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中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00聯合新聞網 記者黃麗華／特稿

葉君璋、呂明賜、黃煚隆、張泰山(左起)4位資深龍將，誰可望接新味全龍兵符？ 聯合...
葉君璋、呂明賜、黃煚隆、張泰山(左起)4位資深龍將，誰可望接新味全龍兵符？ 聯合報系資料照
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味全龍將於今年在中職復出，成為期待中的第五隊，也是近來棒球圈最熱的話題之一，職棒聯盟與現有四球團相繼表達樂觀其成，現在只等中職常務理事會通過即可成真，而球迷最關注的是，誰為新任總教練，頂新集團也表達會在三月底、四月初宣布人選。

目前檯面上被點名最多的人選以葉君璋、呂明賜、黃煚隆與張泰山為主，他們除了具備資深龍將的身份，也各自在職棒擁有一片天，都是可能出任的人選。但細究四人的教練資歷，以全壘打王張泰山最為薄弱，僅有短暫參與中華青棒隊的教練團經歷，貿然接掌職棒教頭的機率並不高， 應該會以循序漸進方式，從教練層級磨練， 尤其是龍隊成軍後會先從二軍出發， 2021年才要挑戰一軍，對「森林王子」也是累積經驗的最佳機會。

黃煚隆曾在中信鯨、興農牛擔任過守備教練，之後出任義大犀牛首席教練，並在徐生明猝逝後，代理過總教練，後來也出任大學隊教頭與城市隊教練，教練資歷完整， 且經驗豐富，對於從零開始籌組新軍的味全龍，絕對是可以列入首要人選 。

目前黃煚隆在陽明高中當教練，且與職棒沒有合約的約束，是隨時可以上任，但頂新集團把教頭宣布人選時間延到三月底與四月初，看來仍在鎖定其他的人選。

葉君璋與呂明賜就是最被期待的，外界呼聲較高的葉君璋，頂著義大犀牛的冠軍隊教頭頭銜，又有中華隊教練資歷，而呂明賜也不遑多讓，當過職棒多隊的教練，更有中華隊教頭資歷，目前是台北市棒球隊總教練。

這兩位棒球教頭的歷練相當，就看新老闆怎麼去評估？ 就人情事理來看，頂新是在1998年正式入主味全公司， 進而接手味全龍的經營權，並且在1999年締造隊史首見的三連霸業，當時參與的冠軍成員是葉君璋、黃煚隆與張泰山等人；相較之下，呂明賜則是在1996年季中選擇跳槽那魯灣的台灣大聯盟，與頂新集團並沒有任何交集，現在味全龍隊確定要復出，首要人選會鎖定誰，應該不難猜測了。

只是葉君璋與富邦悍將在今年還有合約要走， 雖然他在去年季中卸下教頭身份，但球團想要借重他去強化選秀與農場發展，目前尚未聽聞頂新與富邦有過相關的探詢或交流，如果味全龍真要爭取葉君璋，勢必得解決合約問題，甚至得拜會富邦高層，情商放人幫忙；是否有機會走到這一步，隨著味全龍宣布教頭的時間逼近，情勢應該會更明朗。

義大北市中信
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