，但象隊急拉尾盤，10月17日擊敗獅隊後，再攀排頭，22日擊敗龍隊，亮起「M1」封王魔術數字。

10月24日，龍隊以7：4擊敗獅隊，替象隊代打天下，收進下半季冠軍，依據當時規定，只要包辦上、下半季冠軍，就是當年度的總冠軍，象隊也是史上第一隊。

沒有總冠軍賽可以看，聯盟決定推出「替代方案」，讓龍、虎、獅隊合組聯軍，和象隊進行7戰4勝制的「金冠軍挑戰賽」。

但在聯盟宣布舉行金冠軍賽後，不少入選聯隊的球員打算請假退出，因為總冠軍已經產生，受傷比例又極高的情況下，比賽意義並不大，就連另3隊總教練都有疑慮。

聯盟則表示，金冠軍賽制早在職棒元年即已擬定，不是臨時決議，為了對球迷負責，金冠軍賽勢在必行；之後在相關人士勸說下，總教練們決定遵循規定，組成聯軍出擊，也說服球員同意出賽。

象隊在金冠軍賽第5戰拿到3勝，第6戰與聯軍鏖戰超過5個小時，延長賽13局，王光輝在滿壘戰況擊出再見安打，最後以9：8拿下第4勝（2敗），也帶回中職史上第一個「金冠軍」。

這一年的象隊陣容整齊，本土投手由陳義信掛頭牌，全季拿到16勝（5敗2和），陳憲章也貢獻8勝（5敗），洋投尼洛、鄧肯各搶下7勝（6敗）、6勝（2敗），還有後援投手瓊玆（原名鍾斯）守住最後一道防線。

但也是因為象隊過於強大，引發反彈，有人認為聯隊鬥志不夠強烈，票房也不如總冠軍賽來得好，因此開始討論這個賽制的存廢問題，聯盟最後決定改為「挑戰杯」，金冠軍成為絕響。

而象隊雖然創下史上僅有的紀錄，但球團對日籍總教練森下正夫頗有微詞；他在職棒2年應邀加入象隊擔任副總教練，3年接任總教練，但在場上的風格過於激情，數次引發衝突，也埋下和高層的心結。

森下正夫的火爆性格，讓前總教練曾紀恩都難以忍受，職棒3年發生多次球迷鬧場事件，都和他有關連，象隊老闆洪騰勝也曾多次找他溝通，但森下正夫依舊難改脾氣，儘管有金冠軍加持，最後象隊還是沒跟他續約。

職棒3年除了金冠軍引發熱議，這一年的7月7日，中職通過俊國熊、時報鷹隊的加盟案，兩隊繳交4000萬元權利金，並在12月29日與聯盟簽約，在隔年球季成為新兵，中職邁入另一個紀元。

中職3年大事紀

●1月8日，兄弟象隊在選秀會選走呂明賜，味全龍以陳彥成和林易增提出交換。

●3月19日，開幕戰味全龍以3：2擊敗統一獅，呂明賜擊出返台後首轟。

●5月10日，三商虎對統一獅之戰，康明杉只投1球拿勝投。

●5月20日，聯盟理監事決議，新球團加入參賽時間為1993年球季。

●6月24日，味全龍洋將馬斯擊出中職第500號全壘打。

●7月16日，三商虎擊敗統一獅，拿到隊史第100勝。

●7月21日，兄弟象擊敗統一獅隊，拿到隊史第100勝。

●8月14日，兄弟象出戰統一獅，兩隊鏖戰4小時15分，改寫中職紀錄。

●9月10日，台北市棒球場球迷砸場，破壞看台座椅400張，員警到場維持秩序。

●9月20日，三商虎林仲秋開轟，成為中職史上第一位單季擊出20支全壘打的球員。

●10月25日，球季結束，排名依序為兄弟象、味全龍、統一獅、三商虎。

●11月30日，新球隊時報鷹、俊國熊提交球員名單。

●12月9日，味全龍在選秀會選走陳大順。

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